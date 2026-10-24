ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ต.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2569 15:30 น.
ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ศึกดาร์บี้ลอนดอน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (17.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด เชลซี

เชลซี มี 13 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 4 ของตาราง (ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิง 17 เสีย 13 ผลต่างประตู +4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0 / เปิดบ้านชนะบอร์นมัธ 5-1 / บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 3-0 / เปิดบ้านเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2 / เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 6-3

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ฟอร์มล่าสุด ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ มี 6 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 16 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 3 ยิง 6 เสีย 10 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1 / บุกไปเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 / เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลลา 3-2 / บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 3-1 / เปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 0-0

สถิติการพบกัน

ดาร์บี้ลอนดอนคู่นี้เป็นของเชลซีมาตลอดห้านัดหลังสุด

  • 19 พฤษภาคม 2569 : เชลซี 2-1 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 1 พฤศจิกายน 2568 : ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 3 เมษายน 2568 : เชลซี 1-0 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 8 ธันวาคม 2567 : ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-4 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 2 พฤษภาคม 2567 : เชลซี 2-0 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี ชนะรวด 5 นัด ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ยังไม่ชนะเลยนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม

เชลซี

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ
  • กองหลัง มักซองส์ ลาครัวซ์, ยอร์เรล ฮาโต้, เลวี่ โคลวิลล์, จอช อาเชมปอง
  • กองกลาง โคล พาล์มเมอร์, เปโดร เนโต้, มอยเซส ไกเซโด้, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน
  • กองหน้า ชูเอา เปโดร

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

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3-1-4-2

  • ผู้รักษาประตู อันโตนิน คินสกี้
  • กองหลัง ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, โทซิน อดาราบิโอโย, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน
  • กองกลาง ซานโดร โตนาลี่, เจมส์ แมดดิสัน, อาร์ชี่ เกรย์, แอนดี้ โรเบิร์ตสัน, โมฮัมเหม็ด คูดุส
  • กองหน้า โอมาร์ มาร์มูช, โดมินิค โซลันเก้

ทายผลบอล

เชลซี อยู่อันดับ 4 มี 13 คะแนน ยิงไปแล้ว 17 ประตู มากเป็นอันดับสองของลีก สองนัดหลังสุดในลีกชนะรวด เปิดบ้านถล่มบอร์นมัธ 5-1 และบุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ อยู่อันดับ 16 มี 6 คะแนน ชนะเพียงนัดเดียวจาก 7 นัด ยิงได้ 6 ประตู นัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1 ซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกของฤดูกาล

สเปอร์สชนะมาหนึ่งนัดและได้ความมั่นใจกลับมาบ้าง แต่ต้องมาเจอทีมที่ชนะพวกเขาห้านัดติด และเป็นเกมเยือนสแตมฟอร์ด บริดจ์ ซึ่งเชลซีเก็บแต้มได้ดีในฤดูกาลนี้

ทายผล เชลซี 2-0 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ต.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2569 15:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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