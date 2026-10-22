ผู้สร้างเกมดังยุค Facebook เสียชีวิตวัย 30 ปี หลังเกิดเหตุระหว่างไลฟ์สด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 20:01 น.
ผู้สร้างเกมดังยุค Facebook เสียชีวิตวัย 30 ปี หลังเกิดเหตุระหว่างไลฟ์สด
ภาพจาก : Manuel Otto/Facebook

มานูเอล อ็อตโต (Manuel Otto) นักพัฒนาเกมชาวเยอรมัน ผู้สร้างเกมออนไลน์ชื่อดัง Stick Run เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 30 ปี หลังเกิดเหตุการณ์ระหว่างการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม Twitch เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ก่อนที่ทีมงานเกมจะออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตในวันที่ 21 ตุลาคม

ปิดเส้นทางชีวิตของนักพัฒนาที่สร้างเกมฮิตระดับโลกตั้งแต่อายุเพียง 14 ปี และมีรายงานผู้เล่นสะสมมากกว่า 43 ล้านคน

ตามรายงานของ PEOPLE และ Dexerto ทีมงาน Stick Run ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของผู้สร้างเกม ซึ่งมีชื่อเต็มว่า มาร์ก มานูเอล อเล็กซานเดอร์ อ็อตโต (Marc-Manuel Alexander Otto) พร้อมกล่าวถึงผลงานที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัยเด็กสำหรับผู้เล่นจำนวนมากทั่วโลก

โฆษณา

ก่อนหน้านี้ ทีมงานได้รับทราบเหตุการณ์จากการถ่ายทอดสดบน Twitch ซึ่งมีภาพที่ทำให้เชื่อว่าอ็อตโตอาจจบชีวิตตัวเอง พร้อมขอให้ผู้ติดตามเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

มานูเอล อ็อตโต (Manuel Otto) นักพัฒนาเกมชาวเยอรมัน
ภาพจาก : Manuel Otto/Facebook

ด้านตัวแทน Twitch ยืนยันกับ PEOPLE ว่าแพลตฟอร์มได้ลบช่องและวิดีโอที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ต่อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

สำหรับ ประวัติ มานูเอล อ็อตโต เป็นนักพัฒนาเกมชาวเยอรมันจากเมืองชเตาเดค เอเกอร์นดาค (Staudach-Egerndach) ในรัฐบาวาเรีย เขาเริ่มสนใจคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วัยเด็ก โดยชื่นชอบภาพยนตร์แอนิเมชันและทดลองสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง ก่อนพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมจากการศึกษาด้วยตนเอง

โฆษณา

ในปี 2553 ขณะอายุเพียง 14 ปี อ็อตโตใช้เวลาประมาณ 4 เดือนสร้างเกม Stick Run ก่อนเปิดให้เล่นบน Facebook โดยไม่คาดคิดว่าเกมที่พัฒนาขึ้นระหว่างเรียนหนังสือจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

โฆษณา

Stick Run เป็นเกมวิ่งหลบสิ่งกีดขวางที่ผู้เล่นต้องควบคุมตัวละครมนุษย์ก้างปลาให้วิ่งไปได้ไกลที่สุด ระหว่างทางต้องกระโดดหรือหลบอุปสรรค หากชนสิ่งกีดขวางเกมจะสิ้นสุดและต้องเริ่มต้นใหม่ ผู้เล่นสามารถแข่งขันทำคะแนนสูงสุดกับเพื่อน รวมถึงสะสมไอเทมและแลกเปลี่ยนสิ่งของภายในเกม

ความเรียบง่ายของรูปแบบการเล่นประกอบกับระบบแข่งขันระหว่างผู้เล่น ทำให้ Stick Run ได้รับความนิยมในยุคที่เกมบน Facebook กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

รายงานของเว็บไซต์ Game Developer เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ระบุว่า Stick Run มีผู้ใช้งานรายเดือนประมาณ 3.8 ล้านคน และติดอันดับหนึ่งในเกมบน Facebook ที่มีจำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานั้น

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2556 หนังสือพิมพ์เยอรมัน OVB เผยแพร่บทสัมภาษณ์อ็อตโตขณะอายุ 17 ปี โดยระบุว่า Stick Run มีผู้เล่นทั่วโลกประมาณ 43 ล้านคน แล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขความนิยมที่รายงาน ณ เวลานั้น ไม่ใช่จำนวนผู้เล่นที่ยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

โฆษณา

ความสำเร็จของเกมทำให้อ็อตโตเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองตั้งแต่ยังเรียนมัธยมศึกษา โดยมีพ่อช่วยดูแลบริษัท ก่อนขยายเกมจาก Facebook ไปสู่สมาร์ตโฟนระบบ Android และ iOS ในปี 2556 ผ่านความร่วมมือกับผู้ประกอบการเกมจากรัสเซีย

แม้จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย แต่อ็อตโตเคยให้สัมภาษณ์กับ OVB ว่าเขายังต้องการให้ความสำคัญกับการเรียน และวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ภายหลังการประกาศข่าวการเสียชีวิต ทีมงาน Stick Run กล่าวถึงผลงานของอ็อตโตว่า เกมไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิง แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อน แข่งขันทำคะแนน และสร้างความทรงจำในวัยเด็ก

แม้ผู้สร้างเกมจะเสียชีวิตในวัยเพียง 30 ปี แต่ Stick Run ยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่แสดงให้เห็นว่า นักพัฒนาอิสระสามารถสร้างเกมจากไอเดียเล็ก ๆ และเข้าถึงผู้เล่นหลายสิบล้านคนทั่วโลกได้ แม้เริ่มต้นทำงานตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน

ที่มา : PEOPLE, Dexerto

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 20:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จอห์น แอนเดอร์สัน นักร้องเพลงคันทรีเสียชีวิต

สิ้นตำนาน ราชาคันทรียุค 90 เจ้าของเพลง Swingin จากไปขณะหลับวัย 71 ปี

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรย้ายงานรับปีใหม่ 2570 ระวังงานใหม่ไม่ตรงปก รอจังหวะดีกว่านี้

เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรย้ายงานรับปีใหม่ 2570 ระวังงานใหม่ไม่ตรงปก รอจังหวะดีกว่านี้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ตรวจหวยลาว 22 ต.ค. 69 สถิติย้อนหลัง พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

ตรวจผลหวยลาว 22 ต.ค. 69 สถิติย้อนหลังวันพฤหัสบดี พร้อมวิเคราะห์เลขนามสัตว์

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ทนายรัชพล เคลื่อนไหวหลังเฟิร์นโฟนอินโหนกระแส

ทนายรัชพล ขอเวลา ‘เฟิร์น’ ตั้งสติ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันนักเรียนโหนกระแสไม่ผิดหวัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
จอห์น แอนเดอร์สัน นักร้องเพลงคันทรีเสียชีวิต บันเทิง

สิ้นตำนาน ราชาคันทรียุค 90 เจ้าของเพลง Swingin จากไปขณะหลับวัย 71 ปี

2 นาที ที่แล้ว
เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรย้ายงานรับปีใหม่ 2570 ระวังงานใหม่ไม่ตรงปก รอจังหวะดีกว่านี้ ดูดวง

เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรย้ายงานรับปีใหม่ 2570 ระวังงานใหม่ไม่ตรงปก รอจังหวะดีกว่านี้

31 นาที ที่แล้ว
ทนายรัชพล เคลื่อนไหวหลังเฟิร์นโฟนอินโหนกระแส ข่าว

ทนายรัชพล ขอเวลา ‘เฟิร์น’ ตั้งสติ ข้อมูลคลาดเคลื่อน ยันนักเรียนโหนกระแสไม่ผิดหวัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ &#039;ราชานมดิบ&#039; ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ปัดถูกแม่ ‘ราชานมดิบ’ ฟ้องพรากผู้เยาว์-กักขัง หลังเพจดังจุดประเด็น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ หลังโชว์ดูดยาพ่นควันกลางไลฟ์ เร่งประสานตามตัว ข่าว

ตำรวจบุกห้องพัก อินฟลูฯ ขายยำ โชว์ดูดยาพ่นควันกลางไลฟ์ เผ่นหนีแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก ข่าว

ด่วน! อุบัติเหตุเรือชนโป๊ะ บาดเจ็บจำนวนมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น โฟนอินโหนกระแสแจงกรณีถูกกล่าวหาข่มขืน ข่าว

สรุปดราม่า ‘จักรวาลเฟิร์น’ โฟนอินโหนกระแส โต้เหรียญมีสองด้าน ถูกถามโสดไหม ก่อนตัดสาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ถูกคนรักด้อยค่า-นอกใจ ขอบคุณมือที่สามช่วยหลุดพ้น บันเทิง

คลาวเดีย เล่ามรสุมรัก 18 ปี ยื่นหย่าฝ่ายเดียว ตามคำพิพากษา เซ่นปมนอกใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 7 สมัย ทายาทอดีตประธานสภาฯ ข่าว

ประวัติ ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี 7 สมัย ทายาทอดีตประธานสภาฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แล้วปีนี้จะมาวันไหน? ข่าว

กรมอุตุนิยมวิทยา กางสถิติฤดูหนาวในไทย ย้อนหลัง 4 ปี แล้วปีนี้จะมาวันไหน?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก โพสต์ถึงใคร ขอปกป้องลูกความดีกว่าหาแสง ข่าว

ถึงใคร? ทนายไข่มุก ยอมให้คนมองโง่ ดีกว่าโชว์ฉลาด-หิวแสง จนลูกความเสียหาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน ข่าวการเมือง

Bitkub ยอมรับ พบลูกค้า 49 ราย โยงเส้นทางเงินเว็บ Shuffle.com กว่า 100 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น &#8220;ผู้หญิงของฉัน&#8221; สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน บันเทิง

หม่อมเอ็ม โพสต์รูปคู่ รุ้ง ราวรรณ ลั่น “ผู้หญิงของฉัน” สวนทางฝ่ายหญิงเปิดตัวคบ หยวน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ โพสต์ภาพคู่ พอลล่า เทเลอร์ ในงานแต่ง โบ TK คนแห่โฟกัสแคปชั่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์ ข่าวการเมือง

เปิดชื่อ 7 กมธ.กฎหมาย วอล์กเอาต์ ปมเชิญ “ศิริโชค” แจงหุ้นเว็บพนันสามีไอเดียร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่ายังไม่จบ เฟิร์นเจออีก ร้านพจน์การเกษตรแจ้งตำรวจ ปมอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน ข่าว

ดราม่ายังไม่จบ เฟิร์นเจออีก ร้านพจน์การเกษตรแจ้งตำรวจ ปมอ้างเป็นลูกสาวเจ้าของร้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์ บันเทิง

หัวใจสลาย! แก้มบุ๋ม เล่านาทีสูญเสียลูกในท้อง พีท กันตพร หลั่งน้ำตากลางไลฟ์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์พ่นควันกลางไลฟ์ ข่าว

เป็นเรื่อง! อินฟลูดังร้านยำ ตร.ปราบยาเสพติดจ่อเรียก โชว์ดูดพ่นควันกลางไลฟ์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเมาเหล้าขาวหน้าวัด อ้างน้อยใจไมไ่ด้สวดศพ ข่าว

พระน้อยใจไม่ได้สวดศพ เมาเหล้าประชดวัด ลั่น ไม่ผิดกฎหมาย ก่อนจับสึกพ้นผ้าเหลือง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง &quot;จีบโลด ยังโสดอยู่&quot; ข่าว

ปลื้มปิติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงขับร้องเพลง “จีบโลด ยังโสดอยู่”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท เศรษฐกิจ

บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า! ร้านขายปุ๋ย โร่แจ้งความ &quot;เฟิร์น&quot; อ้างเป็นลูกสาวเจ้าของ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข่าว

งานเข้า! ร้านขายปุ๋ย โร่แจ้งความ “เฟิร์น” อ้างเป็นลูกสาวเจ้าของ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว บันเทิง

นางเอกสาวข้ามเพศ แฮปปี้ ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ตอนนี้ เป็นผู้หญิงเต็มตัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 พ.ย. 69 ลุ้นรวยงวดนี้ เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่ศิลา 1 พ.ย. 69 ลุ้นรวยงวดนี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย ข่าว

วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 69 เอกชนหยุดไหม เช็กสิทธิลูกจ้างตามกฎหมาย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปผัวกอดเมียคลายหนาว ซี่โครงหักสะบั้น 6 ซี่ เผยสาเหตุแท้จริงกระดูกบาง