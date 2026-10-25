ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ เบรนท์ฟอร์ด ที่เอ็มเคเอ็ม สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้
ฮัลล์ ซิตี้ มี 9 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 9 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิง 8 เสีย 7 ผลต่างประตู +1) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้ฟูแลม 1-0 / เปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2 / บุกไปแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 / บุกไปเสมอเชลซี 2-2 / บุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ 1-0
ฟอร์มล่าสุด เบรนท์ฟอร์ด
เบรนท์ฟอร์ด มี 10 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 6 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 4 แพ้ 1 ยิง 13 เสีย 8 ผลต่างประตู +5) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 2-1 / บุกไปเสมอแอสตัน วิลลา 2-2 / เปิดบ้านชนะเชลซี 3-0 / บุกไปชนะเรดดิ้ง 2-1 / บุกไปเสมอบอร์นมัธ 2-2
สถิติการพบกัน
สองทีมนี้ไม่เคยเจอกันในพรีเมียร์ลีก หนหลังสุดที่พบกันคือศึกแชมเปียนชิพเมื่อปี 2563
- 1 กุมภาพันธ์ 2563 : ฮัลล์ ซิตี้ 1-5 เบรนท์ฟอร์ด (แชมเปียนชิพ)
- 17 สิงหาคม 2562 : เบรนท์ฟอร์ด 1-1 ฮัลล์ ซิตี้ (แชมเปียนชิพ)
- 23 กุมภาพันธ์ 2562 : เบรนท์ฟอร์ด 5-1 ฮัลล์ ซิตี้ (แชมเปียนชิพ)
- 15 ธันวาคม 2561 : ฮัลล์ ซิตี้ 2-0 เบรนท์ฟอร์ด (แชมเปียนชิพ)
เบรนท์ฟอร์ด ชนะ 2 ฮัลล์ ซิตี้ ชนะ 1 และเสมอ 1 โดยสองนัดที่เบรนท์ฟอร์ดชนะยิงรวมกันถึง 10 ประตู
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
ฮัลล์ ซิตี้
5-4-1
- ผู้รักษาประตู คอนสแตนตินอส โซลาคิส
- กองหลัง ลูคัส เฮอร์ริงตัน, ลูวี่ คอยล์, บรู๊ค นอร์ตัน-คัฟฟี่, จอห์น อีแกน, เซมี อาจายี
- กองกลาง ซอร์บา โธมัส, แมตต์ ครูกส์, โมฮาเหม็ด เบลลูมี, รีแกน สเลเตอร์
- กองหน้า โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่
เบรนท์ฟอร์ด
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู คีวิน เคลเลเฮอร์
- กองหลัง คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, มิเกล คาโยเด้, เซปป์ ฟาน เดน แบร์ก, คีน ลูอิส-พอตเตอร์
- กองกลาง เยฮอร์ ยาร์โมลยุค, ดังโก้ วัตตารา, เจย์ดอน แอนโธนี่, วิทาลี่ ยาเนลต์, มาธิอัส เจนเซ่น
- กองหน้า อิกอร์ ติอาโก้
ทายผลบอล
ฮัลล์ ซิตี้ อยู่อันดับ 9 มี 9 คะแนน เสมอมากถึง 3 นัด เสียประตูเพียง 7 ลูก น้อยกว่าหลายทีมครึ่งบน แต่สองนัดหลังสุดในลีกยังไม่ชนะ บุกไปแพ้ฟูแลม 0-1 และเปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2
เบรนท์ฟอร์ด อยู่อันดับ 6 มี 10 คะแนน เสมอถึง 4 นัดจาก 7 แพ้นัดเดียวคือเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จุดเด่นคือเกมรุกที่ยิงไปแล้ว 13 ประตู
ฮัลล์เล่นเกมรับได้ดีในบ้านและเพิ่งต้านเอฟเวอร์ตันไว้ได้ ส่วนเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมที่เสมอบ่อยที่สุดในลีก ตัวเลขของทั้งคู่ชี้ไปทางเดียวกัน
ทายผล ฮัลล์ ซิตี้ 1-1 เบรนท์ฟอร์ด
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