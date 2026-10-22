ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ.

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:37 น.
ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ.

ไนจีเรีย ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อ อีโบลา สั่งเร่งติดตามกลุ่มเสี่ยง 44 ราย ด้าน WHO เตือนระบาดเร็วสุดในประวัติศาสตร์ ยอดดับพุ่งกว่า 4,600 ราย

กระทรวงสาธารณสุขไนจีเรียแถลงยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ในกรุงอาบูจา เมืองหลวงของประเทศ ผู้ป่วยรายนี้เป็นหญิงนักธุรกิจชาวไนจีเรียที่เพิ่งเดินทางกลับจากการติดต่อธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศยูกันดาก่อนเดินทางเข้าไนจีเรีย

รายงานเพผยว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงอาบูจาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ก่อนที่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจะยืนยันแน่ชัดว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลา นายมูฮัมหมัด ปาเต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไนจีเรีย สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยจำนวน 44 คนอย่างเร่งด่วน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง

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ด้านกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า หญิงรายนี้เพียงแค่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในยูกันดาเท่านั้น ปัจจุบันยูกันดายังคงเป็นพื้นที่ปลอดเชื้ออีโบลา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในภูมิภาคแอฟริกากำลังอยู่ในภาวะวิกฤต เคนยาเพิ่งยืนยันพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อในเคนยาเพิ่มเป็น 9 คนแล้ว

นพ. ฌอง คาเซยา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) โพสต์ข้อความเตือนภัยคุกคามทางสาธารณสุขผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (X) ระบุว่าการแพร่ระบาดของอีโบลาสายพันธุ์ “บุนดิบูเกียว” (Bundibugyo) ในครั้งนี้ขยายวงกว้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ครอบคลุมหลายประเทศใน 3 ภูมิภาคของทวีปแอฟริกา โดยโรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยสถิติว่า การระบาดระลอกนี้แพร่กระจายเชื้อรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์บุนดิบูเกียวแล้วกว่า 9,500 คน และมีผู้เสียชีวิตสูงกว่า 4,600 คน WHO กังวลว่าความรุนแรงอาจแซงหน้าการระบาดครั้งใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกช่วงปี 2557-2559 ที่เคยคร่าชีวิตผู้คนไปถึง 11,000 คน

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รัฐบาลไนจีเรียเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุด โดยศูนย์ควบคุมโรคไนจีเรียจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน เน้นการตรวจหาเชื้อให้พบโดยเร็ว การแยกกักตัว และติดตามผู้สัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายซ้ำรอยอดีตที่ไนจีเรียเคยพบผู้ป่วย 20 คนก่อนจะควบคุมสถานการณ์ได้ใน 3 เดือน

ที่มา: AP

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:37 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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