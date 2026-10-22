นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 12:58 น.
นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว
Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

ฮันเตอร์ เชเฟอร์ (Hunter Schafer) นักแสดงชื่อดังจากซีรีส์เรื่อง ยูโฟเรีย (Euphoria) เปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์ของนิตยสารแอล (Elle) ว่าเธอได้เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศช่วงล่าง เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมยอมรับว่าผลลัพธ์ทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างมาก

นักแสดงวัยรุ่นระบุถึงเหตุผลในการตัดสินใจ ว่าที่ผ่านมาเคยเปิดรับตัวตนที่ลื่นไหลทางเพศ พยายามใช้ชีวิตกับสรีระเดิมด้วยความรู้สึกมั่นใจ ทว่าในชีวิตจริงกลับพบอุปสรรคซ้ำๆ จนตระหนักได้ว่าโลกในอุดมคติไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนทางกายภาพจึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดสำหรับตนเอง ฮันเตอร์กล่าวว่า “ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นเด็กสาวคนหนึ่ง” การตกผลึกทางความคิดทำให้เธอค้นพบความสงบในตัวตนที่ชัดเจน

โฆษณา
Hunter Schafer arrives at the Academy Museum Gala on Saturday, Oct. 17, 2026, at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

เชเฟอร์เล่าถึงช่วงพักฟื้นร่างกายเมื่อต้นปี 2569 เธอเช่าอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่เพื่อเปิดรับเพื่อน ครอบครัวที่เดินทางมาเยี่ยม ขณะที่แพทย์สั่งให้นอนราบบนเตียงอย่างเคร่งครัด “แพทย์จำกัดให้เดินได้แค่วันละไม่เกิน 150 ก้าว ซึ่งแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย”

นอกจากเรื่องการผ่าตัด เธอยังสะท้อนมุมมองต่อการทำงานในวงการบันเทิง พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า ทรานส์ ในการให้สัมภาษณ์ เพื่อไม่ให้สื่อนำคำนี้มาตีตรานำหน้าชื่อจนบดบังความสามารถทางการแสดง

ฮันเตอร์เผยว่ามีบทคนข้ามเพศติดต่อเข้ามาจำนวนมาก ทว่าเลือกปฏิเสธเนื่องจากต้องการให้ผู้ชมจดจำในฐานะนักแสดงหญิง ทั้งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนสังคมในระยะยาว

โฆษณา

ฮันเตอร์ เชเฟอร์ ก้าวสู่วงการบันเทิงจนโด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาท จูลส์ ในซีรีส์ ยูโฟเรีย ก่อนสร้างผลงานต่อเนื่องในภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ฮังเกอร์เกมส์: ปฐมบทเกมล่าเกม (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) กับภาพยนตร์สยองขวัญ คุกคู (Cuckoo) ปัจจุบันกำลังมีผลงานมินิซีรีส์เรื่องใหม่ เบลด รันเนอร์ 2099 (Blade Runner 2099) ทางแพลตฟอร์มแอมะซอน ร่วมประกบยอดฝีมืออย่าง มิเชล โหย่ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 12:57 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 12:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายไข่มุก โพสต์ถึงใคร ขอปกป้องลูกความดีกว่าหาแสง

ถึงใคร? ทนายไข่มุก ยอมให้คนมองโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาด-หิวแสง จนลูกความเสียหาย

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน

Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ยางอายุกี่ปีควรเปลี่ยน

ยางอายุกี่ปีควรเปลี่ยน จะสังเกตยางหมดอายุได้อย่างไร

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
คลินิกสิวกรุงเทพฯ

อัปเดต 5 คลินิกสิวกรุงเทพฯ ปี 2026 เดินทางง่าย ไม่เลี้ยงไข้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ทนายไข่มุก โพสต์ถึงใคร ขอปกป้องลูกความดีกว่าหาแสง ข่าว

ถึงใคร? ทนายไข่มุก ยอมให้คนมองโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาด-หิวแสง จนลูกความเสียหาย

