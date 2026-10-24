ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฟูแลม ที่โคเวนทรี บิลดิ้ง โซไซตี้ อารีนา ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด โคเวนทรี ซิตี้
โคเวนทรี ซิตี้ มี 6 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 17 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 5 ยิง 6 เสีย 14 ผลต่างประตู -8) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-1 / เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1 / บุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 / เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลลา 3-1 / เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 5-0
ฟอร์มล่าสุด ฟูแลม
ฟูแลม มี 5 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 18 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 4 ยิง 7 เสีย 10 ผลต่างประตู -3) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0 / บุกไปแพ้อิปสวิช ทาวน์ 2-1 / เปิดบ้านเสมอแมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 / บุกไปชนะเวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2 / บุกไปเสมอลิเวอร์พูล 0-0
สถิติการพบกัน
สองทีมนี้ไม่เคยเจอกันในพรีเมียร์ลีกมาก่อน หนสุดท้ายที่พบกันคือศึกแชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2021/22
- 10 เมษายน 2565 : ฟูแลม 1-3 โคเวนทรี ซิตี้ (แชมเปียนชิพ)
- 2 ตุลาคม 2564 : โคเวนทรี ซิตี้ 4-1 ฟูแลม (แชมเปียนชิพ)
โคเวนทรี ซิตี้ ชนะทั้งสองนัด ยิงรวม 7 ประตู นัดวันเสาร์นี้จึงเป็นการพบกันครั้งแรกบนลีกสูงสุด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
โคเวนทรี ซิตี้
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู คาร์ล รัชเวิร์ธ
- กองหลัง บ็อบบี้ โธมัส, มิลาน ฟาน เอไวก์, อีธาน พินน็อค, เจย์ ดาซิลวา
- กองกลาง คาเล็บ ยีเรนคยี่, แมตต์ ไกรมส์, แบรนดอน โธมัส-อาซานเต้, แจ็ค รูโดนี่, ทัตสึฮิโระ ซากาโมโตะ
- กองหน้า ซิดิกิ เชรีฟ
ฟูแลม
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน่
- กองหลัง คัลวิน บาสซี่, ทิโมธี คาสตาญ, ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, แอนโทนี่ โรบินสัน
- กองกลาง อเล็กซ์ อิโวบี้, ออสการ์ บ็อบบ์, เชีย ชาร์ลส์, ซานเดอร์ แบร์เก้, จอช คิง
- กองหน้า กอนซาโล่ การ์เซีย
ทายผลบอล
โคเวนทรี ซิตี้ อยู่อันดับ 17 มี 6 คะแนน ชนะ 2 แพ้ 5 ไม่มีเสมอ เสียไปแล้ว 14 ประตู แต่สองชัยชนะของพวกเขามาจากการเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1 และบุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0
ฟูแลม อยู่อันดับ 18 มี 5 คะแนน ชนะเพียงนัดเดียวคือเปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นสามคะแนนแรกนับตั้งแต่ต้นฤดูกาล
นี่คือเกมหกแต้มของสองทีมท้ายตาราง โคเวนทรีเล่นในบ้านและเป็นทีมที่กล้าบุกกว่า แต่ก็เสียประตูง่ายกว่าเช่นกัน ส่วนฟูแลมเพิ่งเก็บคลีนชีตได้นัดแรก เกมนี้มีโอกาสสูงที่จะจบแบบแบ่งแต้ม
ทายผล โคเวนทรี ซิตี้ 1-1 ฟูแลม
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