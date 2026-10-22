ผู้สร้างเกมดังยุค Facebook เสียชีวิตวัย 30 ปี หลังเกิดเหตุระหว่างไลฟ์สด
มานูเอล อ็อตโต (Manuel Otto) นักพัฒนาเกมชาวเยอรมัน ผู้สร้างเกมออนไลน์ชื่อดัง Stick Run เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 30 ปี หลังเกิดเหตุการณ์ระหว่างการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม Twitch เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ก่อนที่ทีมงานเกมจะออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตในวันที่ 21 ตุลาคม
ปิดเส้นทางชีวิตของนักพัฒนาที่สร้างเกมฮิตระดับโลกตั้งแต่อายุเพียง 14 ปี และมีรายงานผู้เล่นสะสมมากกว่า 43 ล้านคน
ตามรายงานของ PEOPLE และ Dexerto ทีมงาน Stick Run ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของผู้สร้างเกม ซึ่งมีชื่อเต็มว่า มาร์ก มานูเอล อเล็กซานเดอร์ อ็อตโต (Marc-Manuel Alexander Otto) พร้อมกล่าวถึงผลงานที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัยเด็กสำหรับผู้เล่นจำนวนมากทั่วโลก
ก่อนหน้านี้ ทีมงานได้รับทราบเหตุการณ์จากการถ่ายทอดสดบน Twitch ซึ่งมีภาพที่ทำให้เชื่อว่าอ็อตโตอาจจบชีวิตตัวเอง พร้อมขอให้ผู้ติดตามเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ด้านตัวแทน Twitch ยืนยันกับ PEOPLE ว่าแพลตฟอร์มได้ลบช่องและวิดีโอที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ต่อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
สำหรับ ประวัติ มานูเอล อ็อตโต เป็นนักพัฒนาเกมชาวเยอรมันจากเมืองชเตาเดค เอเกอร์นดาค (Staudach-Egerndach) ในรัฐบาวาเรีย เขาเริ่มสนใจคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วัยเด็ก โดยชื่นชอบภาพยนตร์แอนิเมชันและทดลองสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง ก่อนพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมจากการศึกษาด้วยตนเอง
ในปี 2553 ขณะอายุเพียง 14 ปี อ็อตโตใช้เวลาประมาณ 4 เดือนสร้างเกม Stick Run ก่อนเปิดให้เล่นบน Facebook โดยไม่คาดคิดว่าเกมที่พัฒนาขึ้นระหว่างเรียนหนังสือจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
Stick Run เป็นเกมวิ่งหลบสิ่งกีดขวางที่ผู้เล่นต้องควบคุมตัวละครมนุษย์ก้างปลาให้วิ่งไปได้ไกลที่สุด ระหว่างทางต้องกระโดดหรือหลบอุปสรรค หากชนสิ่งกีดขวางเกมจะสิ้นสุดและต้องเริ่มต้นใหม่ ผู้เล่นสามารถแข่งขันทำคะแนนสูงสุดกับเพื่อน รวมถึงสะสมไอเทมและแลกเปลี่ยนสิ่งของภายในเกม
ความเรียบง่ายของรูปแบบการเล่นประกอบกับระบบแข่งขันระหว่างผู้เล่น ทำให้ Stick Run ได้รับความนิยมในยุคที่เกมบน Facebook กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
รายงานของเว็บไซต์ Game Developer เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ระบุว่า Stick Run มีผู้ใช้งานรายเดือนประมาณ 3.8 ล้านคน และติดอันดับหนึ่งในเกมบน Facebook ที่มีจำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้น
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2556 หนังสือพิมพ์เยอรมัน OVB เผยแพร่บทสัมภาษณ์อ็อตโตขณะอายุ 17 ปี โดยระบุว่า Stick Run มีผู้เล่นทั่วโลกประมาณ 43 ล้านคน แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขความนิยมที่รายงาน ณ เวลานั้น ไม่ใช่จำนวนผู้เล่นที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ความสำเร็จของเกมทำให้อ็อตโตเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ยังเรียนมัธยมศึกษา โดยมีพ่อช่วยดูแลบริษัท ก่อนขยายเกมจาก Facebook ไปสู่สมาร์ตโฟนระบบ Android และ iOS ในปี 2556 ผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการเกมจากรัสเซีย
แม้จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย แต่อ็อตโตเคยให้สัมภาษณ์กับ OVB ว่าเขายังต้องการให้ความสำคัญกับการเรียน และวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ภายหลังการประกาศข่าวการเสียชีวิต ทีมงาน Stick Run กล่าวถึงผลงานของอ็อตโตว่า เกมไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิง แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อน แข่งขันทำคะแนน และสร้างความทรงจำในวัยเด็ก
แม้ผู้สร้างเกมจะเสียชีวิตในวัยเพียง 30 ปี แต่ Stick Run ยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่แสดงให้เห็นว่า นักพัฒนาอิสระสามารถสร้างเกมจากไอเดียเล็ก ๆ และเข้าถึงผู้เล่นหลายสิบล้านคนทั่วโลกได้ แม้เริ่มต้นทำงานตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน
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