ดราม่ายังไม่จบ เฟิร์นเจออีก ร้านพจน์การเกษตรแจ้งตำรวจ ปมอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 14:12 น.
ดราม่ายังไม่จบ เฟิร์นเจออีก ร้านพจน์การเกษตรแจ้งตำรวจ ปมอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน
เจ๊ม้อย V+

เจ๊ม้อย V+ เผยครอบครัวผู้ประกอบการร้านปุ๋ยได้รับผลกระทบ หลังมีชายโทรถามถึงหญิงชื่อเกศรา ก่อนทราบเรื่องจากโหนกระแส ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมเอาผิดตามกฎหมาย

ความคืบหน้าล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย V+ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีเฟิร์น หญิงสาวที่ตกเป็นข่าวจากข้อพิพาทกับหมิว ภรรยาคนปัจจุบันของบอล หลังรายการโหนกระแสเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ของเฟิร์นกับผู้ชายหลายคน หนึ่งในนั้นคือชายชื่อเอ ซึ่งอ้างว่าเคยคบหากับเฟิร์นมาก่อน

ระหว่างรายการ เอได้โทรศัพท์เข้ามาเล่าถึงความสัมพันธ์ในอดีต พร้อมเปิดเผยว่า เฟิร์นเคยบอกว่าตัวเองเป็นลูกสาวเจ้าของร้านจำหน่ายปุ๋ยรายใหญ่ชื่อพจน์การเกษตร ทำให้ชื่อร้านเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่กำลังได้รับความสนใจ

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ต่อมา ลูกสาวของเจ้าของร้านพจน์การเกษตรออกมาชี้แจงว่า ครอบครัวไม่ทราบเรื่องที่มีผู้นำชื่อร้านไปกล่าวอ้างมาก่อน จนกระทั่งรับชมรายการโหนกระแส จึงรู้ว่ามีหญิงสาวอ้างตัวว่าเป็นลูกสาวเจ้าของกิจการ

ลูกสาวเจ้าของร้านเล่าย้อนว่า ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ชายโทรศัพท์มาหาพ่อ พร้อมขอให้ช่วยตักเตือนลูกสาว เพราะอ้างว่าลูกสาวไปหลอกอะไรบางอย่างไว้ เมื่อพ่อสอบถามรายละเอียด ชายที่โทรมาถามกลับว่าลูกสาวชื่อเกศราใช่หรือไม่

ครอบครัวผู้ประกอบการร้านปุ๋ยได้รับผลกระทบ
เจ๊ม้อย V+

พ่อจึงตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่ ก่อนยุติการสนทนา โดยในเวลานั้นครอบครัวยังไม่ทราบว่าผู้หญิงที่ชายคนดังกล่าวพูดถึงเป็นใคร หรือมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น

กระทั่งได้ดูรายการโหนกระแสและทราบว่ามีการนำชื่อร้านไปกล่าวอ้าง ครอบครัวจึงเดินทางไป สภ.ศรีสำโรง เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ขณะที่เว็บไซต์โหนกระแสรายงานเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ว่าทางร้านส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเกี่ยวกับกรณีนี้แล้ว

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ลูกสาวเจ้าของร้านยอมรับว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากมีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเฟิร์น ทำให้ครอบครัวต้องชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่ปรากฏเป็นข่าว

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นอกจากนี้ ยังฝากเตือนผู้ที่นำชื่อร้านค้าหรือกิจการของผู้อื่นไปแอบอ้างว่าไม่ควรทำเช่นนี้ เพราะอาจทำให้เจ้าของธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเดือดร้อน และเกิดความเข้าใจผิดในหมู่ลูกค้า

สำหรับที่มาของเรื่อง เริ่มจากหมิวออกมาร้องเรียนว่า เฟิร์น อดีตภรรยาของบอล สามีคนปัจจุบันของเธอ มีพฤติกรรมคุกคามและทำร้ายร่างกายหลายครั้ง แม้ครอบครัวจะเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้ว แต่หมิวระบุว่าคดีไม่คืบหน้า อีกทั้งไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่มองบางเหตุการณ์เป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หมิวได้เข้าร่วมรายการโหนกระแส ซึ่งมีหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนจะมีชายหลายคนโทรศัพท์เข้ามาเปิดเผยว่าตัวเองเคยมีความสัมพันธ์กับเฟิร์น พร้อมกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างที่คบหากัน

หนึ่งในประเด็นที่ถูกเปิดเผยคือเรื่องการใช้ชื่อเกศรา รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการแอบอ้างฐานะทางครอบครัว ซึ่งนำไปสู่การออกมาชี้แจงของร้านพจน์การเกษตรในเวลาต่อมา

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ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาเรื่องการแอบอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของกิจการยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ส่วนการเข้าแจ้งตำรวจของทางร้านไม่ได้หมายความว่ามีการพิสูจน์ความผิดของเฟิร์นแล้ว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 14:12 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 14:12 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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