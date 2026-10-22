อุ๊บ วิริยะ หวิดเอาชีวิตมาทิ้ง แอดมิตกลางดึก ไอจุก-แน่นหน้าอก ความดันพุ่ง 200

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:28 น.
อุ๊บ วิริยะ แอดมิตรพ. ที่ชัยภูมิ หลังแน่นหน้าอก

อุ๊บ วิริยะ ผู้จัดการดารา แอดมิตรพ. กลางดึกที่ชัยภูมิ หลังไอหนัก-แน่นหน้าอก ความดันพุ่ง 200 ลั่น หวิดเอาชีวิตมาทิ้ง แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

ทำเอาแฟนคลับตกอกตกใจและร่วมส่งกำลังใจให้อดีตนักปั้นมือทองและผู้จัดการศิลปินชื่อดังอย่าง “อุ๊บ วิริยะ” หลังออกมาโพสต์บอกเล่าประสบการณ์เฉียดตาย ขณะเดินทางไปทำงานที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ถึงขั้นที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่า “คิดว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งที่ชัยภูมิซะแล้ว”

หลังจากที่ตนทำงานเสร็จเรียบร้อยและตัดสินใจนอนพักค้างคืนต่ออีก 1 คืน แต่เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ร่างกายส่งสัญญาณผิดปกติรุนแรง มีอาการไอหนัก แน่นหน้าอก หายใจแรงจนไม่สามารถนอนราบได้ ต้องใช้วิธีนั่งหลับ กระทั่งช่วงเที่ยงคืนประเมินอาการตัวเองแล้วว่าคงทนไม่ไหวจึงตัดสินใจเรียกรถจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิ ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจ้าตัวต้องเข้าโรงพยาบาลในยามวิกาล

โฆษณา

เมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดยมีการตรวจเช็กอาการอย่างละเอียด ทั้งเอกซเรย์, เจาะเลือดตรวจหาความผิดปกติ และวัดความดันโลหิตพบสูงกว่า 200 หลังแพทย์เจ้าของไข้ประเมินว่าอาจจะต้องนอนแอดมิตที่โรงพยาบาล เพราะในช่วงเช้าตนมีคิวต้องรีบเดินทางกลับกรุงเทพฯ เนื่องจากมีงานจำนวนมากรออยู่

หลังจากแพทย์ให้ทานยาและเฝ้าติดตามอาการ พร้อมกับตรวจวัดความดันซ้ำถึง 3 รอบ โชคดีที่ความดันลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย แพทย์จึงอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่โรงแรมได้ หลังถึงที่พักเจ้าตัวยังมีอาการหนาวสั่นจนต้องปิดแอร์นอนพักผ่อน แต่พอตื่นเช้าขึ้นมาและทานยาตามที่โรงพยาบาลจัดให้ อาการก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับ

งานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใย พร้อมอวยพรขอให้นักปั้นคนดังฟื้นตัวและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว

อุ๊บ วิริยะ แอดมิตด่วนกลางดึกที่ชัยภูมิ
ภาพจาก Facebook : วิริยะ พงษ์อาจหาญ
อุ๊บ วิริยะ
ภาพจาก Facebook : วิริยะ พงษ์อาจหาญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 1 พฤศจิกายน 2569

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 1/11/69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดเลขท้าย หมานๆ รับต้นเดือน

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย

ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล

ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 1 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 1/11/69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดเลขท้าย หมานๆ รับต้นเดือน

2 นาที ที่แล้ว
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550 ข่าว

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

2 นาที ที่แล้ว
ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล ข่าว

ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล

33 นาที ที่แล้ว
อ.เบียร์ ยืนยันไม่มีเจตนาดูถูกม้าทรง-กินเจ ข่าว

อ.เบียร์ ขอโทษจากใจ ถ้าพูดแรงกระทบร่างทรง-ลุยไฟ ยืนยันไม่ได้ดูถูกหรือลบหลู่

54 นาที ที่แล้ว
ตำรวจชายแดนใต้ระส่ำ ถูกหั่นเบี้ยเลี้ยงปี 70 งบหาย 429 ล้าน บางตำแหน่งลดกว่า 25% ข่าวการเมือง

ตำรวจชายแดนใต้ระส่ำ ถูกหั่นเบี้ยเลี้ยงปี 70 งบหาย 429 ล้าน บางตำแหน่งลดกว่า 25%

56 นาที ที่แล้ว
สาวสุดช้ำ เพิ่งซื้อบ้าน โดนเจ้าของเก่าสวมสิทธิ์ รับเงินเยียวยา เขตบอกทำอะไรไม่ได้ ข่าว

