ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 เสาร์ 24 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ที่พอร์ตแมน โร้ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 8 ฤดูกาล 2026/27 เช้ามืดวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2569 เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (คืนวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม เวลา 20.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX ระบบ 4K พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด อิปสวิช ทาวน์
อิปสวิช ทาวน์ มี 9 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 10 ของตาราง (ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิง 11 เสีย 15 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ บุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 3-2 / เปิดบ้านชนะฟูแลม 2-1 / บุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-0 / เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 4-2 / บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 3-2
ฟอร์มล่าสุด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ มี 5 คะแนนจาก 7 นัด อยู่อันดับ 19 ของตาราง (ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 4 ยิง 5 เสีย 9 ผลต่างประตู -4) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2569
ห้านัดหลังสุดทุกรายการ เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 1-0 / บุกไปแพ้คริสตัล พาเลซ 3-1 / เปิดบ้านแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 1-0 / บุกไปชนะแอสตัน วิลลา 2-1 / เปิดบ้านเสมอท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ 0-0
สถิติการพบกัน
สองทีมเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อฤดูกาล 2024/25 และก่อนหน้านั้นต้องย้อนไปถึงยุคแชมเปียนชิพ
- 15 มีนาคม 2568 : อิปสวิช ทาวน์ 2-4 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 3 มีนาคม 2568 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 อิปสวิช ทาวน์ (เอฟเอ คัพ)
- 30 พฤศจิกายน 2567 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 อิปสวิช ทาวน์ (พรีเมียร์ลีก)
- 16 มีนาคม 2562 : อิปสวิช ทาวน์ 1-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (แชมเปียนชิพ)
- 1 ธันวาคม 2561 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0 อิปสวิช ทาวน์ (แชมเปียนชิพ)
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ชนะ 3 เสมอ 2 ส่วนอิปสวิช ทาวน์ ยังไม่ชนะเลยในห้านัดหลังสุด และสองนัดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาล 2024/25 ฟอเรสต์เก็บชัยชนะได้ทั้งคู่
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากผู้เล่น 11 คนแรกที่ลงสนามในนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองทีม
อิปสวิช ทาวน์
3-4-2-1
- ผู้รักษาประตู คริสเตียน วอลตัน
- กองหลัง ดารา โอเชีย, อิสซ่า ดิออป, เจค็อบ กรีฟส์
- กองกลาง อับดุล วัตตารา, ลีฟ เดวิส, เอเซเกล ปาลาซิออส, ฟลอเรนติโน่
- กองหน้า ฆูลิโอ เอนซิโซ่, เอเมร์ซง, ไดเซ็น มาเอดะ
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
3-4-2-1
- ผู้รักษาประตู มัตซ์ เซลส์
- กองหลัง มูริลโญ่, อุสมาน ดิโอมานเด้, ไจร์ คุนญ่า
- กองกลาง ดาเนียล มูนญอซ, เจมส์ แม็คอาที, เนโก้ วิลเลียมส์, ซาเวียร์ ชลาเกอร์
- กองหน้า นิโกลาส โดมิงเกซ, เลียม ดีแลป, ดาน เอ็นโดเย่
ทายผลบอล
อิปสวิช ทาวน์ เป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่มีผลเสมอเลยแม้แต่นัดเดียว ชนะ 3 แพ้ 4 จาก 7 นัด เก็บ 9 คะแนน อยู่อันดับ 10 นัดล่าสุดบุกไปแพ้แมนฯ ซิตี้ 3-2 ซึ่งเป็นเกมที่สู้ได้จนถึงนาทีสุดท้าย และก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะฟูแลม 2-1
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ตกไปอยู่อันดับ 19 มีแค่ 5 คะแนน ยิงได้เพียง 5 ประตูจาก 7 นัด น้อยที่สุดในลีก สี่นัดหลังสุดในลีกแพ้ไป 3 รวมถึงเปิดบ้านแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 0-1 และแพ้อาร์เซนอล 0-1
สถิติการพบกันเป็นของฟอเรสต์ชัดเจน แต่ฟอร์มปัจจุบันสวนทางกัน อิปสวิชได้เล่นในบ้านที่พอร์ตแมน โร้ด และเจอทีมที่ยิงประตูไม่ออก เกมนี้จึงเป็นโอกาสเก็บสามคะแนนที่ดีที่สุดของเจ้าถิ่น
ทายผล อิปสวิช ทาวน์ 2-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
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