หวยลาว 23 ต.ค. 69 ออกไหม ตรงวันปิยมหาราช เช็กเวลาออกรางวัลล่าสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 08:01 น.
หวยลาว 23 ต.ค. 69 ออกไหม ตรงวันปิยมหาราช

หวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 มีกำหนดออกรางวัลตามปกติ แม้ตรงกับวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของประเทศไทย เนื่องจากไม่ใช่วันหยุดราชการของ สปป.ลาว ผู้ที่รอติดตามผลหวยลาวสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเฉพาะงวด ต้องยึดประกาศจากผู้จัดการออกรางวัลเป็นหลัก

สำหรับการออกรางวัลหวยลาว หรือสลากพัฒนา ปัจจุบันกำหนดออกรางวัลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 ตรงกับวันออกรางวัลประจำสัปดาห์พอดี ขณะที่ปฏิทินวันหยุดราชการของ สปป.ลาว ไม่มีวันปิยมหาราชเป็นวันหยุด จึงไม่กระทบตารางออกรางวัลตามปกติ

การประกาศผลหวยลาวพัฒนาเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. โดยทั่วไปจะทราบผลเลขรางวัลครบถ้วนในช่วงเวลาประมาณ 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับประเทศลาว

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สลากพัฒนาใช้เลขรางวัลหลัก 6 ตัว ก่อนนำเลขท้ายมาแบ่งเป็นรางวัลเลข 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว และ 1 ตัว ผู้ติดตามสามารถตรวจผลรางวัลงวดวันที่ 23 ตุลาคม 2569 ได้ตามรายการต่อไปนี้

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 23 ตุลาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : รอประกาศอย่างเป็นทางการ
  • เลข 5 ตัว : รอประกาศอย่างเป็นทางการ
  • เลข 4 ตัว : รอประกาศอย่างเป็นทางการ
  • เลข 3 ตัว : รอประกาศอย่างเป็นทางการ
  • เลข 2 ตัว : รอประกาศอย่างเป็นทางการ
  • เลข 1 ตัว : รอประกาศอย่างเป็นทางการ

ขณะเผยแพร่ข่าวยังไม่มีการประกาศผลรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 23 ตุลาคม 2569 โดยสามารถติดตามหมายเลขที่ออกรางวัลหลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการจาก สปป.ลาว

ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาว 23 ตุลาคม 2569

สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา สามารถติดตามการถ่ายทอดสดจาก สปป.ลาว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV 1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว คลื่น FM 103.7 MHz รวมถึงช่องทางออนไลน์ Laolottery Live ทาง Facebook และ YouTube

สามารถรับชมผ่านหน้าเว็บไซต์ Thai Lottery หรือตรวจสอบผลรางวัลและข่าวหวยลาวย้อนหลังได้ที่ The Thaiger หมวดหวยลาว หลังมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ต.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2569 08:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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