ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ เอฟเวอร์ตัน ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
อาร์เซนอล มี 18 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 2 ของตาราง (ชนะ 6 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิง 11 เสีย 5 ผลต่างประตู +6) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปเสมอบาเยิร์น มิวนิก 2-2 / บุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 / เปิดบ้านชนะลีลล์ 3-0 / เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1 / บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 3-0
ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน
เอฟเวอร์ตัน มี 10 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 8 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 4 แพ้ 1 ยิง 8 เสีย 7 ผลต่างประตู +1) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านแพ้เชลซี 2-0 / บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2 / เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 1-0 / เปิดบ้านชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 / บุกไปเสมอท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 0-0
สถิติการพบกัน
เกมนี้ขึ้นชื่อเรื่องประตูน้อย ห้านัดหลังสุดมีสองนัดที่ยิงกันรวมไม่ถึงสองลูก
- 14 มีนาคม 2569 : อาร์เซนอล 2-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 20 ธันวาคม 2568 : เอฟเวอร์ตัน 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 5 เมษายน 2568 : เอฟเวอร์ตัน 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 14 ธันวาคม 2567 : อาร์เซนอล 0-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 19 พฤษภาคม 2567 : อาร์เซนอล 2-1 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
อาร์เซนอล ชนะ 3 เสมอ 2 ส่วนเอฟเวอร์ตันยังไม่ชนะเลยในห้านัดหลังสุด และทำได้มากที่สุดแค่ประตูเดียวต่อนัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู เดวิด รายา
- กองหลัง ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่, เอซรี่ คอนซา, กาเบรียล มากัลไญส์, เบน ไวท์
- กองกลาง มาร์ติน โอเดการ์ด, เอแบเรชี่ เอเซ่, บูกาโย่ ซาก้า, บรูโน่ กีมาไรส์, เดแคลน ไรซ์
- กองหน้า ไค ฮาแวร์ตซ์
เอฟเวอร์ตัน
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู จอร์แดน พิคฟอร์ด
- กองหลัง เอนสลีย์ เมตแลนด์-ไนล์ส, วิทาลี ไมโคเลนโก้, จาร์ราด แบรนธ์เวต, เจมส์ ทาร์กอฟสกี้
- กองกลาง เคียร์แนน ดิวส์เบอรี-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช, เจมส์ การ์เนอร์, เมอร์ลิน เริห์ล, แฮร์ริสัน อาร์มสตรอง
- กองหน้า เธียร์โน บาร์รี่
ทายผลบอล
อาร์เซนอล เก็บ 18 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 2 ตามหลังแมนฯ ซิตี้ 3 คะแนน แพ้นัดเดียวคือบุกไปแพ้ไบรท์ตัน 0-3 นัดล่าสุดในลีกบุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 ก่อนจะไปเสมอบาเยิร์น มิวนิก 2-2 กลางสัปดาห์
เอฟเวอร์ตัน เป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดรองจากหัวตาราง แพ้เพียงนัดเดียวจาก 7 นัด แต่เสมอถึง 4 ครั้ง เก็บ 10 คะแนน อยู่อันดับ 8 นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้เชลซี 0-2 ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของฤดูกาล
เอฟเวอร์ตันเสียประตูแค่ 7 ลูกและเล่นเกมรับได้เหนียว แต่ยิงได้แค่ 8 ลูกเช่นกัน การไปเยือนเอมิเรตส์โดยไม่มีคมหน้าประตู มักจบลงแบบเดียวกับสองนัดหลังสุดที่เจอกัน
ทายผล อาร์เซนอล 2-0 เอฟเวอร์ตัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569
- ดูบอลสด แมนฯ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2569
- ดูบอลสด เชลซี พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569
- ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2026-27 อัปเดตล่าสุด