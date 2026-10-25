ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน ที่แอนฟิลด์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูล มี 12 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 5 ของตาราง (ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิง 9 เสีย 8 ผลต่างประตู +1) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะบียาร์เรอัล 4-3 / บุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1 / บุกไปชนะลาสก์ 6-3 / เปิดบ้านแพ้แมนฯ ซิตี้ 3-0 / บุกไปชนะบอร์นมัธ 1-0
ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน
ไบรท์ตัน มี 16 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 3 ของตาราง (ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิง 23 เสีย 5 ผลต่างประตู +18) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 5-0 / เปิดบ้านชนะเคาโน่ ชาลกิริส 4-0 / บุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0 / เปิดบ้านชนะอาร์เซนอล 3-0 / บุกไปชนะแมนฯ ยูไนเต็ด 3-2
สถิติการพบกัน
คู่นี้ผลัดกันแพ้ชนะมาตลอด และสนามแข่งเป็นตัวตัดสินแทบทุกครั้ง
- 21 มีนาคม 2569 : ไบรท์ตัน 2-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 14 กุมภาพันธ์ 2569 : ลิเวอร์พูล 3-0 ไบรท์ตัน (เอฟเอ คัพ)
- 13 ธันวาคม 2568 : ลิเวอร์พูล 2-0 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 19 พฤษภาคม 2568 : ไบรท์ตัน 3-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 2 พฤศจิกายน 2567 : ลิเวอร์พูล 2-1 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
ลิเวอร์พูล ชนะ 3 ไบรท์ตัน ชนะ 2 โดยสามนัดที่เล่นกันที่แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูลชนะทั้งหมดและไม่เสียประตูเลยสองนัด ส่วนสองนัดที่ไบรท์ตันชนะเกิดขึ้นในบ้านตัวเองทั้งคู่
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
ลิเวอร์พูล
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู อลิสซง เบ็คเกอร์
- กองหลัง เฟอร์กิล ฟาน ไดจ์ค, เฌเรมี่ ฌาเก้ต์, มิลอส เคอร์เกซ, โรนัลด์ อราวโฆ่
- กองกลาง อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, บิคตอร์ มูนญอซ, โดมินิค โซบอสซไล, แบรดลีย์ บาร์โกล่า
- กองหน้า อเล็กซานเดอร์ อิซัค
ไบรท์ตัน
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู บาร์ต เวอร์บรูกเก้น
- กองหลัง โอลิวิเยร์ บอสกาญี, เฟอร์ดี้ คาดิโอกลู, ลูอิส ดังค์, ลูก้า วุสโควิช
- กองกลาง เชม่า อันเดรส, ยาซิน อายารี่, มักซิม เดอ คุยเปอร์, ดิเอโก้ โกเมซ, ปาสกาล กรอส
- กองหน้า ชาราลัมโปส คอสตูลาส
ทายผลบอล
ลิเวอร์พูล อยู่อันดับ 5 มี 12 คะแนน แพ้นัดเดียวคือเปิดบ้านแพ้แมนฯ ซิตี้ 0-3 สี่นัดหลังสุดทุกรายการชนะ 3 รวมถึงบุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1 และเปิดบ้านชนะบียาร์เรอัล 4-3 กลางสัปดาห์
ไบรท์ตัน เป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดในลีกเวลานี้ อยู่อันดับ 3 มี 16 คะแนน ยิงมากที่สุด 23 ประตู และเสียน้อยที่สุด 5 ประตู ห้านัดหลังสุดทุกรายการชนะรวด รวมถึงเปิดบ้านถล่มคริสตัล พาเลซ 5-0 และชนะอาร์เซนอล 3-0
ผลต่างประตูห่างกันถึง 17 ลูก และไบรท์ตันเพิ่งชนะทีมอันดับ 2 ของตารางมาด้วยสกอร์ขาดลอย แต่แอนฟิลด์คือสนามที่ลิเวอร์พูล ชนะไบรท์ตันมาสามนัดรวด เกมนี้จึงเป็นบททดสอบจริงของฟอร์มนอกบ้านไบรท์ตัน
ทายผล ลิเวอร์พูล 1-2 ไบรท์ตัน
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