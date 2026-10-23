เปิดผลงานสุดท้าย “จอห์น แอนเดอร์สัน” ก่อนเสียชีวิต นักร้องคันทรีดัง ดับสลด ทั้งที่เพิ่งออกงาน 3 วันก่อน
ครอบครัวของ จอห์น แอนเดอร์สัน (John Anderson) นักร้องเพลงคันทรีชาวอเมริกัน ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ว่าเขาเสียชีวิตแล้วในวัย 71 ปี ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
แถลงการณ์ของครอบครัวระบุว่า ขอแจ้งการจากไปของสามี พ่อ ปู่ และเพื่อนรักของพวกเขา ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งที่สุด พร้อมเขียนต่อว่า สำหรับคนทั้งโลกเขาคือนักร้องเพลงคันทรีผู้มีพรสวรรค์ ที่เสียงและบทเพลงสัมผัสชีวิตคนนับไม่ถ้วน แต่สำหรับครอบครัวแล้วเขาเป็นมากกว่านั้น เขาคือหัวใจของบ้าน คนที่ทำให้ทุกคนหัวเราะ รักทุกคนอย่างสุดใจ และทำให้ช่วงเวลาธรรมดากลายเป็นช่วงเวลาพิเศษ
ก่อนหน้านั้นเพียง 3 วัน แอนเดอร์สันยังปรากฏตัวในงาน Medallion Ceremony ของหอเกียรติยศเพลงคันทรี (Country Music Hall of Fame) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ พอล โอเวอร์สตรีต วงเดอะ สแตนลีย์ บราเธอร์ส และ ทิม แม็คกรอว์ ที่ได้รับการบรรจุชื่อเข้าหอเกียรติยศในปีนี้
แอนเดอร์สันเกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2497 เติบโตที่เมืองอะพ็อปกา รัฐฟลอริดา ก่อนย้ายไปตั้งหลักที่แนชวิลล์ และเริ่มมีผลงานซิงเกิลติดชาร์ตตั้งแต่ปี 2522 ด้วยเพลง “Your Lying Blues”
จุดที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักทั้งประเทศคือปี 2526 เพลง “Wild and Blue” พาเขาขึ้นอันดับ 1 ชาร์ตเพลงคันทรีเป็นครั้งแรก ตามด้วย “Swingin'” ที่ขึ้นอันดับ 1 ในปีเดียวกัน และคว้ารางวัลซิงเกิลแห่งปีจากสมาคมเพลงคันทรี (CMA) พร้อมรางวัล Horizon Award สำหรับศิลปินหน้าใหม่
หลังจากเงียบหายไปช่วงปลายทศวรรษ 2520 เขากลับมาอีกครั้งในปี 2534 ด้วยเพลง “Straight Tequila Night” และปีถัดมาปล่อยเพลง “Seminole Wind” ที่ขึ้นสูงสุดอันดับ 2 และทำยอดขายได้ 3 ล้านชุด กลายเป็นเพลงที่ผูกกับชื่อของเขามากที่สุดเพลงหนึ่ง
ตลอดอาชีพ แอนเดอร์สันมีซิงเกิลขึ้นอันดับ 1 รวม 5 เพลง และออกอัลบั้มเกือบ 24 ชุด เขาได้รับรางวัล Career Achievement Award จากสมาคมเพลงคันทรีแห่งอเมริกา (ACM) ในปี 2537 ได้เข้าหอเกียรติยศนักแต่งเพลงแนชวิลล์ และได้รับการบรรจุชื่อเข้าหอเกียรติยศเพลงคันทรีในปี 2567
ผลงานชุดสุดท้ายคืออัลบั้มลำดับที่ 22 ชื่อ “Years” วางจำหน่ายในปี 2563 ร่วมผลิตกับ แดน ออเออร์บาค และ เดวิด เฟอร์กูสัน
แอนเดอร์สันใช้ชีวิตคู่กับภรรยาชื่อ เจมี มานานกว่า 40 ปี มีลูกสาว 2 คน และมีหลาน
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เขาเพิ่งโพสต์อาลัย ดอลลี่ พาร์ตัน ราชินีเพลงคันทรี โดยเขียนว่าเธอคือหนึ่งในคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จะไม่มีใครเหมือนเธออีกแล้ว และทุกคนจะคิดถึงเธอ
หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป ศิลปินคันทรีหลายคนออกมาไว้อาลัย ทั้ง รีบา แม็คเอนไทร์, เทรซี เบิร์ด และ พาร์คเกอร์ แม็คคอลลัม ที่พูดถึงน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และอิทธิพลของเขาที่มีต่อแนวเพลงคันทรี
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