เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์ดูดพ่นควันกลางไลฟ์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 13:58 น.
เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์พ่นควันกลางไลฟ์

ตำรวจปราบยาเสพติดจ่อเรียกอินฟลูเอนเซอร์ LGBTQ โชว์พ่นควันกลางไลฟ์ ขอเงินแฟนคลับจ่ายค่าปรับ เล็งฟัน 2 ข้อหา

โลกโซเชียลส่งเสียงวิจารณ์สนั่น หลังปรากฏคลิปวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์สาว LGBTQ ชื่อดัง กำลังใช้อุปกรณ์หน้าตาคล้ายเครื่องเสพสารเสพติด พร้อมพ่นกลุ่มควันสีขาวออกมาหน้ากล้องอย่างไม่สะทกสะท้าน ระหว่างเปิดการถ่ายทอดสดพูดคุยกับผู้ติดตาม ทั้งยังเอ่ยปากทักทาย ชวนแฟนคลับร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปสำรองไว้จ่ายค่าปรับ กลายเป็นภาพที่สร้างความตกตะลึงให้บรรดาผู้รับชม

พลตำรวจตรี พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในฐานะโฆษก บช.ปส. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เห็นคลิปแล้ว ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เตรียมเชิญตัวบุคคลที่ปรากฏภาพในคลิปเข้ามาให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปต้องส่งตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสารที่ใช้นั้นคือสิ่งใด หากผลตรวจชี้ชัดว่าเป็นยาเสพติดจริง จะดำเนินการแจ้งข้อหาเสพกับมีสารเสพติดไว้ในครอบครองตามประมวลกฎหมายยาเสพติดทันที

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นอกจากข้อหาเรื่องสารเสพติด พฤติกรรมการชักชวนให้ผู้คนเสพผ่านช่องทางออนไลน์ เข้าข่ายความผิดฐานโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเสพสารเสพติด ซึ่งมีโทษตามกฎหมายเช่นกัน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งพิสูจน์ตัวสาร แม้ภายหลังจะอ้างว่าไม่ใช่ของจริง แต่การกระทำลักษณะนี้ไม่ควรทำเป็นแบบอย่างเพราะเป็นภัยอันตราย

พลตำรวจตรี พรศักดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีในอดีตที่เคยมีนักการเมืองทำท่าเสพโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วอ้างภายหลังว่าเป็นน้ำธรรมดา ในยุคนั้นยังไม่มีข้อบังคับครอบคลุมเรื่องการโฆษณา ทว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว การกระทำในลักษณะนี้จึงถือว่าเข้าข่ายความผิดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 13:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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