อุ๊บ วิริยะ หวิดเอาชีวิตมาทิ้ง แอดมิตกลางดึก ไอจุก-แน่นหน้าอก ความดันพุ่ง 200
อุ๊บ วิริยะ ผู้จัดการดารา แอดมิตรพ. กลางดึกที่ชัยภูมิ หลังไอหนัก-แน่นหน้าอก ความดันพุ่ง 200 ลั่น หวิดเอาชีวิตมาทิ้ง แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจและร่วมส่งกำลังใจให้อดีตนักปั้นมือทองและผู้จัดการศิลปินชื่อดังอย่าง “อุ๊บ วิริยะ” หลังออกมาโพสต์บอกเล่าประสบการณ์เฉียดตาย ขณะเดินทางไปทำงานที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถึงขั้นที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่า “คิดว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งที่ชัยภูมิซะแล้ว”
หลังจากที่ตนทำงานเสร็จเรียบร้อยและตัดสินใจนอนพักค้างคืนต่ออีก 1 คืน แต่เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ร่างกายส่งสัญญาณผิดปกติรุนแรง มีอาการไอหนัก แน่นหน้าอก หายใจแรงจนไม่สามารถนอนราบได้ ต้องใช้วิธีนั่งหลับ กระทั่งช่วงเที่ยงคืนประเมินอาการตัวเองแล้วว่าคงทนไม่ไหวจึงตัดสินใจเรียกรถจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิ ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจ้าตัวต้องเข้าโรงพยาบาลในยามวิกาล
เมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดยมีการตรวจเช็กอาการอย่างละเอียด ทั้งเอกซเรย์, เจาะเลือดตรวจหาความผิดปกติ และวัดความดันโลหิตพบสูงกว่า 200 หลังแพทย์เจ้าของไข้ประเมินว่าอาจจะต้องนอนแอดมิตที่โรงพยาบาล เพราะในช่วงเช้าตนมีคิวต้องรีบเดินทางกลับกรุงเทพฯ เนื่องจากมีงานจำนวนมากรออยู่
หลังจากแพทย์ให้ทานยาและเฝ้าติดตามอาการ พร้อมกับตรวจวัดความดันซ้ำถึง 3 รอบ โชคดีที่ความดันลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย แพทย์จึงอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่โรงแรมได้ หลังถึงที่พักเจ้าตัวยังมีอาการหนาวสั่นจนต้องปิดแอร์นอนพักผ่อน แต่พอตื่นเช้าขึ้นมาและทานยาตามที่โรงพยาบาลจัดให้ อาการก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับ
งานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใย พร้อมอวยพรขอให้นักปั้นคนดังฟื้นตัวและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว
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