1 นาที ที่แล้ว
Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน ข่าวการเมือง

Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน

3 นาที ที่แล้ว
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น &#8220;ผู้หญิงของฉัน&#8221; สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน บันเทิง

หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน

5 นาที ที่แล้ว
พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น

44 นาที ที่แล้ว
เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์ ข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ายังไม่จบ เฟิร์นเจออีก ร้านพจน์การเกษตรแจ้งตำรวจ ปมอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน ข่าว

ดราม่ายังไม่จบ เฟิร์นเจออีก ร้านพจน์การเกษตรแจ้งตำรวจ ปมอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์พ่นควันกลางไลฟ์ ข่าว

เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์ดูดพ่นควันกลางไลฟ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเมาเหล้าขาวหน้าวัด อ้างน้อยใจไมไ่ด้สวดศพ ข่าว

พระน้อยใจไม่ได้สวดศพ เมาเหล้าประชดวัด ลั่น ไม่ผิดกฎหมาย ก่อนจับสึกพ้นผ้าเหลือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง &quot;จีบโลด ยังโสดอยู่&quot; ข่าว

ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท เศรษฐกิจ

บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย ข่าว

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าว

เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ. ข่าวต่างประเทศ

ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 1 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 1/11/69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดเลขท้าย หมานๆ รับต้นเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550 ข่าว

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ แอดมิตรพ. ที่ชัยภูมิ หลังแน่นหน้าอก บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ หวิดเอาชีวิตมาทิ้ง แอดมิตกลางดึก ไอจุก-แน่นหน้าอก ความดันพุ่ง 200

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย ข่าว

ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล ข่าว

ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
MGI คอนเฟิร์ม MU2026 ไร้เงาทารีน่าและเพื่อนนางงามอีก 5 ประเทศ ไม่เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 75 บันเทิง

MGI คอนเฟิร์ม MU2026 ไร้เงา ทารีน่า และเพื่อนนางงามอีก 5 ประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เบียร์ ยืนยันไม่มีเจตนาดูถูกม้าทรง-กินเจ ข่าว

อ.เบียร์ ขอโทษจากใจ ถ้าพูดแรงกระทบร่างทรง-ลุยไฟ ยืนยันไม่ได้ดูถูกหรือลบหลู่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจชายแดนใต้ระส่ำ ถูกหั่นเบี้ยเลี้ยงปี 70 งบหาย 429 ล้าน บางตำแหน่งลดกว่า 25% ข่าวการเมือง

ตำรวจชายแดนใต้ระส่ำ ถูกหั่นเบี้ยเลี้ยงปี 70 งบหาย 429 ล้าน บางตำแหน่งลดกว่า 25%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสุดช้ำ เพิ่งซื้อบ้าน โดนเจ้าของเก่าสวมสิทธิ์ รับเงินเยียวยา เขตบอกทำอะไรไม่ได้ ข่าว

สาวสุดช้ำ เพิ่งซื้อบ้าน โดนเจ้าของเก่าสวมสิทธิ์ รับเงินเยียวยา เขตบอกทำอะไรไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน &quot;อนุทิน&quot; ลั่นกลับไปใช้สีส้ม ช็อกรู้คนขับพัทยาต้องควักเงินซื้อเอง 550 บาท ข่าวการเมือง

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน “อนุทิน” ลั่นกลับไปใช้สีส้ม ช็อกรู้คนขับพัทยาต้องควักเงินซื้อเอง 550 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่อย เชิญยิ้ม เปิดใจหลังแอดมิตรพ. 5 วัน บันเทิง

หน่อย เชิญยิ้ม ตลกรุ่นใหญ่ ดื่มเหล้าแทนน้ำจนกระเพาะพัง ทรุดหนักแอดมิต 5 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน แถลงกลางดึก บันเทิง

เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน แถลงกลางดึก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอย่าโชว์โง่! “แพรรี่” สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง