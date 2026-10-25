ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 13:00 น.
ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ยูไนเต็ด

แมนฯ ยูไนเต็ด มี 7 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 13 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 2 ยิง 10 เสีย 10 ผลต่างประตู 0) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้โคโม่ 4-1 / บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 / บุกไปแพ้แอตเลติโก มาดริด 2-0 / เปิดบ้านเสมอท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 1-1 / บุกไปเสมอฟูแลม 1-1

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ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ

บอร์นมัธ มี 6 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 15 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 3 ยิง 9 เสีย 13 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 / เปิดบ้านชนะชตวร์ม กราซ 3-0 / บุกไปแพ้เชลซี 5-1 / เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-0 / บุกไปชนะเรอัล โซเซียดัด 2-1

สถิติการพบกัน

คู่นี้ยิงกันสนุกและมักไม่มีผู้ชนะ

  • 20 มีนาคม 2569 : บอร์นมัธ 2-2 แมนฯ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 15 ธันวาคม 2568 : แมนฯ ยูไนเต็ด 4-4 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 31 กรกฎาคม 2568 : แมนฯ ยูไนเต็ด 4-1 บอร์นมัธ (อุ่นเครื่องปรีซีซั่น)
  • 27 เมษายน 2568 : บอร์นมัธ 1-1 แมนฯ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 22 ธันวาคม 2567 : แมนฯ ยูไนเต็ด 0-3 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)

เสมอกัน 3 นัด บอร์นมัธชนะ 1 ส่วนชัยชนะนัดเดียวของแมนฯ ยูไนเต็ด มาจากเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น หมายความว่าปีศาจแดงยังไม่ชนะบอร์นมัธในเกมลีกเลยตลอดห้านัดหลังสุด

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม

แมนฯ ยูไนเต็ด

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู เซนเน่ ลัมเมนส์
  • กองหลัง ดิโอโก้ ดาโล่ต์, เลนี่ โยโร่, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, แฮร์รี่ แม็กไกวร์
  • กองกลาง อมาด ดิยัลโล่, คาร์ลอส บาเลบา, ยูริ ตีเลอมันส์, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, อังเดรย์ ซานโตส
  • กองหน้า ไบรอัน เอ็มเบอโม่

บอร์นมัธ

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4-1-4-1

  • ผู้รักษาประตู จอร์เจ้ เปโตรวิช
  • กองหลัง เอเดรียง ทรุฟเฟิร์ต, อันโตนิโอ ซิลวา, เจมส์ ฮิลล์, อดัม สมิธ
  • กองกลาง ไรอัน คริสตี้, มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์, ไทเลอร์ อดัมส์, ลูอิส คุก, รายัน
  • กองหน้า เอวานิลสัน

ทายผลบอล

แมนฯ ยูไนเต็ด อยู่อันดับ 13 มี 7 คะแนน ชนะเพียงนัดเดียว แต่เสมอถึง 4 นัด ยิง 10 เสีย 10 สามนัดหลังสุดในลีกเสมอรวด และกลางสัปดาห์บุกไปแพ้โคโม่ 1-4 ในแชมเปียนส์ ลีก

บอร์นมัธ อยู่อันดับ 15 มี 6 คะแนน นัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล และกลางสัปดาห์ก่อนหน้าเปิดบ้านชนะชตวร์ม กราซ 3-0 ในยูโรปา ลีก

ยูไนเต็ดยังหาวิธีปิดเกมไม่เจอ เสมอ 4 จาก 7 นัดคือภาพสะท้อนที่ชัดที่สุด ขณะที่บอร์นมัธไม่เคยแพ้ปีศาจแดง ในห้านัดหลังสุดของเกมลีก เกมนี้จึงยากที่จะหาผู้ชนะ

ทายผล แมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 บอร์นมัธ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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