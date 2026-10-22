ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 13:24 น.
ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง "จีบโลด ยังโสดอยู่"
ภาพจาก : FB กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่” ในงาน The Night by Amazing Thailand Season 2: Music in Memory ณ สวนลุมพินี

วันที่ 21 ตุลาคม 2569 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรงาน “The Night by Amazing Thailand Season 2: Music in Memory” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Harmony of Healing บทเพลงฮีลกาย ท่วงทำนองฮีลใจ” ณ บริเวณลานหน้าอาคารบันเทิง สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสด็จ

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ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง จีบโลด ยังโสดอยู่-4
ภาพจาก : FB กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงทอดพระเนตรงานและทรงขับร้องบทเพลงไทยและสากลที่ได้รับความนิยมจากหลากหลายยุคสมัยให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ทั้งบทเพลงไพเราะที่คุ้นเคยและบทเพลงจังหวะสนุกสนาน รวมถึงเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่” ซึ่งเป็นผลงานเพลงของพระองค์ท่าน

นับเป็นโอกาสอันพิเศษที่สร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสะท้อนแนวคิดของการจัดงานที่นำเสียงดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมสร้างสรรค์มาเติมพลังกายและใจผ่านประสบการณ์การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานคร

ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง จีบโลด ยังโสดอยู่-1
ภาพจาก : FB กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง จีบโลด ยังโสดอยู่-3
ภาพจาก : FB กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

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อ่างอิงจาก : FB กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 13:24 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 13:24 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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