หมอช็อก! ฟันงอกทะลุเปลือกตา หนุ่มอินเดีย ก่อนผ่าตัดสำเร็จ ชี้เป็นเคสแรกของโลก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 20:30 น.
หมอช็อก! ฟันงอกทะลุเปลือกตา หนุ่มอินเดีย ก่อนผ่าตัดสำเร็จ ชี้เป็นเคสแรกของโลก

หมอช็อก! ฟันงอกทะลุเปลือกตา หนุ่มอินเดียวัย 16 ปี ก่อนผ่าตัดเอาออกสำเร็จ แพทย์ชี้เป็นเคสหายากเคสแรกของโลก

ถือเป็นเหตุการณ์สุดประหลาด เมื่อวัยรุ่นชายคนหนึ่งมีฟันเขี้ยวงอกทะลุออกมาจากบริเวณเปลือกตา ซึ่งแพทย์ผู้ร่วมเขียนรายงานระบุว่าเป็นเคสแรกและเคสเดียวของโลกเท่าที่เคยมีรายงาน

เด็กชายวัย 16 ปีชาวอินเดียสังเกตเห็นอาการบวมที่เปลือกตาบนซ้ายมานานหลายเดือน โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด จึงปล่อยทิ้งไว้ จนมีตุ่มแข็งสีขาว 2 จุดเริ่มแทงทะลุผิวหนังบริเวณเปลือกตาออกมาระหว่างคิ้ว เด็กชายจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตาอาราวินด์ (Aravind Eye Hospital) ในเมืองมดูไร ประเทศอินเดีย

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หลังแพทย์ตรวจสอบแล้วพบว่า ส่วนที่ยื่นออกมามีความแข็งและพื้นผิวค่อนข้างเรียบ ทีมแพทย์สงสัยว่าอาจเป็นฟัน หรือเนื้องอกหายากที่เรียกว่าเทอราโตมา (Teratoma) ซึ่งมักมีเส้นผม กล้ามเนื้อ กระดูก หรือฟันผสมอยู่ ผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ยืนยันว่าสิ่งที่ทะลุออกมาคือฟันเขี้ยวที่ก่อตัวสมบูรณ์ งอกออกมาจากเบ้าตาของเด็กชาย

ฟันที่งอกออกมาจากเปลือกตา
ภาพจาก The Sun

ทีมแพทย์ผ่าตัดนำฟันออกจากเปลือกตาของเด็กชายได้สำเร็จ นอกจากนี้ไม่พบร่องรอยของเนื้องอก และไม่พบฟันซี่อื่นเพิ่มเติม

พญ.เมกานา ทันวาร์ ที่ปรึกษาทางการแพทย์และผู้ร่วมเขียนรายงานเคสนี้ เปิดเผยกับเว็บไซต์ไลฟ์ไซแอนซ์ (Live Science) ว่า ภาวะฟันขึ้นผิดที่ (Ectopic tooth) ในลักษณะงอกทะลุเบ้าตาด้านบนเป็นรายงานเคสแรกและเคสเดียวของโลก สร้างความประหลาดใจให้วงการแพทย์เป็นอย่างมาก

ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แสดงโครงสร้างฟันเขี้ยวงอกทะลุเบ้าตาผู้ป่วยวัยรุ่น
ภาพจาก Dentistry

ดร.ซาโรช ชาฮิด อาจารย์ด้านวัสดุทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยควีนแมรี อธิบายว่า ภาวะฟันขึ้นผิดที่มักพบฟันฝังอยู่ในโพรงไซนัสหลังโหนกแก้ม แต่เคสที่ฟันงอกออกนอกแนวฟันจนทะลุเบ้าตาหาได้ยากมาก สาเหตุหลักมักมาจากปัญหาพัฒนาการของเซลล์และเนื้อเยื่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หากกระบวนการนี้ผิดเพี้ยน ฟันอาจเจริญเติบโตในตำแหน่งผิดปกติหรือนอกช่องปากได้

นอกจากปัญหาพัฒนาการ อาการบาดเจ็บ การทำฟัน ก้อนเนื้อ ถุงน้ำ เนื้องอก และความผิดปกติทางพันธุกรรม ก็อาจกระตุ้นให้มีฟันส่วนเกินงอกในตำแหน่งที่คาดไม่ถึงได้เช่นกัน

ที่มา: The Sun

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 20:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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