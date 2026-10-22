งานเข้า! ร้านขายปุ๋ย โร่แจ้งความ “เฟิร์น” อ้างเป็นลูกสาวเจ้าของ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 13:18 น.
งานเข้า! ร้านขายปุ๋ย โร่แจ้งความ "เฟิร์น" อ้างเป็นลูกสาวเจ้าของ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

งานเข้า! ร้านขายปุ๋ยและอุปกรณ์การเกษตร จ.สุโขทัย โร่แจ้งความ “เฟิร์น” หลังแอบอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จากกรณีที่ “หมิว” ภรรยาของบอล ซึ่งสามีคนปัจจุบันได้ขอความเป็นธรรม ผ่านรายการ “โหนกระแส” กรณีถูก “เฟิร์น” ภรรยาเก่าของ “บอล” ทำร้ายร่างกายหลายครั้ง พร้อมทั้งมีข้อมูลจากอดีตแฟนของเฟิร์นระบุว่า เคยมีการแอบอ้างว่าตนเองเป็นลูกสาวเจ้าของร้านปุ๋ยรายใหญ่ชื่อพจน์การเกษตรนั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก พจน์ การเกษตร ได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่า “เนื่องจากทางร้านได้รับข้อมูลจากหลายท่านว่า มีบุคคลชื่อ เกศรา หรือ เฟิร์น นำชื่อร้านพจน์การเกษตรไปกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับทางร้าน หรืออ้างตนว่าเป็นบุตรสาวของเจ้าของร้าน

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ทางร้านขอชี้แจงว่า บุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของร้าน และไม่ได้เป็นผู้แทนหรือผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ในนามร้านพจน์การเกษตร

ร้านพจน์การเกษตรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรม การกู้ยืมเงิน การรับทรัพย์สิน หรือข้อตกลงส่วนบุคคลใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวอาจดำเนินการกับบุคคลอื่น หากมีผู้ใดได้รับการติดต่อโดยมีการอ้างถึงชื่อร้าน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับทางร้านโดยตรงก่อนดำเนินการใด ๆ

ทั้งนี้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่นำชื่อร้านไปใช้หรือแอบอ้างจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและกิจการของร้าน ขอขอบคุณทุกท่านที่แจ้งข้อมูลและช่วยเผยแพร่ประกาศฉบับนี้”

ข้อความชี้แจงข้อเท็จจริงบนเพจเฟซบุ๊กพจน์การเกษตร
FB/ พจน์ การเกษตร

ต่อมาทางตัวแทนของร้านพจน์การเกษตรได้เดินทางไปที่ สภ.ศรีสำโรง เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พร้อมทั้งกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 13:18 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 13:18 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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