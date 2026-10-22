เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์
“ศุภชัย” นำกรรมาธิการจากภูมิใจไทย เพื่อไทย และกล้าธรรม ออกจากที่ประชุม คัดค้านการพิจารณาโดยไม่ขอมติ อีกฝ่ายยืนยันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการตรวจสอบเดิม ก่อนเดินหน้าประชุมต่อ
22 ตุลาคม 2569 การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เกิดข้อโต้แย้งเรื่องอำนาจบรรจุวาระและการเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หลัง นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ประธานกรรมาธิการ เชิญ นายศิริโชค โสภา อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงประเด็นการถือหุ้นบริษัทที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันของสามี น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ “ไอเดียร์” สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ก่อนกรรมาธิการ 7 คนตัดสินใจเดินออกจากห้องประชุม ตามรายงานของไทยพีบีเอสและมติชน รายชื่อกรรมาธิการที่วอล์กเอาต์ ตามภาพข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 ประกอบด้วย
- ศุภชัย ใจสมุทร พรรคภูมิใจไทย
- ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย
- ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย
- ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย
- รินทร์ลิตา อดิษะ พรรคภูมิใจไทย
- ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ พรรคเพื่อไทย
- องอาจ วงษ์ประยูร พรรคกล้าธรรม
รวมเป็นกรรมาธิการจากพรรคภูมิใจไทย 5 คน พรรคเพื่อไทย 1 คน และพรรคกล้าธรรม 1 คน ส่วน นายชูศักดิ์ ศิรินิล จากพรรคเพื่อไทย ลาประชุม โดยหลังเกิดเหตุ ที่ประชุมยังดำเนินการต่อ
จุดเริ่มต้นของการโต้แย้งครั้งนี้มาจากนายศุภชัย รองประธานกรรมาธิการ ทักท้วงว่าการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาควรผ่านมติของกรรมาธิการก่อน พร้อมอ้างถึงการหารือระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประธานกรรมาธิการ 35 คณะ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งนายศุภชัยระบุว่าได้วางแนวทางให้ถามมติที่ประชุมว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่
ขณะที่ นายปิยรัฐ จงเทพ รองประธานกรรมาธิการจากพรรคประชาชน ชี้ว่าหนังสือนัดประชุมได้ส่งไปตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมแล้ว ส่วน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กรรมาธิการจากพรรคประชาชาติ เห็นว่าประเด็นนี้ต่อเนื่องจากการประชุมก่อนหน้า 8 ครั้ง ซึ่งตรวจสอบเรื่องสินบน 40 ล้านบาทและเว็บพนัน จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ต้องเริ่มขอมติรับเรื่องอีกครั้ง
ต่อมา นายรังสิมันต์ให้ศิริโชคเริ่มชี้แจง แต่นายศุภชัยยังต้องการอภิปรายเรื่องขั้นตอน เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้พูดจึงลุกขึ้นประท้วง และชวนกรรมาธิการที่เห็นด้วยออกจากห้องประชุม โดยนายรังสิมันต์ระบุระหว่างการโต้แย้งว่าต้องดำเนินการตามข้อบังคับ
หลังออกจากที่ประชุม นายศุภชัยแถลงว่า กลุ่มของตนไม่เห็นด้วยกับกระบวนการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และกล่าวหาว่าประธานปิดไมค์ไม่ให้แสดงความคิดเห็น พร้อมระบุว่าได้ยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายรังสิมันต์แล้ว และจะงดเข้าร่วมประชุมจนกว่าประธานจะเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งหมดเป็นคำกล่าวและข้อร้องเรียนของนายศุภชัย
สำหรับปูมหลัง ประเด็นการถือหุ้นดังกล่าวได้รับความสนใจหลังมีการตั้งคำถามถึงธุรกิจและทรัพย์สินของสามีสุชาดา โดยสุชาดาเคยชี้แจงว่าสามีถือหุ้นบริษัทที่เชื่อมโยงกับเว็บพนัน Shuffle ในสัดส่วน 1.47% จริง แต่ขายหุ้นไปก่อนที่เธอจะเข้ารับตำแหน่ง สส. ขณะที่รังสิมันต์เรียกร้องให้เปิดเผยหลักฐานการขายหุ้นเพื่อให้ตรวจสอบได้ จนนำมาสู่การเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการ
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