เปิดผลงานสุดท้าย “จอห์น แอนเดอร์สัน” ก่อนเสียชีวิต นักร้องคันทรีดัง ดับสลด ทั้งที่เพิ่งออกงาน 3 วันก่อน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 15:00 น.
เปิดผลงานสุดท้าย "จอห์น แอนเดอร์สัน" ก่อนเสียชีวิต
FB/John Anderson

ครอบครัวของ จอห์น แอนเดอร์สัน (John Anderson) นักร้องเพลงคันทรีชาวอเมริกัน ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ว่าเขาเสียชีวิตแล้วในวัย 71 ปี ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

แถลงการณ์ของครอบครัวระบุว่า ขอแจ้งการจากไปของสามี พ่อ ปู่ และเพื่อนรักของพวกเขา ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งที่สุด พร้อมเขียนต่อว่า สำหรับคนทั้งโลกเขาคือนักร้องเพลงคันทรีผู้มีพรสวรรค์ ที่เสียงและบทเพลงสัมผัสชีวิตคนนับไม่ถ้วน แต่สำหรับครอบครัวแล้วเขาเป็นมากกว่านั้น เขาคือหัวใจของบ้าน คนที่ทำให้ทุกคนหัวเราะ รักทุกคนอย่างสุดใจ และทำให้ช่วงเวลาธรรมดากลายเป็นช่วงเวลาพิเศษ

ก่อนหน้านั้นเพียง 3 วัน แอนเดอร์สันยังปรากฏตัวในงาน Medallion Ceremony ของหอเกียรติยศเพลงคันทรี (Country Music Hall of Fame) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569 เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ พอล โอเวอร์สตรีต วงเดอะ สแตนลีย์ บราเธอร์ส และ ทิม แม็คกรอว์ ที่ได้รับการบรรจุชื่อเข้าหอเกียรติยศในปีนี้

โฆษณา
เสียชีวิตแล้ว John Anderson
FB/John Anderson

แอนเดอร์สันเกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2497 เติบโตที่เมืองอะพ็อปกา รัฐฟลอริดา ก่อนย้ายไปตั้งหลักที่แนชวิลล์ และเริ่มมีผลงานซิงเกิลติดชาร์ตตั้งแต่ปี 2522 ด้วยเพลง “Your Lying Blues”

จุดที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักทั้งประเทศคือปี 2526 เพลง “Wild and Blue” พาเขาขึ้นอันดับ 1 ชาร์ตเพลงคันทรีเป็นครั้งแรก ตามด้วย “Swingin'” ที่ขึ้นอันดับ 1 ในปีเดียวกัน และคว้ารางวัลซิงเกิลแห่งปีจากสมาคมเพลงคันทรี (CMA) พร้อมรางวัล Horizon Award สำหรับศิลปินหน้าใหม่

หลังจากเงียบหายไปช่วงปลายทศวรรษ 2520 เขากลับมาอีกครั้งในปี 2534 ด้วยเพลง “Straight Tequila Night” และปีถัดมาปล่อยเพลง “Seminole Wind” ที่ขึ้นสูงสุดอันดับ 2 และทำยอดขายได้ 3 ล้านชุด กลายเป็นเพลงที่ผูกกับชื่อของเขามากที่สุดเพลงหนึ่ง

โฆษณา

ตลอดอาชีพ แอนเดอร์สันมีซิงเกิลขึ้นอันดับ 1 รวม 5 เพลง และออกอัลบั้มเกือบ 24 ชุด เขาได้รับรางวัล Career Achievement Award จากสมาคมเพลงคันทรีแห่งอเมริกา (ACM) ในปี 2537 ได้เข้าหอเกียรติยศนักแต่งเพลงแนชวิลล์ และได้รับการบรรจุชื่อเข้าหอเกียรติยศเพลงคันทรีในปี 2567

โฆษณา
ผลงานเพลงก่อนสิ้นใจJohn Anderson
FB/John Anderson

ผลงานชุดสุดท้ายคืออัลบั้มลำดับที่ 22 ชื่อ “Years” วางจำหน่ายในปี 2563 ร่วมผลิตกับ แดน ออเออร์บาค และ เดวิด เฟอร์กูสัน

แอนเดอร์สันใช้ชีวิตคู่กับภรรยาชื่อ เจมี มานานกว่า 40 ปี มีลูกสาว 2 คน และมีหลาน

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เขาเพิ่งโพสต์อาลัย ดอลลี่ พาร์ตัน ราชินีเพลงคันทรี โดยเขียนว่าเธอคือหนึ่งในคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จะไม่มีใครเหมือนเธออีกแล้ว และทุกคนจะคิดถึงเธอ

หลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป ศิลปินคันทรีหลายคนออกมาไว้อาลัย ทั้ง รีบา แม็คเอนไทร์, เทรซี เบิร์ด และ พาร์คเกอร์ แม็คคอลลัม ที่พูดถึงน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และอิทธิพลของเขาที่มีต่อแนวเพลงคันทรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 15:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวเน็ตงง! เจอไข่ดาวในห้องน้ำปั๊ม โพสต์ถามลงโซเชียล คำตอบที่ได้ทำฮาสนั่น

