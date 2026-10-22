พระน้อยใจไม่ได้สวดศพ เมาเหล้าประชดวัด ลั่น ไม่ผิดกฎหมาย ก่อนจับสึกพ้นผ้าเหลือง
พระวัย 37 ปี ดื่มสุราหน้าวัด อ้างน้อยใจไม่ได้สวดศพจึงดื่มประชด ล่าสุดจับสึกพ้นผ้าเหลืองส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบริเวณหน้าวัดแห่หนึ่งในจังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจศพภายในวัดเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งบ่นพึมพำอยู่บริเวณหน้าวัดในลักษณะเมาสุราอย่างหนัก พูดจาลิ้นเปลี้ยจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุพบรถสามล้อของพระสงฆ์รูปดังกล่าวจอดอยู่ริมถนนในสภาพโซ่หลุด ไม่สามารถขับขี่ต่อได้ จากการตรวจสอบทราบชื่อคือ พระสุพัฒน์ อายุ 37 ปี เพิ่งย้ายมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ได้เพียง 1 สัปดาห์
ขณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้าพูดคุย พระสุพัฒน์ยังสวมจีวรได้นำเหล้าขาวที่กรอกใส่ขวดเครื่องดื่มลักษณะคล้ายขวดชา ยกขึ้นมากระดกดื่มต่อหน้าชาวบ้าน พร้อมบ่นพึมพำตัดพ้อว่า ตนเองดื่มเหล้าไม่ได้ผิดกฎหมาย พร้อมถามเจ้าหน้าที่ว่าเหตุใดจึงไม่ไปตรวจสอบพระสงฆ์ที่เสพยาเสพติดบ้าง
จากการสอบถาม พระรูปนี้ยอมรับว่าตนเองมีความเครียดและน้อยใจทางวัดที่ไม่ยอมให้ขึ้นสวดอภิธรรมศพจึงประชดด้วยการดื่มเหล้าขาวไปจำนวน 2 ขวด และเอ่ยปากถามชาวบ้านว่าจะดื่มด้วยหรือไม่ จากนั้นได้ตัดสินใจเก็บข้าวของเครื่องใช้เพื่อเดินทางออกจากวัด แต่ระหว่างทางรถสามล้อเกิดโซ่หลุดเสียกลางทาง ทำให้ต้องนั่งแช่อยู่บริเวณหน้าวัดจนกระทั่งมีคนมาพบ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังเจ้าอาวาสวัดเขาพระยาพายเรือ ในฐานะพระผู้ใหญ่ ให้เดินทางมาทำพิธีลาสิกขา (สึก) ให้แก่พระรูปนี้ทันที
ในคืนก่อนเกิดเหตุ ทางวัดมีพิธีสวดอภิธรรมศพ แต่นายสุพัฒน์เปิดเพลงเสียงดังรบกวนการประกอบพิธีและรบกวนพระสงฆ์รูปอื่น ที่ผ่านมาทางวัดเคยให้พระสุพัฒน์ขึ้นสวดอภิธรรมศพมาแล้ว 2 คืน แต่จำเป็นต้องหมุนเวียนให้พระสงฆ์รูปอื่นได้ขึ้นสวดบ้าง คาดว่าจุดนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้พระสุพัฒน์น้อยใจและไม่พอใจแบและมานั่งดื่มเหล้าประชดวัด
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลาสิกขา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
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