เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์ดูดพ่นควันกลางไลฟ์
ตำรวจปราบยาเสพติดจ่อเรียกอินฟลูเอนเซอร์ LGBTQ โชว์พ่นควันกลางไลฟ์ ขอเงินแฟนคลับจ่ายค่าปรับ เล็งฟัน 2 ข้อหา
โลกโซเชียลส่งเสียงวิจารณ์สนั่น หลังปรากฏคลิปวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์สาว LGBTQ ชื่อดัง กำลังใช้อุปกรณ์หน้าตาคล้ายเครื่องเสพสารเสพติด พร้อมพ่นกลุ่มควันสีขาวออกมาหน้ากล้องอย่างไม่สะทกสะท้าน ระหว่างเปิดการถ่ายทอดสดพูดคุยกับผู้ติดตาม ทั้งยังเอ่ยปากทักทาย ชวนแฟนคลับร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปสำรองไว้จ่ายค่าปรับ กลายเป็นภาพที่สร้างความตกตะลึงให้บรรดาผู้รับชม
พลตำรวจตรี พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ในฐานะโฆษก บช.ปส. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เห็นคลิปแล้ว ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เตรียมเชิญตัวบุคคลที่ปรากฏภาพในคลิปเข้ามาให้ข้อมูลถึงพฤติกรรมดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปต้องส่งตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสารที่ใช้นั้นคือสิ่งใด หากผลตรวจชี้ชัดว่าเป็นยาเสพติดจริง จะดำเนินการแจ้งข้อหาเสพกับมีสารเสพติดไว้ในครอบครองตามประมวลกฎหมายยาเสพติดทันที
นอกจากข้อหาเรื่องสารเสพติด พฤติกรรมการชักชวนให้ผู้คนเสพผ่านช่องทางออนไลน์ เข้าข่ายความผิดฐานโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเสพสารเสพติด ซึ่งมีโทษตามกฎหมายเช่นกัน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งพิสูจน์ตัวสาร แม้ภายหลังจะอ้างว่าไม่ใช่ของจริง แต่การกระทำลักษณะนี้ไม่ควรทำเป็นแบบอย่างเพราะเป็นภัยอันตราย
พลตำรวจตรี พรศักดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีในอดีตที่เคยมีนักการเมืองทำท่าเสพโชว์ต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วอ้างภายหลังว่าเป็นน้ำธรรมดา ในยุคนั้นยังไม่มีข้อบังคับครอบคลุมเรื่องการโฆษณา ทว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว การกระทำในลักษณะนี้จึงถือว่าเข้าข่ายความผิดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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