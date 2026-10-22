พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 14:45 น.
พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น

ยังไงแน่? พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น “โสด” ทำจับตาความสัมพันธ์ เต้ บรม

ดูเหมือนว่าวงการบันเทิงจะมีเรื่องให้ชาวเน็ตต้องมาร่วมวงใส่ใจกันอีกแล้ว หลังจากที่ พลอย เฌอมาลย์ โพสต์สตอรี่ควันหลงบรรยากาศงานแต่ง โบ TK หรือ โบ สุรัตนาวี โดยร่วมเฟรมกับเพื่อน ๆ ในวงการบันเทิง อาทิ วุ้นเส้น วิริฒิพา , พอลล่า เทเลอร์ เป็นต้น

ทว่ามีภาพจากสตอรี่หนึ่งที่ พลอย เฌอมาลย์ โพสต์คือรูปคู่กับ พอลล่า เทเลอร์ แต่ดันมีสิ่งที่สะกิดต่อมเผือกชาวเน็ตเอามาก ๆ กับข้อความแสดงสถานะของสาวสวยทั้งคู่ที่ระบุคำว่า “โสด” เอาไว้ตัวโต ๆ

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พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น-1
ภาพจาก : IG chermarn

ในส่วนของสาวพลอยนี่ยังพอเข้าใจได้ว่ามัมโสดจริง ๆ แต่ทาง พอลล่า นี่สินะ มันยังไงกันแน่ แอบไปโสดตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เธอเพิ่งจะเปิดตัวคบ เต้ บรม นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ทายาทตระกูลจิราธิวัฒน์ เจ้าของเครือเซ็นทรัล และยังเป็นอดีตคนรักเก่าสมัย puppy love ของกันและกันในช่วงวัยรุ่น

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ภาพจาก : IG @taybarom
พอลล่า-เต้บรม-รีเทิร์น-08-768x960
ภาพจาก : IG @taybarom
พอลล่า-เต้บรม-รีเทิร์น-10-768x960
ภาพจาก : IG @taybarom
พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น-2
ภาพจาก : IG chermarn

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อ้างอิงจาก : IG chermarn, paulataylor

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 14:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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