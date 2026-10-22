หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์
หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม ปรียาดา เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง ลั่น “เจ็บเหมือนถูกดึงเนื้อจนขาด” พีท กันตพร ร่ำไห้ เมียติดเชื้อในกระแสเลือด นอนรพ. 7 วันเต็ม หวิดไม่รอด
ต้องขอส่งกำลังใจกองโต ๆ ให้กับนักแสดงสาว แก้มบุ๋ม ปรียาดา และสามี พีท กันตพร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองออกมาแจ้งข่าวการสูญเสียลูกในท้องไปอย่างกะทันหัน ทั้ง ๆ ที่พยายามมีลูกกันมาในเวลาหลายปี มิหนำซ้ำ แก้มบุ๋ม ยังต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกกว่า 1 สัปดาห์ เพราะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ล่าสุดช่วงค่ำวานนี้ (21 ต.ค. 69) แก้มบุ๋ม-พีท กลับมาขึ้นไลฟ์คู่กันอีกครั้ง หลังหมออนุญาตให้ดาราสาวออกจากโรงพยาบาลมาพักผ่อนต่อที่บ้านได้แล้ว จากนั้น แก้มบุ๋ม ปรียาดา ก็ได้เล่านาทีที่สูญเสียลูกในท้อง ระบุว่า
“อันนี้สะเทือนใจสุด ให้ความรู้สึกเหมือนเราโดนดึงเนื้อดึงให้มันออกแล้วมันขาด ตอนขาดรู้สึกเหมือนใจเรามันแบบ….มันเจ็บด้วยนะมันก็รู้สึกไม่อยู่แล้วเลย อันนี้สะเทือนใจสุด เจ็บด้วยแล้วแบบมันรู้สึกมันไปแล้ว
หนูปวดท้องมาก กินข้าวไม่ได้ หมอบอกกระเพาะหนูเหลือแค่นี้ ปวดท้องมาก นอน รพ. 7 คืน หนูยังต้องไปให้ยาฆ่าเชื้ออีก 7 วัน ให้ยาเข้าเส้น เราก็นึกในใจว่าเครียดอะไรก่อนดี เสียลูก หน้าแหก จะตุย ฉันจะเครียดอะไรก่อนดีว่ะ ไม่เครียดมันเลยจบ ไม่เครียดละจะเป็นอะไรก็เป็น คิดอย่างนี้จริง ๆ จิตหนูอาจจะลอยหลุดไปแล้ว หลุดจริง หนูไม่บ้าก็บุญแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ดี ยังต้องไปให้ยาอีก 7 วัน ตอนที่หนูโพสต์คือดีขึ้นแล้ว พี่พีทเห็นคลิปที่หนูลงไว้เป็นความทรงจำ พี่พีทก็แอบไปร้องไห้ในห้องน้ำ”
ขณะเดียวกันทางด้าน พีท กันตพร ร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังภรรยากลับมานั่งเคียงข้างกันอีกครั้ง โดยเปิดใจว่า “ไลฟ์ไม่มีหนู ไม่สนุกเลย” ก่อนจะเล่าอาการ แก้มบุ๋ม หลังแท้งลูก แล้วปวดท้องหนักเพราะติดเชื้อในมดลูก ระบุว่า “ขูดมดลูกแล้วอาการปวดท้องมันต้องเริ่มหาย แต่เขาปวดท้องมากไม่ต่างกับตอนอยู่ที่บ้านเลย หมอก็ประเมินแล้วว่ามันมีภาวะติดเชื้อในมดลูก แต่เขาไม่รู้มันติดเชื้อมานานแค่ไหน ติดเชื้อในเลือดด้วยมั้ย เขาเลยเพาะเชื้อ มันน่าจะติดเชื้อในมดลูกมาสักพักแล้ว”
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