สาวสุดช้ำ เพิ่งซื้อบ้าน โดนเจ้าของเก่าสวมสิทธิ์ รับเงินเยียวยา เขตบอกทำอะไรไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน &quot;อนุทิน&quot; ลั่นกลับไปใช้สีส้ม ช็อกรู้คนขับพัทยาต้องควักเงินซื้อเอง 550 บาท ข่าวการเมือง

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน “อนุทิน” ลั่นกลับไปใช้สีส้ม ช็อกรู้คนขับพัทยาต้องควักเงินซื้อเอง 550 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่อย เชิญยิ้ม เปิดใจหลังแอดมิตรพ. 5 วัน บันเทิง

หน่อย เชิญยิ้ม ตลกรุ่นใหญ่ ดื่มเหล้าแทนน้ำจนกระเพาะพัง ทรุดหนักแอดมิต 5 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน แถลงกลางดึก บันเทิง

เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน แถลงกลางดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกชนจดกะเพรา 4 สายพันธุ์ สุริยะ ยันชาวบ้านปลูกกะเพรากินเองได้ แต่ห้ามขาย เศรษฐกิจ

เอกชนจดกะเพรา 4 สายพันธุ์ สุริยะ ยันชาวบ้านปลูกกะเพรากินเองได้ แต่ห้ามขาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุชาติ&quot; ลุยเอาผิด รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์ แอบอ้างเลี่ยงตรวจค้น ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข่าว

“สุชาติ” ปัดเอี่ยว รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์ “ยันต์ปราบด่าน” แอบอ้างเลี่ยงตรวจค้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไร้มนุษยธรรม! เจ้าหน้าที่ รพ.ญี่ปุ่น แอบถ่ายคลิปคนไข้คลานกับพื้น โพสต์เหยียดลงโซเชียล ข่าวต่างประเทศ

ไร้มนุษยธรรม! เจ้าหน้าที่ รพ.ญี่ปุ่น แอบถ่ายคลิปคนไข้คลานกับพื้น โพสต์เหยียดลงโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟอร์ด มือเบสวง CHALA DEEN ขอบคุณหมอทักป่วยโรคแปลก ข่าว

เจอตัวแล้ว หมอทักนักดนตรีป่วยโรคแปลก ขอไม่เปิดเผยตัว ดีใจผ่าตัดปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rabbit BTS เศรษฐกิจ

ดับฝัน บัตร Rabbit ใช้สิทธิรถไฟฟ้า 17-45 บาทไม่ได้ ลงทะเบียนได้แค่บัตร EMV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตู่ วราวุธ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เสียชีวิต รถสิบล้อชน จยย. ปิยบุตรโพสต์อาลัย ข่าวการเมือง

ตู่ วราวุธ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เสียชีวิต รถสิบล้อชน จยย. ปิยบุตรโพสต์อาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 100 บาท ทองแท่งขาย 65,500 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจหน้าหล่อ สวมรอยฮุบบ้านคนตายนาน 4 ปี โป๊ะแตกเพราะความงก ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจหน้าหล่อ สวมรอยฮุบบ้านคนตายนาน 4 ปี โป๊ะแตกเพราะความงก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 3 ราศี สิ้นปีเตรียมย้ายงานใหม่ มีลุ้นเงินเดือนสูงกว่าเดิม ดูดวง

เปิด 3 ราศี สิ้นปีเตรียมย้ายงานใหม่ มีลุ้นเงินเดือนสูงกว่าเดิม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง ข่าว

สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี ข่าวต่างประเทศ

เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม็อบฝรั่งเศสบุกปล้นร้านคาเฟ่ของชาวจีน ข่าวต่างประเทศ

คนจีนเจ้าของคาเฟ่ ร่ำไห้ ม็อบฝรั่งเศสทำร้ายหน้าบวม บุกพังร้าน ก่อนจุดไฟเผาวอด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ปล่อยความลับสุดอึ้ง พ่อแม่แต่งงานวนสายเลือด โชคดีไม่ป่วยโรคเลือดชิด บันเทิง

พระเอกดัง ปล่อยความลับสุดอึ้ง พ่อแม่แต่งงานวนสายเลือด โชคดีไม่ป่วยโรคเลือดชิด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 10 ปี รับงวด 1 พ.ย. 69 เลข 8 มาบ่อยสุด เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 10 ปี รับงวด 1 พ.ย. 69 เลข 8 มาบ่อยสุด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 21 ตุลาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 21/10/69 ตรวจผลสลากพัฒนา 6 ตัว ย้อนสถิติวันพุธ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปMGI คอนเฟิร์ม MU2026 ไร้เงา ทารีน่า และเพื่อนนางงามอีก 5 ประเทศ