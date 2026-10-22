ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:03 น.
ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล

กองทัพบก โต้สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก กล่าวหาใช้กำลังโจมตีปราสาทพระวิหาร ยันไทยทำตามกฎหมายสากล

22 ตุลาคม 2569 กองทัพบก โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก กองทัพบก Royal Thai Army โดยระบุว่า ตามที่ฝ่ายกัมพูชา ได้เผยแพร่คำชี้แจงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 โดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยใช้กำลังโจมตีปราสาทพระวิหาร ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และนำรายงานขององค์การยูเนสโก (UNESCO) มากล่าวอ้างถึงความเสียหายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตนเองนั้น

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งหมด และชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อตีแผ่พฤติกรรมบิดเบือนข้อมูล ของฝ่ายกัมพูชาต่อประชาคมโลก ดังนี้

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1. ประเด็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954

กองทัพบกขอยืนยันว่า ประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 1954 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีความขัดแย้งทางอาวุธอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาฯ มีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ชัดเจนว่า หากมีการนำโบราณสถานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร พื้นที่ดังกล่าวจะ “สูญเสียความคุ้มครองในทางกฎหมายเป็นการชั่วคราว”

จากพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้จงใจละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากล โดยการดัดแปลงพื้นที่ตัวปราสาทพระวิหารให้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร มีการติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด ปืนใหญ่ คลังเก็บกระสุน และระบบแอนตี้โดรน เพื่อใช้เป็นฐานยิงโจมตีใส่กำลังทหารและชุมชนพลเรือนของไทย ฝ่ายกัมพูชาจึงเป็นผู้ทำให้โบราณสถานสูญเสียสถานะการคุ้มครองเอง

การดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นการใช้สิทธิป้องกันตนเองตามมาตรา 51 แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ โดยจำกัดวงการใช้อาวุธเฉพาะเป้าหมายทางทหารที่เป็นภัยคุกคามเท่านั้น ซึ่งกองทัพไทยใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงและไม่มีนโยบายโจมตีเป้าหมายพลเรือนหรือโบราณสถานอย่างเด็ดขาด

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2. ประเด็นรายงานขององค์การยูเนสโก (UNESCO) และความเสียหายของปราสาท

การที่กัมพูชาหยิบยกร่างรายงานการประเมินของ WHC-ICOMOS มากล่าวอ้างนั้น เป็นเพียงการเล่นบท “ผู้ถูกกระทำ” เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมโลก กองทัพบกขอชี้แจงว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบูรณภาพและคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลึทน ของปราสาทพระวิหาร เกิดจากการที่กัมพูชาใช้มรดกโลกแห่งนี้เป็น “โล่มนุษย์และเกราะกำบังทางทหาร”

3. ประเด็นความจริงใจในการอนุรักษ์และบูรณะปราสาทพระวิหาร

ข้อกล่าวอ้างที่ว่ารัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ปราสาทพระวิหารเป็นลำดับต้นๆ นั้น มีความย้อนแย้งกับการกระทำในพื้นที่อย่างสิ้นเชิง การนำอาวุธสงครามและกองกำลังทหารเข้าไปซ่องสุมในเขตโบราณสถาน เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ากัมพูชาคือฝ่ายที่ไม่เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม หากกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ปราสาทให้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างแท้จริง

กัมพูชาไม่ควรมีฐานทหาร ยุทโธปกรณ์ และคลังกระสุนในพื้นที่บรืเวณตัวปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ กองทัพบกขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ องค์การยูเนสโก และสาธารณชน พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านบนพื้นฐานของความเป็นจริง และขอให้ฝ่ายกัมพูชายุติการใช้โบราณสถานของมนุษยชาติมาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและการทูต

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 11:03 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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