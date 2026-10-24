ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ศึกดาร์บี้ลอนดอน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (17.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด เชลซี
เชลซี มี 13 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 4 ของตาราง (ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิง 17 เสีย 13 ผลต่างประตู +4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0 / เปิดบ้านชนะบอร์นมัธ 5-1 / บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 3-0 / เปิดบ้านเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2 / เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 6-3
ฟอร์มล่าสุด ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ มี 6 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 16 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 3 ยิง 6 เสีย 10 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1 / บุกไปเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 / เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลลา 3-2 / บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 3-1 / เปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 0-0
สถิติการพบกัน
ดาร์บี้ลอนดอนคู่นี้เป็นของเชลซีมาตลอดห้านัดหลังสุด
- 19 พฤษภาคม 2569 : เชลซี 2-1 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
- 1 พฤศจิกายน 2568 : ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 3 เมษายน 2568 : เชลซี 1-0 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
- 8 ธันวาคม 2567 : ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 2 พฤษภาคม 2567 : เชลซี 2-0 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี ชนะรวด 5 นัด ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ยังไม่ชนะเลยนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
เชลซี
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ
- กองหลัง มักซองส์ ลาครัวซ์, ยอร์เรล ฮาโต้, เลวี่ โคลวิลล์, จอช อาเชมปอง
- กองกลาง โคล พาล์มเมอร์, เปโดร เนโต้, มอยเซส ไกเซโด้, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน
- กองหน้า ชูเอา เปโดร
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
3-1-4-2
- ผู้รักษาประตู อันโตนิน คินสกี้
- กองหลัง ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, โทซิน อดาราบิโอโย, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน
- กองกลาง ซานโดร โตนาลี่, เจมส์ แมดดิสัน, อาร์ชี่ เกรย์, แอนดี้ โรเบิร์ตสัน, โมฮัมเหม็ด คูดุส
- กองหน้า โอมาร์ มาร์มูช, โดมินิค โซลันเก้
ทายผลบอล
เชลซี อยู่อันดับ 4 มี 13 คะแนน ยิงไปแล้ว 17 ประตู มากเป็นอันดับสองของลีก สองนัดหลังสุดในลีกชนะรวด เปิดบ้านถล่มบอร์นมัธ 5-1 และบุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ อยู่อันดับ 16 มี 6 คะแนน ชนะเพียงนัดเดียวจาก 7 นัด ยิงได้ 6 ประตู นัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1 ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล
สเปอร์สชนะมาหนึ่งนัดและได้ความมั่นใจกลับมาบ้าง แต่ต้องมาเจอทีมที่ชนะพวกเขาห้านัดติด และเป็นเกมเยือนสแตมฟอร์ด บริดจ์ ซึ่งเชลซีเก็บแต้มได้ดีในฤดูกาลนี้
ทายผล เชลซี 2-0 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
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