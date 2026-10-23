นักวิจัยเทียบชัด ดื่มน้ำอัดลมไดเอต 2 ปี คุมน้ำหนักได้ไม่แพ้น้ำเปล่า ลบล้างความเชื่อเดิม
ผลการศึกษาทางคลินิกระยะยาว 2 ปีจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (University of Liverpool) สหราชอาณาจักร พบข้อมูลที่พลิกความเชื่อเดิมของการลดน้ำหนัก การดื่มเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือน้ำอัดลมไดเอต ให้ผลลัพธ์ในการควบคุมน้ำหนักเทียบเท่ากับการดื่มน้ำเปล่า ไม่ได้กระตุ้นความอยากอาหารหรือรบกวนระบบเผาผลาญพลังงานตามที่หลายฝ่ายเคยตั้งข้อสังเกต
การทดลองติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนจำนวน 493 คน ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการจัดการน้ำหนักอย่างเป็นระบบ แบ่งกลุ่มสุ่มให้ดื่มน้ำเปล่า หรือดื่มเครื่องดื่มที่ใส่สารให้ความหวานชนิดไม่มีแคลอรี เช่น แอสปาร์แตม, ซูคราโลส และเอซีซัลเฟมโพแทสเซียม
เมื่อครบกำหนดเวลา 104 สัปดาห์ กลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มไดเอตลดน้ำหนักลงได้เฉลี่ย 4.8 กิโลกรัม ขณะที่กลุ่มดื่มน้ำเปล่าลดได้เฉลี่ย 3.7 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ชี้ให้เห็นว่าเครื่องดื่มสูตรไร้น้ำตาลให้ผลการควบคุมน้ำหนักได้ดีพอๆ กับน้ำเปล่า
โจแอนน์ แฮร์โรลด์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ระบุว่า ผลการทดลองชี้ชัดว่าความกังวลเรื่องสารให้ความหวานกระตุ้นความอยากอาหารจนทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนั้น ไม่มีหลักฐานสนับสนุนเมื่อผ่านการทดสอบทางคลินิกแบบสุ่มระยะยาว นักวิจัยยังพบว่าขนาดรอบเอว โครงสร้างร่างกาย ตลอดจนดัชนีชี้วัดระบบเผาผลาญของทั้งสองกลุ่มปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน
ด้าน เจสัน แฮลฟอร์ด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยลีดส์ เสริมว่า งานวิจัยนี้มอบหลักฐานทางคลินิกระยะยาวที่ขาดหายไปในเวทีวิชาการ สำหรับผู้ที่พยายามควบคุมน้ำหนัก เครื่องดื่มประเภทนี้ถือเป็นทางเลือกแทนเครื่องดื่มรสหวานปกติได้
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์สร้างมุมมองที่ต่างออกไปจากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี 2566 ที่เคยแนะนำไม่ให้พึ่งพาสารให้ความหวานในการคุมน้ำหนัก
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ผลการศึกษาไม่ได้หมายความว่าน้ำอัดลมไดเอตเป็นตัวการที่ทำให้น้ำหนักลดโดยตรง การตัดน้ำตาลทรายแล้วแทนที่ด้วยสารให้ความหวานที่ไร้แคลอรี ถือเป็นทางเลือกเสริมในการวางแผนลดน้ำหนักระยะยาว น้ำเปล่ายังคงเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับการบริโภคในชีวิตประจำวัน ผลการทดลองนี้ช่วยคลายความกังวลให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบเครื่องดื่มหวานแบบไม่มีแคลอรี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอแทน ไขกระจ่าง น้ำอัดลม 0% ดีกว่าน้ำอัดลมปกติจริงไหม เตือนกลุ่มเสี่ยงควรเลี่ยง
- รู้จัก ‘แอสปาร์แตม’ สารที่ WHO เตรียมขึ้นบัญชีสารก่อมะเร็ง ทำสุขภาพพัง
- วิจัยชี้ ดื่มน้ำอัดลมทุกวัน เพิ่มความเสี่ยงเป็น “โรคซึมเศร้า” โดยเฉพาะในผู้หญิง