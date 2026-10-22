นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว
ฮันเตอร์ เชเฟอร์ (Hunter Schafer) นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์เรื่อง ยูโฟเรีย (Euphoria) เปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์ของนิตยสารแอล (Elle) ว่าเธอได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศช่วงล่าง เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมยอมรับว่าผลลัพธ์ทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างมาก
นักแสดงวัยรุ่นระบุถึงเหตุผลในการตัดสินใจ ว่าที่ผ่านมาเคยเปิดรับตัวตนที่ลื่นไหลทางเพศ พยายามใช้ชีวิตกับสรีระเดิมด้วยความรู้สึกมั่นใจ ทว่าในชีวิตจริงกลับพบอุปสรรคซ้ำๆ จนตระหนักได้ว่าโลกในอุดมคติไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม
การตัดสินใจปรับเปลี่ยนทางกายภาพจึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดสำหรับตนเอง ฮันเตอร์กล่าวว่า “ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นเด็กสาวคนหนึ่ง” การตกผลึกทางความคิดทำให้เธอค้นพบความสงบในตัวตนที่ชัดเจน
เชเฟอร์เล่าถึงช่วงพักฟื้นร่างกายเมื่อต้นปี 2569 เธอเช่าอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่เพื่อเปิดรับเพื่อน ครอบครัวที่เดินทางมาเยี่ยม ขณะที่แพทย์สั่งให้นอนราบบนเตียงอย่างเคร่งครัด “แพทย์จำกัดให้เดินได้แค่วันละไม่เกิน 150 ก้าว ซึ่งแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย”
นอกจากเรื่องการผ่าตัด เธอยังสะท้อนมุมมองต่อการทำงานในวงการบันเทิง พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า ทรานส์ ในการให้สัมภาษณ์ เพื่อไม่ให้สื่อนำคำนี้มาตีตรานำหน้าชื่อจนบดบังความสามารถทางการแสดง
ฮันเตอร์เผยว่ามีบทคนข้ามเพศติดต่อเข้ามาจำนวนมาก ทว่าเลือกปฏิเสธเนื่องจากต้องการให้ผู้ชมจดจำในฐานะนักแสดงหญิง ทั้งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนสังคมในระยะยาว
ฮันเตอร์ เชเฟอร์ ก้าวสู่วงการบันเทิงจนโด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาท จูลส์ ในซีรีส์ ยูโฟเรีย ก่อนสร้างผลงานต่อเนื่องในภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ฮังเกอร์เกมส์: ปฐมบทเกมล่าเกม (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) กับภาพยนตร์สยองขวัญ คุกคู (Cuckoo) ปัจจุบันกำลังมีผลงานมินิซีรีส์เรื่องใหม่ เบลด รันเนอร์ 2099 (Blade Runner 2099) ทางแพลตฟอร์มแอมะซอน ร่วมประกบยอดฝีมืออย่าง มิเชล โหย่ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบโจรตุรกี หนีคดีนาน 8 ปี แปลงเพศเป็นผู้หญิง สวมรอยเป็นน้องสาวตัวเอง
- เปิดหน้า อดีตไอดอลหนุ่ม ตัดสินใจแปลงเพศ ผันตัวเป็นอินฟลูฯ สวยจนจำไม่ได
- แพรรี่ เห็นด้วย นางสาว ใช้กับผู้หญิงแต่กำเนิด ส่วนคนแปลงเพศแล้ว ไม่ใช่ ‘นาย’