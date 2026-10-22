อ.เบียร์ ขอโทษจากใจ ถ้าพูดแรงกระทบร่างทรง-ลุยไฟ ยืนยันไม่ได้ดูถูกหรือลบหลู่
อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ขอโทษจากใจจริง ยันไร้เจตนาลบหลู่ประเพณีม้าทรง-ลุยไฟ ย้ำจุดยืนขอเดินหน้าสอนความจริงตามหลักธรรมต่อไป
ดูเหมือนจะยังไม่จบง่าย ๆ หลัง อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ออกมาไลฟ์สดวิจารณ์เรื่องพิธีกรรมม้าทรงหรือร่างทรงที่แสดงอภินิหารเดินลุยไฟ ใช้เหล็กหรือของมีคมแทงปากและร่างกาย มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ เพ้อเจ้อ เหมือนละครปาหี่ เพราะแต่ละปีมีคนที่ได้รับบาดเจ็บจนรถพยาบาลและมูลนิธิต้องมารอรับ พร้อมขอพิสูจน์ว่าหากแน่จริงให้เดินบนไฟ ไม่ใช่วิ่งลุยไฟแบบหางจุกตูด หลังจากเขาไลฟ์สดมีความเห็นไม่พอใจมากมายมองว่าเป็นการลบหลู่ความเชื่อและประเพณีของคนในพื้นที่และท้าให้อาจารย์มาดูให้เห็นกับตาตนเอง
หลังเรื่องราวบานปลาย ล่าสุด อ.เบียร์ ไลฟ์สดกล่าวถึงกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นว่า “ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ ใครที่ทรงเจ้า เป็นร่างทรง หรือกินเจ แล้วเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูด ขอบใจมาก ส่วนคนที่ไม่เข้าใจขอถือโอกาสนี้บอกว่าสุดท้ายอาจารย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใจเราได้ และไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงใจใคร หน้าที่อาจารย์แค่จะบอกสอนความจริง ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเป็นเรื่องของเรา อาจารย์ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงใคร
ถ้าทำอะไรให้ใครไม่สบายใจตามหลักธรรมอาจารย์ขอโทษ ขอโทษที่อาจจะกระทบกระทั่งไปบ้าง แต่ยังยืนยันว่าไม่กระทบไม่ได้ แต่ขอโทษด้วยความจริงใจหากรู้สึกขุ่นมันหม่นหมอง ขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาประทุษร้ายใคร ไม่มีเจตนาทำร้ายประเพณีวัฒนธรรมใคร ไม่มีเจตนาดูถูกเหยียดหยามใคร เจตนาเดียวคือต้องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเห็นตามหลักธรรม ฉะนั้นสิ่งนี้อาจารย์ต้องพูดไม่พูดไม่ได้ และยืนยันจะพูดต่อไป ฉะนั้นใครไม่เข้าใจอาจารย์แก้ให้ไม่ได้ ใครเข้าใจดีอยู่แล้วอนุโมทนาบุญด้วย ถ้าใครรู้สึกไม่พอใจขอโทษไว้ในโอกาสนี้ แต่ยืนยันว่าเรื่องความเห็นถูกหรือผิดขอดำเนินการตามวิธีของตนเองต่อไป ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและรับฟัง
ขอบคุณทุกคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะถ้าไม่มีความเห็นต่างเลยก็จะสอนความเห็นถูกต้องไม่ได้ ถ้าไม่มีความเห็นผิดก็จะสอนความเห็นถูกไม่ได้ จะเห็นต่าง เห็นแย้ง ดูถูก บูลลี่ ขอบคุณทุกความเห็นเพราะมันทำให้อาจารย์มีปัญญาเพิ่มขึ้น“
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