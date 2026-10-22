พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น
ยังไงแน่? พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น “โสด” ทำจับตาความสัมพันธ์ เต้ บรม
ดูเหมือนว่าวงการบันเทิงจะมีเรื่องให้ชาวเน็ตต้องมาร่วมวงใส่ใจกันอีกแล้ว หลังจากที่ พลอย เฌอมาลย์ โพสต์สตอรี่ควันหลงบรรยากาศงานแต่ง โบ TK หรือ โบ สุรัตนาวี โดยร่วมเฟรมกับเพื่อน ๆ ในวงการบันเทิง อาทิ วุ้นเส้น วิริฒิพา , พอลล่า เทเลอร์ เป็นต้น
ทว่ามีภาพจากสตอรี่หนึ่งที่ พลอย เฌอมาลย์ โพสต์คือรูปคู่กับ พอลล่า เทเลอร์ แต่ดันมีสิ่งที่สะกิดต่อมเผือกชาวเน็ตเอามาก ๆ กับข้อความแสดงสถานะของสาวสวยทั้งคู่ที่ระบุคำว่า “โสด” เอาไว้ตัวโต ๆ
ในส่วนของสาวพลอยนี่ยังพอเข้าใจได้ว่ามัมโสดจริง ๆ แต่ทาง พอลล่า นี่สินะ มันยังไงกันแน่ แอบไปโสดตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เธอเพิ่งจะเปิดตัวคบ เต้ บรม นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ทายาทตระกูลจิราธิวัฒน์ เจ้าของเครือเซ็นทรัล และยังเป็นอดีตคนรักเก่าสมัย puppy love ของกันและกันในช่วงวัยรุ่น
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อ้างอิงจาก : IG chermarn, paulataylor