สิ้นตำนาน ราชาคันทรียุค 90 เจ้าของเพลง Swingin จากไปขณะหลับวัย 71 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 21:31 น.
จอห์น แอนเดอร์สัน นักร้องเพลงคันทรีเสียชีวิต

แฟนเพลงช็อก จอห์น แอนเดอร์สัน ราชาเพลงคันทรีเสียชีวิตอย่างสงบวัย 71 ปีขณะนอนหลับ ย้อนประวัติเจ้าของเพลงฮิต Swingin

วงการเพลงคันทรีสูญเสียศิลปินระดับตำนาน จอห์น แอนเดอร์สัน (John Anderson) นักร้องชื่อดังผู้ฝากผลงานฮิตไว้มากมายในยุค 80 และ 90 จากไปอย่างสงบในขณะนอนหลับเมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ด้วยวัย 71 ปี

ครอบครัวแถลงการณ์ไว้อาลัย รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องสูญเสียสามี พ่อ ปู่ และเพื่อนที่ดีที่สุด สำหรับคนทั่วโลกเขาคือศิลปินคันทรีผู้เปี่ยมพรสวรรค์ที่ใช้เสียงเพลงสัมผัสชีวิตผู้คนมากมาย แต่สำหรับครอบครัวแล้ว เขาคือศูนย์รวมจิตใจ เป็นคนที่ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้ม มอบความรักอย่างเต็มเปี่ยม และทำให้ทุกช่วงเวลาธรรมดากลายเป็นช่วงเวลาพิเศษ

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ขณะที่ ทิม แม็กกรอว์ (Tim McGraw) ศิลปินคันทรีชื่อดังวัย 59 ปี ที่มีชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศเพลงคันทรี (Country Music Hall of Fame) โพสต์อินสตาแกรมไว้อาลัยพร้อมภาพคู่หลังเวที เล่าว่าเพิ่งพูดคุยกับแอนเดอร์สันในคืนวันงาน ซึ่งเขาเป็นคนอารมณ์ดีมาก ทั้งคู่พูดคุย หัวเราะ และร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนาน แม็กกรอว์ยอมรับว่าใจสลายกับการจากไปครั้งนี้ พร้อมยกย่องว่าแอนเดอร์สันคือหนึ่งในศิลปินที่มีเอกลักษณ์และมีอิทธิพลต่อวงการดนตรีมากที่สุด

สำหรับ จอห์น แอนเดอร์สัน เติบโตที่เมืองอะป็อปกา รัฐฟลอริดา เริ่มสร้างชื่อในเมืองแนชวิลล์หลังเซ็นสัญญากับค่าย Warner Bros. Records ในปี 1976 ช่วงต้นยุค 80 เขาขึ้นแสดงเปิดคอนเสิร์ตให้กับตำนานอย่าง เมิร์ล แฮกการ์ด (Merle Haggard) และ วิลลี เนลสัน (Willie Nelson) จนโด่งดังจากการผสมผสานแนวดนตรีคันทรีและโฟล์กเข้าด้วยกันอย่างลงตัว รวมถึงเนื้อหาเพลงที่มีทั้งความลึกซึ้งและอารมณ์ขัน

ต่อมามีผลงานและรางวัลที่สร้างชื่อมากมาย ในปี 1983 เขาคว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที CMA ได้แก่ รางวัลศิลปินดาวรุ่ง (Horizon Award) และรางวัลซิงเกิลแห่งปี จากเพลง “Swingin’” ที่ทำยอดขายทะลุล้านก๊อปปี้ จากนั้นสานต่อความสำเร็จด้วยเพลงฮิตอย่าง “Straight Tequila Night” และ “Seminole Wind”

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กระทั่งปี 1993 เขาขึ้นรับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (Career Achievement Award) จาก Academy of Country Music ต่อมาปี 2014 มีชื่อจารึกในหอเกียรติยศนักแต่งเพลงแห่งแนชวิลล์ (Nashville Songwriters Hall of Fame) และมีชื่อจารึกในหอเกียรติยศเพลงคันทรี ร่วมกับ โทบี คีธ (Toby Keith) และ เจมส์ เบอร์ตัน (James Burton) ในปี 2024

อย่างไรก็ดี แอนเดอร์สันเคยกล่าวความรู้สึกตอนเข้าสู่หอเกียรติยศไว้ว่า การได้อยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นสถาบันที่อนุรักษ์ความยอดเยี่ยมนี้ เป็นสิ่งที่ใช้คำพูดอธิบายไม่ได้

จอห์น แอนเดอร์สัน ราชาเเพลงคันทรีเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : John Anderson
จอห์น แอนเดอร์สัน เจ้าของเพลงฮิต Swingin’
ภาพจาก Facebook : John Anderson
จอห์น แอนเดอร์สัน
ภาพจาก Facebook : John Anderson

ข้อมูลจาก : people

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 21:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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