ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่”
ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่” ในงาน The Night by Amazing Thailand Season 2: Music in Memory ณ สวนลุมพินี
วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรงาน “The Night by Amazing Thailand Season 2: Music in Memory” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Harmony of Healing บทเพลงฮีลกาย ท่วงทำนองฮีลใจ” ณ บริเวณลานหน้าอาคารบันเทิง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสด็จ
ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงทอดพระเนตรงานและทรงขับร้องบทเพลงไทยและสากลที่ได้รับความนิยมจากหลากหลายยุคสมัยให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ทั้งบทเพลงไพเราะที่คุ้นเคยและบทเพลงจังหวะสนุกสนาน รวมถึงเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่” ซึ่งเป็นผลงานเพลงของพระองค์ท่าน
นับเป็นโอกาสอันพิเศษที่สร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสะท้อนแนวคิดของการจัดงานที่นำเสียงดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมสร้างสรรค์มาเติมพลังกายและใจผ่านประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานคร
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อ่างอิงจาก : FB กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา