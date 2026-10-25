ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 15:30 น.
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่สเตเดียม ออฟ ไลต์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์

ซันเดอร์แลนด์ มี 4 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 20 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 5 ยิง 6 เสีย 14 ผลต่างประตู -8) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้บอร์นมัธ 2-0 / บุกไปชนะตอร์เรนเซ่ 2-1 / เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 2-0 / บุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 5-3 / เปิดบ้านชนะอาแซด 1-0

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ฟอร์มล่าสุด ลีดส์ ยูไนเต็ด

ลีดส์ ยูไนเต็ด มี 10 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 7 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 4 แพ้ 1 ยิง 9 เสีย 6 ผลต่างประตู +3) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 / บุกไปแพ้อาร์เซนอล 2-1 / เปิดบ้านเสมอคริสตัล พาเลซ 0-0 / เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1 / บุกไปแพ้เชลซี 6-3

สถิติการพบกัน

ศึกเหนือคู่นี้แทบไม่เคยจบแบบขาดลอย

  • 3 มีนาคม 2569 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 28 ธันวาคม 2568 : ซันเดอร์แลนด์ 1-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 17 กุมภาพันธ์ 2568 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1 ซันเดอร์แลนด์ (แชมเปียนชิพ)
  • 4 ตุลาคม 2567 : ซันเดอร์แลนด์ 2-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด (แชมเปียนชิพ)
  • 9 เมษายน 2567 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 ซันเดอร์แลนด์ (แชมเปียนชิพ)

เสมอกัน 3 นัด ซันเดอร์แลนด์ ชนะ 1 ลีดส์ ยูไนเต็ด ชนะ 1 และสี่ในห้านัดนั้นมีประตูรวมไม่เกินสองลูก

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม

ซันเดอร์แลนด์

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู โรบิน รูฟส์
  • กองหลัง นอร์ดี มูเคียเล่, เควิน ดานโซ่, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เรย์นิลโด้ มันดาวา
  • กองกลาง ไทร ฮูม, โนอาห์ ซาดิกี้, กรานิต ชาก้า, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, คริส ริกก์
  • กองหน้า ตีมูร์ ตูตีรอฟ

ลีดส์ ยูไนเต็ด

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3-4-2-1

  • ผู้รักษาประตู เจมส์ แทรฟฟอร์ด
  • กองหลัง ทาริค มูฮาเรโมวิช, เจมส์ จัสติน, นิโก้ เอลเวดี้
  • กองกลาง กาเบรียล กุดมุนด์สสัน, อาโอะ ทานากะ, เจย์เดน โบเกิล, อีธาน อัมปาดู
  • กองหน้า โนอาห์ โอกาฟอร์, โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน, อันตอน สตัค

ทายผลบอล

ซันเดอร์แลนด์ รั้งอันดับสุดท้ายของตาราง มี 4 คะแนนจาก 7 นัด ชนะเพียงนัดเดียว เสียไปแล้ว 14 ประตู นัดล่าสุดในลีกบุกไปแพ้บอร์นมัธ 0-2 แต่กลางสัปดาห์ยังบุกไปชนะตอร์เรนเซ่ 2-1 ในยูโรปา ลีก

ลีดส์ ยูไนเต็ด อยู่อันดับ 7 มี 10 คะแนน แพ้นัดเดียวจาก 7 นัด แต่เสมอถึง 4 ครั้ง เสียประตูเพียง 6 ลูก น้อยเป็นอันดับสองของลีก นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 1-1

ลีดส์เป็นทีมที่เสียประตูยากและเก็บแต้มได้สม่ำเสมอกว่าชัดเจน แต่ซันเดอร์แลนด์ได้เล่นในบ้านที่กองเชียร์เต็มสนาม และสถิติการเจอกันบอกว่าเกมนี้มักจบแบบไม่มีใครยอมใคร

ทายผล ซันเดอร์แลนด์ 1-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 15:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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