วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย
วันศุกร์นี้ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2569 เอกชนหยุดไหม ราชการและธนาคารใครหยุดบ้าง กรณีต้องเข้าทำงานได้ค่าจ้างเท่าไหร่?
บริษัทเอกชนไม่ได้หยุดพร้อมกันทุกแห่ง แม้วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม จะเป็นวันปิยมหาราช วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารทั่วประเทศ แต่พนักงานบริษัทต้องตรวจสอบประกาศวันหยุดประจำปีของนายจ้าง เนื่องจากกฎหมายแรงงานไม่ได้บังคับให้บริษัทเอกชนทุกแห่งต้องหยุดในวันปิยมหาราช
วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติ โดยปี 2569 ตรงกับวันศุกร์ ทำให้ข้าราชการและพนักงานที่หยุดงานวันเสาร์กับวันอาทิตย์อยู่แล้ว มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 25 ตุลาคม 2569
สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน การจะได้หยุดงานในวันที่ 23 ตุลาคมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างกำหนดให้วันปิยมหาราชเป็นวันหยุดตามประเพณีของบริษัทหรือไม่ หากมีชื่ออยู่ในปฏิทินวันหยุดประจำปี พนักงานย่อมมีสิทธิหยุดงานโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 29 กำหนดให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี โดยต้องรวมวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม ส่วนวันหยุดที่เหลือให้นายจ้างพิจารณาเลือกจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือวันสำคัญตามประเพณีท้องถิ่น
หมายความว่า บริษัทเอกชนสามารถกำหนดให้วันปิยมหาราชเป็นวันทำงานปกติได้ หากไม่ได้เลือกวันที่ 23 ตุลาคมเป็นวันหยุดตามประเพณี และยังจัดวันหยุดอื่นให้ลูกจ้างครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
กรณีบริษัทประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมเป็นวันหยุด แต่พนักงานจำเป็นต้องเข้าทำงาน
นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การทำงานในวันหยุด โดยลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดอยู่แล้ว จะได้รับค่าทำงานเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าตามชั่วโมงที่ทำงาน
ตัวอย่างเช่น พนักงานเงินเดือนที่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามปกติ หากนายจ้างให้เข้าทำงานเต็มวันในวันที่บริษัทประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณี จะต้องได้รับค่าทำงานเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 เท่า เมื่อรวมกับค่าจ้างปกติจึงเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 เท่าสำหรับวันนั้น
ส่วนลูกจ้างรายวันก็มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีเช่นกัน หากต้องเข้าทำงานในวันหยุดที่บริษัทประกาศไว้ นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ทั้งนี้ หากมีการทำงานล่วงเวลาเกินชั่วโมงทำงานปกติในวันหยุด ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงสำหรับชั่วโมงที่ทำเกิน
หากบริษัทไม่ได้กำหนดวันที่ 23 ตุลาคมเป็นวันหยุดตามประเพณี
วันนั้นถือเป็นวันทำงานตามปกติ พนักงานจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มเป็นพิเศษเพียงเพราะตรงกับวันหยุดราชการ
สำหรับกิจการที่ต้องเปิดให้บริการต่อเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้า สถานพยาบาล หรือธุรกิจขนส่ง กฎหมายเปิดโอกาสให้จัดการทำงานในวันหยุดตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบางกิจการสามารถตกลงกับลูกจ้างให้หยุดชดเชยในวันอื่น หรือจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแทนได้
ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดของสถาบันการเงินทั่วประเทศ ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ปิดทำการตามปฏิทินวันหยุดประจำปี ยกเว้นบางสาขาที่เปิดให้บริการตามรูปแบบหรือเวลาทำการพิเศษ เช่น สาขาในห้างสรรพสินค้า ซึ่งประชาชนควรตรวจสอบกับธนาคารก่อนเดินทางไปใช้บริการ
ส่วนการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร โมบายแบงก์กิ้ง ตู้เอทีเอ็ม และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ธุรกรรมบางประเภทที่ต้องอาศัยวันทำการธนาคารอาจดำเนินการในวันทำการถัดไป
สำหรับพนักงานเอกชนที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองมีสิทธิหยุดงานหรือไม่ สามารถตรวจสอบปฏิทินวันหยุดประจำปี 2569 จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประกาศของบริษัทโดยตรง หากพบว่านายจ้างไม่จัดวันหยุดตามประเพณีให้ครบตามกฎหมาย หรือไม่จ่ายค่าทำงานในวันหยุดตามสิทธิ สามารถสอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านสายด่วน 1546 หรือกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3
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