ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:16 น.
ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย
ภาพจาก : สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)

ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง กลับคำ ‘รับสารภาพ’ ทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย หลังก่อนหน้านี้ยังปากแข็ง ศาลนัดสืบพยาน 30 พ.ย. 69

ความคืบหน้าคดีฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ศาลจังหวัดพัทยา พิจารณาคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ฟ้องนายฑณา หรือ “ป๋อง” จำเลยที่ 1 และนายธงชัย หรือ “ธง” จำเลยที่ 2 ในคดีฆ่า 2 พี่น้องรัสเซีย โดยมีรายงานว่า

ภายหลังจากศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องจำเลยทั้ง 2 คน “ไอ้ป๋อง” และ “ไอ้ธง” กลับคำรับสารภาพทุกข้อหาตามฟ้องของพนักงานอัยการทุกประการ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้ง ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง ยังปฏิเสธความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โดยนายป๋องยังปฏิเสธข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ขณะที่นายธง รับสารภาพในข้อหาดังกล่าว

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นอกจากนี้ นายป๋องยังรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลย ในคดีอาญาหมายเลขแดงของศาลจังหวัดพัทยา ซึ่งอัยการขอให้เพิ่มโทษตามคำฟ้อง แต่เนื่องจากคดีมีข้อหาที่มีอัตราโทษสูง พนักงานอัยการจึงขอสืบพยานประกอบคำรับสารภาพ โดยศาลมีคำสั่งนัดสืบพยานในวันที่ 30 พ.ย.นี้

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:16 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:16 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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