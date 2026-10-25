ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่เซลเฮิร์สต์ พาร์ค ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด คริสตัล พาเลซ
คริสตัล พาเลซ มี 7 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 14 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิง 9 เสีย 17 ผลต่างประตู -8) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 5-0 / บุกไปแพ้ลียง 3-2 / เปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-1 / บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 / เปิดบ้านชนะเลช พอซนาน 4-0
ฟอร์มล่าสุด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด มี 8 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 11 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิง 10 เสีย 14 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลลา 1-0 / บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 4-1 / เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 2-1 / บุกไปแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 4-1 / บุกไปชนะมิลล์วอลล์ 1-0
สถิติการพบกัน
คู่นี้เจอกันในพรีเมียร์ลีกทุกฤดูกาล และสนามเหย้าคือตัวตัดสินแทบทั้งหมด
- 12 เมษายน 2569 : คริสตัล พาเลซ 2-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 4 มกราคม 2569 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 16 เมษายน 2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 5-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 30 พฤศจิกายน 2567 : คริสตัล พาเลซ 1-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 24 เมษายน 2567 : คริสตัล พาเลซ 2-0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
คริสตัล พาเลซ ชนะ 2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ชนะ 2 และเสมอ 1 แต่ที่น่าสนใจกว่าคือไม่มีทีมเยือนชนะเลยสักนัดในห้านัดหลังสุด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
3-4-2-1
- ผู้รักษาประตู วอลเตอร์ เบนิเตซ
- กองหลัง ออเนสต์ อาฮานอร์, คริส ริชาร์ดส์, เจย์ดี คานโวต์
- กองกลาง อานาน คาไลลี, อดัม วอร์ตัน, ไทริค มิตเชลล์, ควินเทน ทิมเบอร์
- กองหน้า เยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซ่น, ไดจิ คามาดะ, เยเรมี่ ปิโน่
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู ลูคัส ฮอร์นีเช็ค
- กองหลัง สเวน บอตมัน, ลูอิส ฮอลล์, ลูอิส ไมลีย์, มาลิค เทียว
- กองกลาง มาเทียส เฟร์นานเดซ-ปาร์โด, โชเอลินตง, ฮาร์วีย์ บาร์นส์, โจ วิลล็อค, นิโก้ กอนซาเลซ
- กองหน้า โยอาน วิสซ่า
ทายผลบอล
คริสตัล พาเลซ อยู่อันดับ 14 มี 7 คะแนน เสียไปแล้ว 17 ประตู มากที่สุดในลีก นัดล่าสุดบุกไปแพ้ไบรท์ตัน 5-0 แต่สองชัยชนะในลีกของพวกเขาเกิดขึ้นที่เซลเฮิร์สต์ พาร์ค ทั้งคู่ รวมถึงเปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-1 เมื่อสองสัปดาห์ก่อน
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด อยู่อันดับ 11 มี 8 คะแนน แต่ฟอร์มนอกบ้านย่ำแย่ สองเกมเยือนหลังสุดในลีกแพ้ยับทั้งคู่ บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 4-1 และบุกไปแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 4-1 ส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลลา 0-1
ทั้งสองทีมเกมรับรั่วพอกัน รวมกันเสียไปแล้ว 31 ประตูจาก 14 นัด เกมนี้จึงน่าจะมีประตูเกิดขึ้นหลายลูก และเมื่อสถิติห้านัดหลังสุดบอกว่าทีมเยือนไม่เคยเก็บสามคะแนนจากคู่นี้ได้เลย เจ้าถิ่นจึงได้เปรียบอยู่บ้าง
ทายผล คริสตัล พาเลซ 2-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
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