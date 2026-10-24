ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ แมนฯ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ แมนฯ ซิตี้ ที่วิลลา พาร์ค ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (12.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด แอสตัน วิลลา
แอสตัน วิลลา มี 8 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 12 ของตาราง (ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิง 7 เสีย 11 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะไวกิ้ง เอฟเค 3-1 / บุกไปชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0 / เปิดบ้านชนะเฟเนร์บาห์เช่ 6-0 / เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 / บุกไปชนะท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 3-2
ฟอร์มล่าสุด แมนฯ ซิตี้
แมนฯ ซิตี้ มี 21 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 1 ของตาราง (ชนะ 7 เสมอ 0 แพ้ 0 ยิง 19 เสีย 7 ผลต่างประตู +12) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านชนะเออีเค เอเธนส์ 5-1 / เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 3-2 / เปิดบ้านแพ้ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 4-2 / บุกไปชนะลิเวอร์พูล 3-0 / เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 5-3
สถิติการพบกัน
คู่นี้เจอกันสม่ำเสมอในพรีเมียร์ลีก และผลออกมาสูสีกว่าที่ตารางคะแนนบอก
- 24 พฤษภาคม 2569 : แมนฯ ซิตี้ 1-2 แอสตัน วิลลา (พรีเมียร์ลีก)
- 26 ตุลาคม 2568 : แอสตัน วิลลา 1-0 แมนฯ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 22 เมษายน 2568 : แมนฯ ซิตี้ 2-1 แอสตัน วิลลา (พรีเมียร์ลีก)
- 21 ธันวาคม 2567 : แอสตัน วิลลา 2-1 แมนฯ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 3 เมษายน 2567 : แมนฯ ซิตี้ 4-1 แอสตัน วิลลา (พรีเมียร์ลีก)
แอสตัน วิลลา ชนะ 3 แมนฯ ซิตี้ ชนะ 2 และวิลลาเป็นฝ่ายชนะสองนัดหลังสุดติดต่อกัน รวมถึงบุกไปชนะถึงเอติฮัด 2-1 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลลา
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู ไซออน ซูซูกิ
- กองหลัง แมตตี้ แคช, วิคเตอร์ ลินเดอเลิฟ, ไทโรน มิงส์, แอรอน วาน-บิสซาก้า
- กองกลาง เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย, ชูเอา โกเมส, อลิสซง, บูบาการ์ กามาร่า, โยฮัน มานซัมบี
- กองหน้า นิโกลาส์ แจ็คสัน
แมนฯ ซิตี้
4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู จานลุยจิ ดอนนารุมม่า
- กองหลัง มาร์ค เกฮี, มาเธอุส นูนเญส, นิโก้ โอไรลีย์, รูเบน ดิอาส
- กองกลาง อายุบ บูอัดดี้, เฌเรมี่ โดกู, มาเตโอ โควาซิช, อิลิมาน เอ็นเดียเย่, ฟิล โฟเด้น
- กองหน้า เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ทายผลบอล
แมนฯ ซิตี้ ชนะรวด 7 นัดแรกของฤดูกาล เก็บ 21 คะแนนเต็ม ยิง 19 เสีย 7 นำเป็นจ่าฝูง นัดล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 3-2 และกลางสัปดาห์ถล่มเออีเค เอเธนส์ 5-1 ในแชมเปียนส์ ลีก
แอสตัน วิลลา อยู่อันดับ 12 มี 8 คะแนน แต่ฟอร์มกำลังมา สามนัดหลังสุดทุกรายการชนะ 2 เสมอ 1 รวมถึงบุกไปชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0 และเปิดบ้านถล่มเฟเนร์บาห์เช่ 6-0
ประวัติศาสตร์บอกว่าวิลลา พาร์ค ไม่ใช่สนามที่ซิตี้มาแล้วได้ของง่าย แต่ส่วนต่างของคุณภาพทีมในฤดูกาลนี้ห่างกันมาก และซิตี้ยังไม่เสียแต้มให้ใครเลย
ทายผล แอสตัน วิลลา 1-2 แมนฯ ซิตี้
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