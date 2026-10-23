ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 18:00 น.
ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569

ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ที่พอร์ตแมน โร้ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 เช้ามืดวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (คืนวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด อิปสวิช ทาวน์

อิปสวิช ทาวน์ มี 9 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 10 ของตาราง (ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิง 11 เสีย 15 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 3-2 / เปิดบ้านชนะฟูแลม 2-1 / บุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-0 / เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 4-2 / บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 3-2

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ฟอร์มล่าสุด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์

น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ มี 5 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 19 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 4 ยิง 5 เสีย 9 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569

ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 1-0 / บุกไปแพ้คริสตัล พาเลซ 3-1 / เปิดบ้านแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 1-0 / บุกไปชนะแอสตัน วิลลา 2-1 / เปิดบ้านเสมอท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 0-0

สถิติการพบกัน

สองทีมเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อฤดูกาล 2024/25 และก่อนหน้านั้นต้องย้อนไปถึงยุคแชมเปียนชิพ

  • 15 มีนาคม 2568 : อิปสวิช ทาวน์ 2-4 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 3 มีนาคม 2568 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 อิปสวิช ทาวน์ (เอฟเอ คัพ)
  • 30 พฤศจิกายน 2567 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 อิปสวิช ทาวน์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 16 มีนาคม 2562 : อิปสวิช ทาวน์ 1-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (แชมเปียนชิพ)
  • 1 ธันวาคม 2561 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0 อิปสวิช ทาวน์ (แชมเปียนชิพ)

น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ชนะ 3 เสมอ 2 ส่วนอิปสวิช ทาวน์ ยังไม่ชนะเลยในห้านัดหลังสุด และสองนัดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาล 2024/25 ฟอเรสต์เก็บชัยชนะได้ทั้งคู่

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม

อิปสวิช ทาวน์

3-4-2-1

  • ผู้รักษาประตู คริสเตียน วอลตัน
  • กองหลัง ดารา โอเชีย, อิสซ่า ดิออป, เจค็อบ กรีฟส์
  • กองกลาง อับดุล วัตตารา, ลีฟ เดวิส, เอเซเกล ปาลาซิออส, ฟลอเรนติโน่
  • กองหน้า ฆูลิโอ เอนซิโซ่, เอเมร์ซง, ไดเซ็น มาเอดะ

น็อตติงแฮม ฟอเรสต์

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3-4-2-1

  • ผู้รักษาประตู มัตซ์ เซลส์
  • กองหลัง มูริลโญ่, อุสมาน ดิโอมานเด้, ไจร์ คุนญ่า
  • กองกลาง ดาเนียล มูนญอซ, เจมส์ แม็คอาที, เนโก้ วิลเลียมส์, ซาเวียร์ ชลาเกอร์
  • กองหน้า นิโกลาส โดมิงเกซ, เลียม ดีแลป, ดาน เอ็นโดเย่

ทายผลบอล

อิปสวิช ทาวน์ เป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่มีผลเสมอเลยแม้แต่นัดเดียว ชนะ 3 แพ้ 4 จาก 7 นัด เก็บ 9 คะแนน อยู่อันดับ 10 นัดล่าสุดบุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 3-2 ซึ่งเป็นเกมที่สู้ได้จนถึงนาทีสุดท้าย และก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะฟูแลม 2-1

น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ตกไปอยู่อันดับ 19 มีแค่ 5 คะแนน ยิงได้เพียง 5 ประตูจาก 7 นัด น้อยที่สุดในลีก สี่นัดหลังสุดในลีกแพ้ไป 3 รวมถึงเปิดบ้านแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 0-1 และแพ้อาร์เซนอล 0-1

สถิติการพบกันเป็นของฟอเรสต์ชัดเจน แต่ฟอร์มปัจจุบันสวนทางกัน อิปสวิชได้เล่นในบ้านที่พอร์ตแมน โร้ด และเจอทีมที่ยิงประตูไม่ออก เกมนี้จึงเป็นโอกาสเก็บสามคะแนนที่ดีที่สุดของเจ้าถิ่น

ทายผล อิปสวิช ทาวน์ 2-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 18:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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