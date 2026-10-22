อย่าโชว์โง่! “แพรรี่” สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:31 น.
อย่าโชว์โง่! "แพรรี่" สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง

แพรรี่ ฟาดเดือดป้องศักดิ์ศรีคุณพ่อ ตอกกลับคอมเมนต์แซะเกียรติยศทหารในงานศพ ยืนยันครอบครัวไปยื่นความประสงค์กับสำนักงานสงเคราะห์ฯ เอง ไม่ใช่สิทธิพิเศษจากความมีชื่อเสียง

แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์ตอบโต้ชาวเน็ต หลังมีผู้แสดงความคิดเห็นพาดพิงการจัดพิธีฌาปนกิจศพ นายกำพล วรรณบุตร พ่อผู้ล่วงลับ ซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึก โดยตั้งข้อสังเกตว่าครอบครัวได้รับเกียรติจากทหารเพราะแพรรี่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง ไม่ใช่เพราะสิทธิของผู้เสียชีวิต ทำให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงว่าครอบครัวเป็นฝ่ายยื่นเรื่องขอรับการเชิดชูเกียรติด้วยตัวเอง

วันที่ 22 ตุลาคม 2569 แพรรี่เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ ไพรวัลย์ วรรณบุตร พร้อมภาพความคิดเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเขียนถึงการจัดพิธีศพของพ่อว่า

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“พ่อคนดัง ก็จะได้รับเกียรติแบบนี้แหละครับ ถ้าเป็นพ่อตาสีตาสา ถึงเป็นทหารผ่านศึก ก็เผาแบบชาวบ้านปกติทั่วไปแหละ”

หลังเห็นความคิดเห็น แพรรี่ตอบกลับด้วยข้อความว่า “ถ้าโง่นี่ควรต้องเงียบให้เยอะๆ นะคะ ไม่ใช่โง่แล้วชอบขยันคอมเมนต์ ไม่ต้องโชว์โง่ให้คนอื่นได้เห็นบ่อยๆ ก็ได้ค่ะ” พร้อมตำหนิการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แพรรี่ สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ
เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร

จากนั้นอธิบายว่า การได้รับเกียรติยศในพิธีศพของทหารผ่านศึกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียชีวิตเป็นพ่อของคนดังหรือไม่ โดยระบุว่าทายาทสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการเชิดชูเกียรติให้ผู้เสียชีวิตได้

“คือเรื่องการเสียชีวิตของนายทหารผ่านศึกนี่ ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นพ่อของคนดังหรือไม่ดังนะคะ ทายาททุกคนมีสิทธิ์ไปติดต่อขอการเชิดชูเกียรติยศให้กับผู้ตายได้ทุกคนค่ะ”

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แพรรี่ยกตัวอย่างกรณีของตัวเองว่า ต้องไปติดต่อสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจำจังหวัดเพื่อแจ้งความประสงค์ให้จัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่พ่อ ไม่ใช่ได้รับการจัดพิธีโดยอัตโนมัติเพราะมีชื่อเสียง

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“ดิฉันเองก็ต้องไปติดต่อแจ้งความประสงค์กับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจำจังหวัดค่ะ จึงได้เกียรติยศมาให้พ่อ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ เขาเอามาให้”

นอกจากนี้ ยังตำหนิผู้แสดงความคิดเห็นที่นำเรื่องความมีชื่อเสียงมาเปรียบเทียบกับสิทธิของทหารผ่านศึก พร้อมย้ำว่าควรให้เกียรติทหารผ่านศึกคนอื่นด้วย ไม่ใช่มองว่าการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวบุคคลมีชื่อเสียงเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม แพรรี่โพสต์ภาพนายกำพลในเครื่องแบบทหาร พร้อมเปิดเผยว่าพ่อเคยเป็นทหารผ่านศึก และในวันฌาปนกิจจะมีเจ้าหน้าที่ทหารมาร่วมทำหน้าที่เคลื่อนหีบศพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ล่วงลับ

สำหรับนายกำพล วรรณบุตร เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 หลังจาก นางอารมย์ วรรณบุตร แม่ของแพรรี่ เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ห่างกันเพียง 24 วัน

ครอบครัวกำหนดจัดพิธีฌาปนกิจนายกำพลในวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งตรงกับวันที่แพรรี่โพสต์ชี้แจงเรื่องการได้รับเกียรติยศในพิธีศพ

ทั้งนี้ ครอบครัวทหารผ่านศึกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิหรือการสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดพิธีศพ สามารถสอบถามสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในพื้นที่ โดยการจัดพิธีและรูปแบบการเชิดชูเกียรติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่มา : เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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