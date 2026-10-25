ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ยูไนเต็ด
แมนฯ ยูไนเต็ด มี 7 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 13 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 2 ยิง 10 เสีย 10 ผลต่างประตู 0) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้โคโม่ 4-1 / บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 / บุกไปแพ้แอตเลติโก มาดริด 2-0 / เปิดบ้านเสมอท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 1-1 / บุกไปเสมอฟูแลม 1-1
ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ
บอร์นมัธ มี 6 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 15 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 3 ยิง 9 เสีย 13 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 / เปิดบ้านชนะชตวร์ม กราซ 3-0 / บุกไปแพ้เชลซี 5-1 / เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-0 / บุกไปชนะเรอัล โซเซียดัด 2-1
สถิติการพบกัน
คู่นี้ยิงกันสนุกและมักไม่มีผู้ชนะ
- 20 มีนาคม 2569 : บอร์นมัธ 2-2 แมนฯ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 15 ธันวาคม 2568 : แมนฯ ยูไนเต็ด 4-4 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 31 กรกฎาคม 2568 : แมนฯ ยูไนเต็ด 4-1 บอร์นมัธ (อุ่นเครื่องปรีซีซั่น)
- 27 เมษายน 2568 : บอร์นมัธ 1-1 แมนฯ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 22 ธันวาคม 2567 : แมนฯ ยูไนเต็ด 0-3 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
เสมอกัน 3 นัด บอร์นมัธชนะ 1 ส่วนชัยชนะนัดเดียวของแมนฯ ยูไนเต็ด มาจากเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น หมายความว่าปีศาจแดงยังไม่ชนะบอร์นมัธในเกมลีกเลยตลอดห้านัดหลังสุด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู เซนเน่ ลัมเมนส์
- กองหลัง ดิโอโก้ ดาโล่ต์, เลนี่ โยโร่, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, แฮร์รี่ แม็กไกวร์
- กองกลาง อมาด ดิยัลโล่, คาร์ลอส บาเลบา, ยูริ ตีเลอมันส์, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, อังเดรย์ ซานโตส
- กองหน้า ไบรอัน เอ็มเบอโม่
บอร์นมัธ
4-1-4-1
- ผู้รักษาประตู จอร์เจ้ เปโตรวิช
- กองหลัง เอเดรียง ทรุฟเฟิร์ต, อันโตนิโอ ซิลวา, เจมส์ ฮิลล์, อดัม สมิธ
- กองกลาง ไรอัน คริสตี้, มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์, ไทเลอร์ อดัมส์, ลูอิส คุก, รายัน
- กองหน้า เอวานิลสัน
ทายผลบอล
แมนฯ ยูไนเต็ด อยู่อันดับ 13 มี 7 คะแนน ชนะเพียงนัดเดียว แต่เสมอถึง 4 นัด ยิง 10 เสีย 10 สามนัดหลังสุดในลีกเสมอรวด และกลางสัปดาห์บุกไปแพ้โคโม่ 1-4 ในแชมเปียนส์ ลีก
บอร์นมัธ อยู่อันดับ 15 มี 6 คะแนน นัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล และกลางสัปดาห์ก่อนหน้าเปิดบ้านชนะชตวร์ม กราซ 3-0 ในยูโรปา ลีก
ยูไนเต็ดยังหาวิธีปิดเกมไม่เจอ เสมอ 4 จาก 7 นัดคือภาพสะท้อนที่ชัดที่สุด ขณะที่บอร์นมัธไม่เคยแพ้ปีศาจแดง ในห้านัดหลังสุดของเกมลีก เกมนี้จึงยากที่จะหาผู้ชนะ
ทายผล แมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 บอร์นมัธ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569
- ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569
- ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ แมนฯ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569
- ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2026-27 อัปเดตล่าสุด