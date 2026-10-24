ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2569 13:00 น.
ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฟูแลม ที่โคเวนทรี บิลดิ้ง โซไซตี้ อารีนา ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด โคเวนทรี ซิตี้

โคเวนทรี ซิตี้ มี 6 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 17 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 5 ยิง 6 เสีย 14 ผลต่างประตู -8) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-1 / เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1 / บุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 / เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลลา 3-1 / เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 5-0

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ฟอร์มล่าสุด ฟูแลม

ฟูแลม มี 5 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 18 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 4 ยิง 7 เสีย 10 ผลต่างประตู -3) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0 / บุกไปแพ้อิปสวิช ทาวน์ 2-1 / เปิดบ้านเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 / บุกไปชนะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2 / บุกไปเสมอลิเวอร์พูล 0-0

สถิติการพบกัน

สองทีมนี้ไม่เคยเจอกันในพรีเมียร์ลีกมาก่อน หนสุดท้ายที่พบกันคือศึกแชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2021/22

  • 10 เมษายน 2565 : ฟูแลม 1-3 โคเวนทรี ซิตี้ (แชมเปียนชิพ)
  • 2 ตุลาคม 2564 : โคเวนทรี ซิตี้ 4-1 ฟูแลม (แชมเปียนชิพ)

โคเวนทรี ซิตี้ ชนะทั้งสองนัด ยิงรวม 7 ประตู นัดวันเสาร์นี้จึงเป็นการพบกันครั้งแรกบนลีกสูงสุด

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม

โคเวนทรี ซิตี้

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู คาร์ล รัชเวิร์ธ
  • กองหลัง บ็อบบี้ โธมัส, มิลาน ฟาน เอไวก์, อีธาน พินน็อค, เจย์ ดาซิลวา
  • กองกลาง คาเล็บ ยีเรนคยี่, แมตต์ ไกรมส์, แบรนดอน โธมัส-อาซานเต้, แจ็ค รูโดนี่, ทัตสึฮิโระ ซากาโมโตะ
  • กองหน้า ซิดิกิ เชรีฟ

ฟูแลม

4-2-3-1

  • ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน่
  • กองหลัง คัลวิน บาสซี่, ทิโมธี คาสตาญ, ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, แอนโทนี่ โรบินสัน
  • กองกลาง อเล็กซ์ อิโวบี้, ออสการ์ บ็อบบ์, เชีย ชาร์ลส์, ซานเดอร์ แบร์เก้, จอช คิง
  • กองหน้า กอนซาโล่ การ์เซีย

ทายผลบอล

โคเวนทรี ซิตี้ อยู่อันดับ 17 มี 6 คะแนน ชนะ 2 แพ้ 5 ไม่มีเสมอ เสียไปแล้ว 14 ประตู แต่สองชัยชนะของพวกเขามาจากการเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1 และบุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0

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ฟูแลม อยู่อันดับ 18 มี 5 คะแนน ชนะเพียงนัดเดียวคือเปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นสามคะแนนแรกนับตั้งแต่ต้นฤดูกาล

นี่คือเกมหกแต้มของสองทีมท้ายตาราง โคเวนทรีเล่นในบ้านและเป็นทีมที่กล้าบุกกว่า แต่ก็เสียประตูง่ายกว่าเช่นกัน ส่วนฟูแลมเพิ่งเก็บคลีนชีตได้นัดแรก เกมนี้มีโอกาสสูงที่จะจบแบบแบ่งแต้ม

ทายผล โคเวนทรี ซิตี้ 1-1 ฟูแลม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ต.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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