ชาวเน็ตงง! เจอไข่ดาวในห้องน้ำปั๊ม โพสต์ถามลงโซเชียล คำตอบที่ได้ทำฮาสนั่น

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2569
ต๊ะ นรากร แฉเบื้องหลัง ความตกต่ำวงการทีวีไทย กับคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบ

ต๊ะ นรากร แฉเบื้องหลัง ความตกต่ำวงการทีวีไทย กับคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบ

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ชาวเน็ตงง! เจอไข่ดาวในห้องน้ำปั๊ม โพสต์ถามลงโซเชียล คำตอบที่ได้ทำฮาสนั่น ข่าว

ชาวเน็ตงง! เจอไข่ดาวในห้องน้ำปั๊ม โพสต์ถามลงโซเชียล คำตอบที่ได้ทำฮาสนั่น

10 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

44 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! อ.ยิ่งศักดิ์ นอนห้องไอซียู หลังป่วยมีไข้-ปวดเมื่อย ลั่นชีวิตไม่แน่นอน บันเทิง

แฟนคลับห่วง! อ.ยิ่งศักดิ์ นอนห้องไอซียู หลังป่วยมีไข้-ปวดเมื่อย ลั่นชีวิตไม่แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นรากร แฉเบื้องหลัง ความตกต่ำวงการทีวีไทย กับคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบ ข่าว

ต๊ะ นรากร แฉเบื้องหลัง ความตกต่ำวงการทีวีไทย กับคำถามที่ไม่เคยมีคำตอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา หัวใจสลาย! เตรียมรวบรวมหลักฐาน แจงปมสามีรุกป่าสงวนร้อยไร่ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา หัวใจสลาย! เตรียมรวบรวมหลักฐาน แจงปมสามีถูกแฉ รุกป่าสงวนร้อยไร่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. แจงหนังเขมร พาดพิงทหารไทย หวั่นสร้างความเกลียดชัง กระทบสัมพันธ์สองชาติ ข่าว

ทบ. แจงหนังเขมร พาดพิงทหารไทย หวั่นสร้างความเกลียดชัง กระทบสัมพันธ์สองชาติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว พรรคกล้าธรรม ข่าวการเมือง

ประวัติ สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว เขต 3 พรรคกล้าธรรม จากนักธุรกิจสู่นักการเมือง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว พรรรคกล้าธรรม จากไปอย่างสงบวัย 63 ปี ข่าวการเมือง

อาลัย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สส.สระแก้ว พรรรคกล้าธรรม จากไปอย่างสงบวัย 63 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ แมนฯ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ แมนฯ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

1 วัน ที่แล้ว
อั๋น อัครพรรฒ เซ็งจัด พนง.ห้างดังกระแทกเสียง ชักสีหน้า ตอบปัดไม่รู้แล้วเดินหนี ข่าวดารา

อั๋น อัครพรรฒ เซ็งจัด พนง.ห้างดังกระแทกเสียง ชักสีหน้า ตอบปัดไม่รู้แล้วเดินหนี

2 วัน ที่แล้ว
คุณยายวัย 107 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน กินเมนูนี้ทุกเช้า และสิ่งที่ขาดไม่ได้ สุขภาพและการแพทย์

คุณยายวัย 107 ปี เผยเคล็ดลับอายุยืน กินเมนูนี้ทุกเช้า และสิ่งที่ขาดไม่ได้

2 วัน ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวดารา

คลาวเดีย เปิดใจถูกคนรักด้อยค่าจนโทษตัวเอง น้ำหนักเหลือ 43 กิโล ขอบคุณผู้หญิงอีกคนที่โดนหลอกเหมือนกัน

2 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569 ฟุตบอล

ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

2 วัน ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวดารา

ชาวเน็ตส่องคลิปวันเกิด แจ็คกี้ ชาเคอลีน หนุ่มคนถ่ายคล้าย ท็อป ทศพล ทั้งคู่ยังไม่พูดถึง

2 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก 1 พ.ย. 69 เปิดเลขวิ่งบน-ล่าง ชุดสองตัว 8 เลข เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก 1 พ.ย. 69 เปิดเลขวิ่งบน-ล่าง ชุดสองตัว 8 เลข

2 วัน ที่แล้ว
สาวใส่ชุดม้งประยุกต์ ชาวเน็ตดราม่าโป๊เกินไป ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด สาวใส่ชุดม้งประยุกต์ โชว์อก-ผ่าสูง กลางงานเทศกาล จวกยับโป๊เกินงาม

2 วัน ที่แล้ว
เลขมงคล วันปิยมหาราช 2569 รวมเลข ร.5 ครบรอบ 116 ปี เลขเด็ด

เลขมงคล วันปิยมหาราช 2569 รวมเลข ร.5 ครบรอบ 116 ปี รับหวย 1 พ.ย. 69

2 วัน ที่แล้ว
ต๋อย ไตรภพ เผยเส้นทางน้องรัก “โก๊ะตี๋–เอ๊าะ” หลังยุติครัวคุณต๋อย ข่าวดารา

ต๋อย ไตรภพ เผยเส้นทางน้องรัก “โก๊ะตี๋–เอ๊าะ” หลังยุติครัวคุณต๋อย

2 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเบียร์ เดอะวอยซ์ ไลฟ์โต้ข่าวลือ ยันไม่เคยถูกฟ้องพรากผู้เยาว์ ลั่นดำเนินคดีคนทำเสียชื่อแล้ว