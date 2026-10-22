ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย
ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง กลับคำ ‘รับสารภาพ’ ทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย หลังก่อนหน้านี้ยังปากแข็ง ศาลนัดสืบพยาน 30 พ.ย. 69
ความคืบหน้าคดีฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ศาลจังหวัดพัทยา พิจารณาคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ฟ้องนายฑณา หรือ “ป๋อง” จำเลยที่ 1 และนายธงชัย หรือ “ธง” จำเลยที่ 2 ในคดีฆ่า 2 พี่น้องรัสเซีย โดยมีรายงานว่า
ภายหลังจากศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องจำเลยทั้ง 2 คน “ไอ้ป๋อง” และ “ไอ้ธง” กลับคำรับสารภาพทุกข้อหาตามฟ้องของพนักงานอัยการทุกประการ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้ง ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง ยังปฏิเสธความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยนายป๋องยังปฏิเสธข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ขณะที่นายธง รับสารภาพในข้อหาดังกล่าว
นอกจากนี้ นายป๋องยังรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลย ในคดีอาญาหมายเลขแดงของศาลจังหวัดพัทยา ซึ่งอัยการขอให้เพิ่มโทษตามคำฟ้อง แต่เนื่องจากคดีมีข้อหาที่มีอัตราโทษสูง พนักงานอัยการจึงขอสืบพยานประกอบคำรับสารภาพ โดยศาลมีคำสั่งนัดสืบพยานในวันที่ 30 พ.ย.นี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไอ้ป๋อง ปากแข็ง ปฏิเสธข่มขืน-ฆ่าไตร่ตรอง 2 พี่น้องรัสเซีย ศาลพัทยาสั่งขังไร้ประกัน
- ด่วน! ศาลรับฟ้อง หลังอัยการพัทยา ยื่นฟ้อง ไอ้ป๋องและพวก 9 ข้อหาหนัก คดีฆ่า 2 พี่น้องรัสเซียฝังดิน
- ด่วน! รวบแล้ว “ไอ้ธง-ไอ้ป๋อง” รับยิงสองพี่น้องรัสเซียเสียชีวิต ก่อนฝังร่างบนเขา
อ้างอิงจาก :