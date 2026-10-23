รู้จัก “อาการิ มัตสึนากะ” อดีตพีอาร์สาววัย 24 สู่ดาวเด่น AV สังกัด SODSTAR เต็มตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 16:01 น.
รู้จัก "อาการิ มัตสึนากะ" อดีตพีอาร์สาววัย 24
ภาพจาก : @ferret_tanuki

เปิดวาร์ป อาการิ มัตสึนากะ (Akari Matsunaga / 松永あかり) นักแสดงหนังผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นวัย 24 ปี ที่ได้รับความสนใจจากเส้นทางอาชีพไม่เหมือนใคร เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท Soft On Demand (SOD)

ก่อนมีโอกาสร่วมแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ในปี 2025 กระทั่งประกาศลาออกจากงานประจำเมื่อเดือนสิงหาคม 2026 เพื่อทำงานเป็นนักแสดงสังกัด SODSTAR เต็มตัว

อาการิเกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2001 ที่จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอายุ 24 ปี สูง 159 เซนติเมตร มีบุคลิกสดใสและภาพลักษณ์สาวออฟฟิศ ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้ติดตามจดจำเธอได้ตั้งแต่เริ่มทำงานในวงการบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่

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ก่อนเข้าสู่อาชีพนักแสดง อาการิเริ่มทำงานกับ SOD ในปี 2024 หลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับมอบหมายให้ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารและโปรโมตกิจกรรมของบริษัท รวมถึงมีส่วนร่วมในโครงการฉลองครบรอบ 30 ปีของ SOD

อาการิ มัตสึนากะ Akari Matsunaga สาวญี่ปุ่นวัย 24 ปี
ภาพจาก : @ferret_tanuki

เดือนพฤศจิกายน 2024 เธอเริ่มใช้โซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านบัญชีส่วนตัว ก่อนเปิดช่องทางสมาชิกบนแพลตฟอร์ม Fantia ในเดือนมกราคม 2025 เพื่อสร้างฐานผู้ติดตามและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของ SOD

ความสนใจจากผู้ใช้โซเชียลทำให้บริษัทเริ่มนำอาการิมาปรากฏตัวในสื่อประชาสัมพันธ์มากขึ้น กระทั่งเธอได้รับโอกาสแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่เรื่องแรกภายใต้ชื่อ 宣伝部 松永あかり 初AV出演 หรือผลงานเปิดตัวของอาการิ มัตสึนากะ จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2025

หลังจากเปิดตัว อาการิยังคงทำงานประจำในฝ่ายประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการแสดง โดยมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องภายใต้กลุ่มนักแสดง SOD女子社員 ซึ่งเป็นกลุ่มผลงานที่นำเสนอพนักงานหญิงของบริษัท

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ในปี 2026 เธอขยับเข้าใกล้การเป็นนักแสดงอาชีพมากขึ้น หลังได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกหัดของ SODSTAR โดยมีผลงานภายใต้โครงการเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม ก่อนประกาศการตัดสินใจครั้งใหม่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2026 ว่าจะลาออกจากตำแหน่งพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ในช่วงสิ้นเดือน เพื่อมุ่งทำงานด้านการแสดงอย่างเต็มตัว

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อาการิเปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่า ตั้งแต่เข้าทำงานในฐานะพนักงานจบใหม่ เธอไม่เคยคาดคิดว่าตนเองจะมีโอกาสแสดงหนังผู้ใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ชมมากขนาดนี้

สำหรับเหตุผลที่ตัดสินใจเปลี่ยนสายงาน เธออธิบายว่า ต้องการช่วยสร้างความคึกคักให้กับบริษัท แม้จะเคยลังเลว่าจะลาออกจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ดีหรือไม่ แต่หลังพิจารณาอย่างจริงจัง เชื่อว่าการทำงานในฐานะนักแสดง SODSTAR อาจช่วยส่งเสริมบริษัทได้มากขึ้น จึงตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่

ต่อมาวันที่ 1 กันยายน 2026 อาการิประกาศผ่านบัญชี X ว่าได้เข้าร่วมสังกัด NAX ซึ่งเป็นเอเจนซีดูแลนักแสดงในอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ญี่ปุ่น โดยระบุว่าผ่านการคิดและลังเลมาไม่น้อย แต่ปัจจุบันรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มต้นใหม่ พร้อมขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามสนับสนุนมาโดยตลอด

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นอกจากผลงานภาพยนตร์แล้ว อาการิยังเคยทำหน้าที่ผู้ช่วยดำเนินรายการวิทยุ SOD no Doyou no Ohiru kara Gomennasai ทางสถานี Shibuya Cross FM ตั้งแต่ปี 2025 และเข้าร่วมกิจกรรมพบปะแฟนคลับทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

สำหรับชีวิตส่วนตัว อาการิเคยให้ข้อมูลผ่านประวัติแนะนำตัวของ SOD ว่าชอบอ่านหนังสือและร้องคาราโอเกะ ส่วนความสามารถที่สนใจคือการถ่ายภาพ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการฝึกฝน เธอยังเคยเล่าถึงเหตุผลที่เลือกเข้าทำงานกับ SOD ว่า สนใจอุตสาหกรรมหนังผู้ใหญ่ และต้องการลองใช้ชีวิตบนเส้นทางที่แตกต่างจากความคาดหวังของครอบครัว

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวและภาพถ่ายของ อาการิ มัตสึนากะ สามารถเข้าไปติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียที่เธอใช้เผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารเกี่ยวกับผลงานได้ดังนี้

เปิดวาร์ป อาการิ มัตสึนากะ
ภาพจาก : @ferret_tanuki

เปิดวาร์ปช่องทางติดตาม อาการิ มัตสึนากะ

สำหรับปัจจุบัน อาการิยังคงทำงานในวงการบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ญี่ปุ่นภายใต้การดูแลของ NAX พร้อมเดินหน้าสร้างผลงานกับ SODSTAR หลังเปลี่ยนจากพนักงานประจำมาเป็นนักแสดงอาชีพอย่างเต็มตัวตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา

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เปิดวาร์ป อาการิ มัตสึนากะ Akari Matsunaga
ภาพจาก : @ferret_tanuki
อาการิ มัตสึนากะ Akari Matsunaga สาวญี่ปุ่นวัย 24 ปี จากพนักงานประชาสัมพันธ์ SOD
ภาพจาก : @ferret_tanuki
รหัส อาการิ มัตสึนากะ
ภาพจาก : @ferret_tanuki
Akari Matsunaga สาวญี่ปุ่นวัย 24 ปี
ภาพจาก : @ferret_tanuki

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 16:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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