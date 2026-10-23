นักวิจัยเทียบชัด ดื่มน้ำอัดลมไดเอต 2 ปี คุมน้ำหนักได้ไม่แพ้น้ำเปล่า ลบล้างความเชื่อเดิม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 09:23 น.
นักวิจัยเทียบชัด ดื่มน้ำอัดลมไดเอต 2 ปี คุมน้ำหนักได้ไม่แพ้น้ำเปล่า ลบล้างความเชื่อเดิม

ผลการศึกษาทางคลินิกระยะยาว 2 ปีจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (University of Liverpool) สหราชอาณาจักร พบข้อมูลที่พลิกความเชื่อเดิมของการลดน้ำหนัก การดื่มเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือน้ำอัดลมไดเอต ให้ผลลัพธ์ในการควบคุมน้ำหนักเทียบเท่ากับการดื่มน้ำเปล่า ไม่ได้กระตุ้นความอยากอาหารหรือรบกวนระบบเผาผลาญพลังงานตามที่หลายฝ่ายเคยตั้งข้อสังเกต

การทดลองติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนจำนวน 493 คน ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการจัดการน้ำหนักอย่างเป็นระบบ แบ่งกลุ่มสุ่มให้ดื่มน้ำเปล่า หรือดื่มเครื่องดื่มที่ใส่สารให้ความหวานชนิดไม่มีแคลอรี เช่น แอสปาร์แตม, ซูคราโลส และเอซีซัลเฟมโพแทสเซียม

เมื่อครบกำหนดเวลา 104 สัปดาห์ กลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มไดเอตลดน้ำหนักลงได้เฉลี่ย 4.8 กิโลกรัม ขณะที่กลุ่มดื่มน้ำเปล่าลดได้เฉลี่ย 3.7 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ชี้ให้เห็นว่าเครื่องดื่มสูตรไร้น้ำตาลให้ผลการควบคุมน้ำหนักได้ดีพอๆ กับน้ำเปล่า

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โจแอนน์ แฮร์โรลด์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ระบุว่า ผลการทดลองชี้ชัดว่าความกังวลเรื่องสารให้ความหวานกระตุ้นความอยากอาหารจนทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนั้น ไม่มีหลักฐานสนับสนุนเมื่อผ่านการทดสอบทางคลินิกแบบสุ่มระยะยาว นักวิจัยยังพบว่าขนาดรอบเอว โครงสร้างร่างกาย ตลอดจนดัชนีชี้วัดระบบเผาผลาญของทั้งสองกลุ่มปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน

ด้าน เจสัน แฮลฟอร์ด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยลีดส์ เสริมว่า งานวิจัยนี้มอบหลักฐานทางคลินิกระยะยาวที่ขาดหายไปในเวทีวิชาการ สำหรับผู้ที่พยายามควบคุมน้ำหนัก เครื่องดื่มประเภทนี้ถือเป็นทางเลือกแทนเครื่องดื่มรสหวานปกติได้

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์สร้างมุมมองที่ต่างออกไปจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี 2566 ที่เคยแนะนำไม่ให้พึ่งพาสารให้ความหวานในการคุมน้ำหนัก

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ผลการศึกษาไม่ได้หมายความว่าน้ำอัดลมไดเอตเป็นตัวการที่ทำให้น้ำหนักลดโดยตรง การตัดน้ำตาลทรายแล้วแทนที่ด้วยสารให้ความหวานที่ไร้แคลอรี ถือเป็นทางเลือกเสริมในการวางแผนลดน้ำหนักระยะยาว น้ำเปล่ายังคงเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับการบริโภคในชีวิตประจำวัน ผลการทดลองนี้ช่วยคลายความกังวลให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบเครื่องดื่มหวานแบบไม่มีแคลอรี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 09:23 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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