อย่าโชว์โง่! “แพรรี่” สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง
แพรรี่ ฟาดเดือดป้องศักดิ์ศรีคุณพ่อ ตอกกลับคอมเมนต์แซะเกียรติยศทหารในงานศพ ยืนยันครอบครัวไปยื่นความประสงค์กับสำนักงานสงเคราะห์ฯ เอง ไม่ใช่สิทธิพิเศษจากความมีชื่อเสียง
แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์ตอบโต้ชาวเน็ต หลังมีผู้แสดงความคิดเห็นพาดพิงการจัดพิธีฌาปนกิจศพ นายกำพล วรรณบุตร พ่อผู้ล่วงลับ ซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึก โดยตั้งข้อสังเกตว่าครอบครัวได้รับเกียรติจากทหารเพราะแพรรี่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง ไม่ใช่เพราะสิทธิของผู้เสียชีวิต ทำให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงว่าครอบครัวเป็นฝ่ายยื่นเรื่องขอรับการเชิดชูเกียรติด้วยตัวเอง
วันที่ 22 ตุลาคม 2569 แพรรี่เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ ไพรวัลย์ วรรณบุตร พร้อมภาพความคิดเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเขียนถึงการจัดพิธีศพของพ่อว่า
“พ่อคนดัง ก็จะได้รับเกียรติแบบนี้แหละครับ ถ้าเป็นพ่อตาสีตาสา ถึงเป็นทหารผ่านศึก ก็เผาแบบชาวบ้านปกติทั่วไปแหละ”
หลังเห็นความคิดเห็น แพรรี่ตอบกลับด้วยข้อความว่า “ถ้าโง่นี่ควรต้องเงียบให้เยอะๆ นะคะ ไม่ใช่โง่แล้วชอบขยันคอมเมนต์ ไม่ต้องโชว์โง่ให้คนอื่นได้เห็นบ่อยๆ ก็ได้ค่ะ” พร้อมตำหนิการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากนั้นอธิบายว่า การได้รับเกียรติยศในพิธีศพของทหารผ่านศึกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียชีวิตเป็นพ่อของคนดังหรือไม่ โดยระบุว่าทายาทสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการเชิดชูเกียรติให้ผู้เสียชีวิตได้
“คือเรื่องการเสียชีวิตของนายทหารผ่านศึกนี่ ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นพ่อของคนดังหรือไม่ดังนะคะ ทายาททุกคนมีสิทธิ์ไปติดต่อขอการเชิดชูเกียรติยศให้กับผู้ตายได้ทุกคนค่ะ”
แพรรี่ยกตัวอย่างกรณีของตัวเองว่า ต้องไปติดต่อสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจำจังหวัดเพื่อแจ้งความประสงค์ให้จัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่พ่อ ไม่ใช่ได้รับการจัดพิธีโดยอัตโนมัติเพราะมีชื่อเสียง
“ดิฉันเองก็ต้องไปติดต่อแจ้งความประสงค์กับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประจำจังหวัดค่ะ จึงได้เกียรติยศมาให้พ่อ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ เขาเอามาให้”
นอกจากนี้ ยังตำหนิผู้แสดงความคิดเห็นที่นำเรื่องความมีชื่อเสียงมาเปรียบเทียบกับสิทธิของทหารผ่านศึก พร้อมย้ำว่าควรให้เกียรติทหารผ่านศึกคนอื่นด้วย ไม่ใช่มองว่าการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นสิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวบุคคลมีชื่อเสียงเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม แพรรี่โพสต์ภาพนายกำพลในเครื่องแบบทหาร พร้อมเปิดเผยว่าพ่อเคยเป็นทหารผ่านศึก และในวันฌาปนกิจจะมีเจ้าหน้าที่ทหารมาร่วมทำหน้าที่เคลื่อนหีบศพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ล่วงลับ
สำหรับนายกำพล วรรณบุตร เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2569 หลังจาก นางอารมย์ วรรณบุตร แม่ของแพรรี่ เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ห่างกันเพียง 24 วัน
ครอบครัวกำหนดจัดพิธีฌาปนกิจนายกำพลในวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งตรงกับวันที่แพรรี่โพสต์ชี้แจงเรื่องการได้รับเกียรติยศในพิธีศพ
ทั้งนี้ ครอบครัวทหารผ่านศึกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิหรือการสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดพิธีศพ สามารถสอบถามสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในพื้นที่ โดยการจัดพิธีและรูปแบบการเชิดชูเกียรติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่มา : เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
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