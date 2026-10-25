ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 13:00 น.
ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ที่เอ็มเคเอ็ม สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้

ฮัลล์ ซิตี้ มี 9 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 9 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิง 8 เสีย 7 ผลต่างประตู +1) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้ฟูแลม 1-0 / เปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2 / บุกไปแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 / บุกไปเสมอเชลซี 2-2 / บุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ 1-0

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ฟอร์มล่าสุด เบรนท์ฟอร์ด

เบรนท์ฟอร์ด มี 10 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 6 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 4 แพ้ 1 ยิง 13 เสีย 8 ผลต่างประตู +5) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 2-1 / บุกไปเสมอแอสตัน วิลลา 2-2 / เปิดบ้านชนะเชลซี 3-0 / บุกไปชนะเรดดิ้ง 2-1 / บุกไปเสมอบอร์นมัธ 2-2

สถิติการพบกัน

สองทีมนี้ไม่เคยเจอกันในพรีเมียร์ลีก หนหลังสุดที่พบกันคือศึกแชมเปียนชิพเมื่อปี 2563

  • 1 กุมภาพันธ์ 2563 : ฮัลล์ ซิตี้ 1-5 เบรนท์ฟอร์ด (แชมเปียนชิพ)
  • 17 สิงหาคม 2562 : เบรนท์ฟอร์ด 1-1 ฮัลล์ ซิตี้ (แชมเปียนชิพ)
  • 23 กุมภาพันธ์ 2562 : เบรนท์ฟอร์ด 5-1 ฮัลล์ ซิตี้ (แชมเปียนชิพ)
  • 15 ธันวาคม 2561 : ฮัลล์ ซิตี้ 2-0 เบรนท์ฟอร์ด (แชมเปียนชิพ)

เบรนท์ฟอร์ด ชนะ 2 ฮัลล์ ซิตี้ ชนะ 1 และเสมอ 1 โดยสองนัดที่เบรนท์ฟอร์ดชนะยิงรวมกันถึง 10 ประตู

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม

ฮัลล์ ซิตี้

5-4-1

  • ผู้รักษาประตู คอนสแตนตินอส โซลาคิส
  • กองหลัง ลูคัส เฮอร์ริงตัน, ลูวี่ คอยล์, บรู๊ค นอร์ตัน-คัฟฟี่, จอห์น อีแกน, เซมี อาจายี
  • กองกลาง ซอร์บา โธมัส, แมตต์ ครูกส์, โมฮาเหม็ด เบลลูมี, รีแกน สเลเตอร์
  • กองหน้า โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่

เบรนท์ฟอร์ด

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4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู คีวิน เคลเลเฮอร์
  • กองหลัง คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, มิเกล คาโยเด้, เซปป์ ฟาน เดน แบร์ก, คีน ลูอิส-พอตเตอร์
  • กองกลาง เยฮอร์ ยาร์โมลยุค, ดังโก้ วัตตารา, เจย์ดอน แอนโธนี่, วิทาลี่ ยาเนลต์, มาธิอัส เจนเซ่น
  • กองหน้า อิกอร์ ติอาโก้

ทายผลบอล

ฮัลล์ ซิตี้ อยู่อันดับ 9 มี 9 คะแนน เสมอมากถึง 3 นัด เสียประตูเพียง 7 ลูก น้อยกว่าหลายทีมครึ่งบน แต่สองนัดหลังสุดในลีกยังไม่ชนะ บุกไปแพ้ฟูแลม 0-1 และเปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2

เบรนท์ฟอร์ด อยู่อันดับ 6 มี 10 คะแนน เสมอถึง 4 นัดจาก 7 แพ้นัดเดียวคือเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จุดเด่นคือเกมรุกที่ยิงไปแล้ว 13 ประตู

ฮัลล์เล่นเกมรับได้ดีในบ้านและเพิ่งต้านเอฟเวอร์ตันไว้ได้ ส่วนเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมที่เสมอบ่อยที่สุดในลีก ตัวเลขของทั้งคู่ชี้ไปทางเดียวกัน

ทายผล ฮัลล์ ซิตี้ 1-1 เบรนท์ฟอร์ด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 25 ต.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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