ดราม่าเดือด สาวใส่ชุดม้งประยุกต์ โชว์อก-ผ่าสูง กลางงานเทศกาล จวกยับโป๊เกินงาม
โซเชียลเดือด สาวสวมชุดม้งประยุกต์โชว์อก กระโปรงผ่าสูง เดินกลางงานเทศกาล เจอจวกยับโป๊เกินไป-ทำลายเอกลักษณ์ชุดพื้นเมือง
กลายเป็นกระแสดราม่าร้อนในโลกโซเชียล หลังมีการแชร์ภาพของหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งสวมชุดที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแต่งกายของชนเผ่าม้ง แต่กลับมีความวาบหวิวเปิดเผยเรือนร่างเกินงาม เดินทอดน่องอยู่ท่ามกลางงานเทศกาลวัฒนธรรมจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
จุดเริ่มต้นมาจากคลิปวิดีโอ vlog ท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศเทศกาลวัฒนธรรมชาวม้งของยูทูบเบอร์หนุ่มที่ใช้ชื่อว่า T.B ภายในคลิปปรากฏภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่โดดเด่นสะดุดตา ทว่าสิ่งที่ทำให้คนโฟกัสกลับเป็นชุดที่เธอสวมใส่ แม้บนศีรษะของเธอจะสวมหมวกประดับลูกปัดและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสตรีชาวม้ง แต่ชุดที่สวมใส่กลับทำเอาหลายคนถึงกับอ้าปากค้าง เพราะเป็นชุดเกาะอกรัดรูปโชว์ไหล่เนียน ท่อนล่างเป็นกระโปรงผ่าข้างสูงปรี๊ดถึงต้นขา ประดับด้วยสายพู่สีขาวยาวระย้า
ด้วยชุดสุดแซ่บที่ขัดกับบริบทของงานเทศกาลวัฒนธรรมชุมชนกลายเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้คนรอบข้าง เมื่อคลิปถูกนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทัวร์ลงอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย โดยส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจที่เห็นการนำชุดประจำชนเผ่ามาดัดแปลงจนเสียเอกลักษณ์ อาทิ
“พูดตามตรงนะ ชาวม้งเขาไม่แต่งตัวเปิดเผยเรือนร่างขนาดนี้หรอก”
“นี่มันดัดแปลงชุดจนกลายเป็นชุดโป๊ไปแล้ว”
“เมื่อก่อนชุดพื้นเมืองคือเสน่ห์และความงามทางวัฒนธรรม แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ายิ่งโป๊ยิ่งสวยงั้นหรือ?”
“ชุดประจำชนเผ่าอะไรผ่าข้างซะสูงขนาดนี้ นึกว่ามีต้นกำเนิดมาจากชุดกี่เพ้า”
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอีกไม่น้อยที่สับแหลกด้วยถ้อยคำเจ็บแสบและเสียดสีแรง ๆ ว่านี่คือ “ของเก๊” ประณามพฤติกรรมที่นำเอาวัฒนธรรมของคนบนพื้นที่สูงมาใช้บังหน้าเพื่อโชว์เรือนร่างของตัวเองอย่างไม่เหมาะสม
ไม่ปล่อยให้เป็นประเด็นนาน ล่าสุด หญิงสาวที่เป็นประเด็นในคลิปออกมาชี้แจงตามตรงว่า ชุดที่เธอสวมใส่นั้นไม่ใช่ชุดชาวม้งแบบดั้งเดิมแท้ ๆ แต่เป็นชุดที่ถูกออกแบบมาในสไตล์แฟชั่นประยุกต์หรือการนำมาทำใหม่ให้ร่วมสมัยขึ้น แต่ถึงแม้เจ้าตัวจะอธิบายแล้วกระแสดราม่าก็ยังไม่จบลงง่าย ๆ ชาวเน็ตยังตั้งคำถามและถกเถียงกันต่อถึงเส้นแบ่งบาง ๆ ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางแฟชั่น กับ การดัดแปลงจนกลายเป็นความไม่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี ชุดประจำชาติของชาวม้งมีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องความประณีต ลวดลายผ้าทอสีสันสดใส การสวมใส่ที่มิดชิด และแฝงไปด้วยคุณค่าทางจิตวิญญาณรวมถึงวิถีชีวิตที่ลึกซึ้ง การนำความทันสมัยมาผสมผสานกับชุดประจำชนเผ่าอาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมแฟชั่น แต่โจทย์สำคัญคือการประยุกต์ชุดนั้นควรทำในระดับไหน และสวมใส่ไปปรากฏตัวในสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมที่ต้องใส่ใจ
ข้อมูลจาก : soha
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