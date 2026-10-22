ตำรวจชายแดนใต้ระส่ำ ถูกหั่นเบี้ยเลี้ยงปี 70 งบหาย 429 ล้าน บางตำแหน่งลดกว่า 25%
ตำรวจชายแดนใต้ระส่ำ ถูกหั่นเบี้ยเลี้ยงปีงบ 70 งบดำเนินงานหาย 429 ล้าน บางตำแหน่งลดกว่า 25% สส.วอนนายกฯ ดูแลขวัญกำลังใจ
ประเด็นร้อนในแวดวงตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2569 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า หรือ ศปก.ตร.สน. ส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องกำชับแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
รายละเอียดในหนังสือระบุว่า ปีงบประมาณ 2570 ศปก.ตร.สน. ได้รับจัดสรรงบดำเนินงานลดลงจากปีงบประมาณ 2569 กว่า 429 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนที่ลดลงนั้นเป็นส่วนของรายการค่าเบี้ยเลี้ยงกว่า 314 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับลดอัตราเบี้ยเลี้ยงของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
สำหรับตัวเลขที่ถูกเผยแพร่และนำมาเปรียบเทียบกัน เป็นอัตราเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน 2 กลุ่มตำแหน่ง โดยกลุ่มหน่วยปฏิบัติการพิเศษและกองกำกับการสืบสวน ภ.จว. จากปีงบประมาณ 2569 ที่ได้รับ 6,700 บาทต่อคนต่อเดือน ปรับลดเหลือ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน ขณะที่กลุ่มงานสืบสวน จากเดิม 5,860 บาทต่อคนต่อเดือน ปรับลดเหลือ 4,300 บาทต่อคนต่อเดือน หรือลดลงราว 1,560 บาท ซึ่งเมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้วบางตำแหน่งลดลงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเรื่องขวัญ กำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย จนต่อมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ต้องทำหนังสือชี้แจงเพื่อปลอบขวัญกำลังพล โดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งกัน
ด้านความเคลื่อนไหวทางการเมือง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งดูแลปัญหาเบี้ยเลี้ยง หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์จากตำรวจชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งถูกตัดเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทน ถือเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างมาก
จูรีระบุว่า เงินหลักพันบาทที่ถูกตัดไปนั้นมีความหมายมากสำหรับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย เพราะเป็นทั้งค่านมลูกและค่าข้าวของพ่อแม่ พร้อมเสนอว่ารัฐควรดูแลกำลังพลตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ มากกว่าการปูนบำเหน็จหลังเสียชีวิต
ทั้งนี้ งบประมาณของตำรวจในพื้นที่ชายแดนใต้เคยเป็นประเด็นอภิปรายในสภามาแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 โดยมีการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการใช้งบในภารกิจความมั่นคงของพื้นที่
ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำนักงบประมาณถึงสาเหตุที่งบดำเนินงานถูกปรับลด รวมถึงยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปหรือไม่
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