สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:33 น.
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

นายกฯ สั่งเปลี่ยนเสื้อวินกลับเป็นสีส้มเพื่อความปลอดภัย พร้อมหาทางช่วยค่าใช้จ่าย 550 บาท หลังพบผู้ขับขี่ซื้อไปแล้วเกือบครึ่งจาก 5,000 ตัว

นายยอดชาย พึ่งพร สส.ชลบุรี พรรคประชาชน เปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ถึงความคืบหน้ากรณีการเปลี่ยนเสื้อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจากสีส้มเป็นสีน้ำเงิน โดยระบุว่าได้เข้าหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กลับมาใช้เสื้อสีส้มตามเดิม พร้อมรับปากจะหาแนวทางจัดการปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ในการพูดคุย นายยอดชายได้สะท้อนข้อกังวลเรื่องความเหมาะสม ความปลอดภัย รวมถึงข้อวิจารณ์เรื่องไม่สอดคล้องกับหลักสากล ด้านนายอนุทินตอบกลับทันทีว่า “ไม่รู้เรื่องเลย” ก่อนเห็นพ้องกับประเด็นด้านความปลอดภัย พร้อมสั่งการในขณะนั้นว่า “ขอให้กลับมาใช้สีส้มแบบเดิม”

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นอกจากนี้ เมื่อได้รับทราบข้อมูลว่าผู้ขับขี่ต้องแบกรับภาระจ่ายค่าเสื้อใหม่เองในราคาตัวละ 550 บาท นายกรัฐมนตรีแสดงความประหลาดใจ ถามกลับว่า “เอ้า วินจ่ายกันเองหรอ” พร้อมรับปากว่าจะนำเรื่องไปพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขต่อไป

สำหรับจำนวนเสื้อที่เกี่ยวข้องมีประมาณ 5,000 ตัว ขณะนี้มีผู้ขับขี่ซื้อไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง เป็นการผลิตโดยร้านค้าในพื้นที่ มีการแนะนำจุดจำหน่ายแต่ไม่ได้บังคับผูกขาด ปัจจุบันผู้ขับขี่บางส่วนเริ่มกลับมาสวมเสื้อสีส้มตัวเดิมแล้ว ทว่ายังไม่มีรายละเอียดเรื่องกรอบเวลาการยกเลิกมติเดิม หรือขั้นตอนกลับไปใช้สีส้มอย่างเป็นทางการ

ก่อนหน้านี้ สส.ชลบุรี เคยออกมาตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนสีเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเดิมมีแนวทางเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีฟ้าสะท้อนแสง ก่อนปรับมาเป็นสีน้ำเงิน พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงความจำเป็น ภาระค่าใช้จ่าย รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพก่อนเริ่มดำเนินการ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:33 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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