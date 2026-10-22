สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550
นายกฯ สั่งเปลี่ยนเสื้อวินกลับเป็นสีส้มเพื่อความปลอดภัย พร้อมหาทางช่วยค่าใช้จ่าย 550 บาท หลังพบผู้ขับขี่ซื้อไปแล้วเกือบครึ่งจาก 5,000 ตัว
นายยอดชาย พึ่งพร สส.ชลบุรี พรรคประชาชน เปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงความคืบหน้ากรณีการเปลี่ยนเสื้อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจากสีส้มเป็นสีน้ำเงิน โดยระบุว่าได้เข้าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กลับมาใช้เสื้อสีส้มตามเดิม พร้อมรับปากจะหาแนวทางจัดการปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ในการพูดคุย นายยอดชายได้สะท้อนข้อกังวลเรื่องความเหมาะสม ความปลอดภัย รวมถึงข้อวิจารณ์เรื่องไม่สอดคล้องกับหลักสากล ด้านนายอนุทินตอบกลับทันทีว่า “ไม่รู้เรื่องเลย” ก่อนเห็นพ้องกับประเด็นด้านความปลอดภัย พร้อมสั่งการในขณะนั้นว่า “ขอให้กลับมาใช้สีส้มแบบเดิม”
นอกจากนี้ เมื่อได้รับทราบข้อมูลว่าผู้ขับขี่ต้องแบกรับภาระจ่ายค่าเสื้อใหม่เองในราคาตัวละ 550 บาท นายกรัฐมนตรีแสดงความประหลาดใจ ถามกลับว่า “เอ้า วินจ่ายกันเองหรอ” พร้อมรับปากว่าจะนำเรื่องไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขต่อไป
สำหรับจำนวนเสื้อที่เกี่ยวข้องมีประมาณ 5,000 ตัว ขณะนี้มีผู้ขับขี่ซื้อไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง เป็นการผลิตโดยร้านค้าในพื้นที่ มีการแนะนำจุดจำหน่ายแต่ไม่ได้บังคับผูกขาด ปัจจุบันผู้ขับขี่บางส่วนเริ่มกลับมาสวมเสื้อสีส้มตัวเดิมแล้ว ทว่ายังไม่มีรายละเอียดเรื่องกรอบเวลาการยกเลิกมติเดิม หรือขั้นตอนกลับไปใช้สีส้มอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ สส.ชลบุรี เคยออกมาตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนสีเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเดิมมีแนวทางเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีฟ้าสะท้อนแสง ก่อนปรับมาเป็นสีน้ำเงิน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงความจำเป็น ภาระค่าใช้จ่าย รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพก่อนเริ่มดำเนินการ