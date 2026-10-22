หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 14:09 น.
หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์

หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม ปรียาดา เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง ลั่น “เจ็บเหมือนถูกดึงเนื้อจนขาด” พีท กันตพร ร่ำไห้ เมียติดเชื้อในกระแสเลือด นอนรพ. 7 วันเต็ม หวิดไม่รอด

ต้องขอส่งกำลังใจกองโต ๆ ให้กับนักแสดงสาว แก้มบุ๋ม ปรียาดา และสามี พีท กันตพร หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองออกมาแจ้งข่าวการสูญเสียลูกในท้องไปอย่างกะทันหัน ทั้ง ๆ ที่พยายามมีลูกกันมาในเวลาหลายปี มิหนำซ้ำ แก้มบุ๋ม ยังต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกกว่า 1 สัปดาห์ เพราะมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

ล่าสุดช่วงค่ำวานนี้ (21 ต.ค. 69) แก้มบุ๋ม-พีท กลับมาขึ้นไลฟ์คู่กันอีกครั้ง หลังหมออนุญาตให้ดาราสาวออกจากโรงพยาบาลมาพักผ่อนต่อที่บ้านได้แล้ว จากนั้น แก้มบุ๋ม ปรียาดา ก็ได้เล่านาทีที่สูญเสียลูกในท้อง ระบุว่า

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“อันนี้สะเทือนใจสุด ให้ความรู้สึกเหมือนเราโดนดึงเนื้อดึงให้มันออกแล้วมันขาด ตอนขาดรู้สึกเหมือนใจเรามันแบบ….มันเจ็บด้วยนะมันก็รู้สึกไม่อยู่แล้วเลย อันนี้สะเทือนใจสุด เจ็บด้วยแล้วแบบมันรู้สึกมันไปแล้ว

หนูปวดท้องมาก กินข้าวไม่ได้ หมอบอกกระเพาะหนูเหลือแค่นี้ ปวดท้องมาก นอน รพ. 7 คืน หนูยังต้องไปให้ยาฆ่าเชื้ออีก 7 วัน ให้ยาเข้าเส้น เราก็นึกในใจว่าเครียดอะไรก่อนดี เสียลูก หน้าแหก จะตุย ฉันจะเครียดอะไรก่อนดีว่ะ ไม่เครียดมันเลยจบ ไม่เครียดละจะเป็นอะไรก็เป็น คิดอย่างนี้จริง ๆ จิตหนูอาจจะลอยหลุดไปแล้ว หลุดจริง หนูไม่บ้าก็บุญแล้ว

ตอนนี้ยังไม่ดี ยังต้องไปให้ยาอีก 7 วัน ตอนที่หนูโพสต์คือดีขึ้นแล้ว พี่พีทเห็นคลิปที่หนูลงไว้เป็นความทรงจำ พี่พีทก็แอบไปร้องไห้ในห้องน้ำ”

ขณะเดียวกันทางด้าน พีท กันตพร ร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังภรรยากลับมานั่งเคียงข้างกันอีกครั้ง โดยเปิดใจว่า “ไลฟ์ไม่มีหนู ไม่สนุกเลย” ก่อนจะเล่าอาการ แก้มบุ๋ม หลังแท้งลูก แล้วปวดท้องหนักเพราะติดเชื้อในมดลูก ระบุว่า “ขูดมดลูกแล้วอาการปวดท้องมันต้องเริ่มหาย แต่เขาปวดท้องมากไม่ต่างกับตอนอยู่ที่บ้านเลย หมอก็ประเมินแล้วว่ามันมีภาวะติดเชื้อในมดลูก แต่เขาไม่รู้มันติดเชื้อมานานแค่ไหน ติดเชื้อในเลือดด้วยมั้ย เขาเลยเพาะเชื้อ มันน่าจะติดเชื้อในมดลูกมาสักพักแล้ว”

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หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์-3

หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์-6

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 14:09 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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