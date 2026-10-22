เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง
เช็กที่นี่ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2569 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา รวม 63 ด่าน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2569 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนช่วงวันหยุดพิเศษ
“วันที่ 23 ตุลาคม 2569 (วันปิยมหาราช) กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. รวม 3 สายทาง ดังนี้
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) จำนวน 21 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) จำนวน 32 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน
ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 (วันปิยมหาราช) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย
ทั้งนี้ กทพ. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย ไม่ย้อนศร เพื่อความปลอดภัย” สอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”
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อ้างอิงจาก : FB การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT