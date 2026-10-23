ดราม่าเดือด สาวใส่ชุดม้งประยุกต์ โชว์อก-ผ่าสูง กลางงานเทศกาล จวกยับโป๊เกินงาม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 11:00 น.
สาวใส่ชุดม้งประยุกต์ ชาวเน็ตดราม่าโป๊เกินไป

โซเชียลเดือด สาวสวมชุดม้งประยุกต์โชว์อก กระโปรงผ่าสูง เดินกลางงานเทศกาล เจอจวกยับโป๊เกินไป-ทำลายเอกลักษณ์ชุดพื้นเมือง

กลายเป็นกระแสดราม่าร้อนในโลกโซเชียล หลังมีการแชร์ภาพของหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งสวมชุดที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแต่งกายของชนเผ่าม้ง แต่กลับมีความวาบหวิวเปิดเผยเรือนร่างเกินงาม เดินทอดน่องอยู่ท่ามกลางงานเทศกาลวัฒนธรรมจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม

จุดเริ่มต้นมาจากคลิปวิดีโอ vlog ท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศเทศกาลวัฒนธรรมชาวม้งของยูทูบเบอร์หนุ่มที่ใช้ชื่อว่า T.B ภายในคลิปปรากฏภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่โดดเด่นสะดุดตา ทว่าสิ่งที่ทำให้คนโฟกัสกลับเป็นชุดที่เธอสวมใส่ แม้บนศีรษะของเธอจะสวมหมวกประดับลูกปัดและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของสตรีชาวม้ง แต่ชุดที่สวมใส่กลับทำเอาหลายคนถึงกับอ้าปากค้าง เพราะเป็นชุดเกาะอกรัดรูปโชว์ไหล่เนียน ท่อนล่างเป็นกระโปรงผ่าข้างสูงปรี๊ดถึงต้นขา ประดับด้วยสายพู่สีขาวยาวระย้า

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ด้วยชุดสุดแซ่บที่ขัดกับบริบทของงานเทศกาลวัฒนธรรมชุมชนกลายเป็นจุดดึงดูดสายตาของผู้คนรอบข้าง เมื่อคลิปถูกนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทัวร์ลงอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย โดยส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจที่เห็นการนำชุดประจำชนเผ่ามาดัดแปลงจนเสียเอกลักษณ์ อาทิ

“พูดตามตรงนะ ชาวม้งเขาไม่แต่งตัวเปิดเผยเรือนร่างขนาดนี้หรอก”

“นี่มันดัดแปลงชุดจนกลายเป็นชุดโป๊ไปแล้ว”

“เมื่อก่อนชุดพื้นเมืองคือเสน่ห์และความงามทางวัฒนธรรม แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ายิ่งโป๊ยิ่งสวยงั้นหรือ?”

“ชุดประจำชนเผ่าอะไรผ่าข้างซะสูงขนาดนี้ นึกว่ามีต้นกำเนิดมาจากชุดกี่เพ้า”

นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอีกไม่น้อยที่สับแหลกด้วยถ้อยคำเจ็บแสบและเสียดสีแรง ๆ ว่านี่คือ “ของเก๊” ประณามพฤติกรรมที่นำเอาวัฒนธรรมของคนบนพื้นที่สูงมาใช้บังหน้าเพื่อโชว์เรือนร่างของตัวเองอย่างไม่เหมาะสม

สาวใส่ชุดม้งประยุกต์ไม่ปล่อยให้เป็นประเด็นนาน ล่าสุด หญิงสาวที่เป็นประเด็นในคลิปออกมาชี้แจงตามตรงว่า ชุดที่เธอสวมใส่นั้นไม่ใช่ชุดชาวม้งแบบดั้งเดิมแท้ ๆ แต่เป็นชุดที่ถูกออกแบบมาในสไตล์แฟชั่นประยุกต์หรือการนำมาทำใหม่ให้ร่วมสมัยขึ้น แต่ถึงแม้เจ้าตัวจะอธิบายแล้วกระแสดราม่าก็ยังไม่จบลงง่าย ๆ ชาวเน็ตยังตั้งคำถามและถกเถียงกันต่อถึงเส้นแบ่งบาง ๆ ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางแฟชั่น กับ การดัดแปลงจนกลายเป็นความไม่เหมาะสม

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อย่างไรก็ดี ชุดประจำชาติของชาวม้งมีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องความประณีต ลวดลายผ้าทอสีสันสดใส การสวมใส่ที่มิดชิด และแฝงไปด้วยคุณค่าทางจิตวิญญาณรวมถึงวิถีชีวิตที่ลึกซึ้ง การนำความทันสมัยมาผสมผสานกับชุดประจำชนเผ่าอาจไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมแฟชั่น แต่โจทย์สำคัญคือการประยุกต์ชุดนั้นควรทำในระดับไหน และสวมใส่ไปปรากฏตัวในสถานที่ใดจึงจะเหมาะสม ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมที่ต้องใส่ใจ
สาวใส่ชุดม้งประยุกต์-2ข้อมูลจาก : soha

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 11:00 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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