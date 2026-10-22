สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน “อนุทิน” ลั่นกลับไปใช้สีส้ม ช็อกรู้คนขับพัทยาต้องควักเงินซื้อเอง 550 บาท
นายกฯ อนุทิน ปัดสั่งเปลี่ยนเสื้อวินสีน้ำเงิน ลั่นงงมากโดนตั้งคำถามทั้งประเทศ สั่งคืนเสื้อกั๊กสีส้มทันที
นายยอดชาย พึ่งพร สส.ชลบุรี พรรคประชาชน เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งให้กลับมาใช้เสื้อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสีส้มตามเดิม หลังทราบปัญหาการเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมแสดงความตกใจเมื่อรู้ว่าผู้ขับขี่ต้องจ่ายเงินซื้อเสื้อใหม่ตัวละ 550 บาท โดยขณะนี้มีผู้ซื้อไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งจากจำนวนประมาณ 5,000 ตัว
วันที่ 22 ตุลาคม 2569 นายยอดชายให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ เจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ถึงความคืบหน้ากรณีเปลี่ยนสีเสื้อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากสีส้มเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งทำให้ผู้ขับขี่บางส่วนออกมาคัดค้าน เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยในการมองเห็นบนท้องถนน รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องซื้อเสื้อใหม่ด้วยเงินตัวเอง
นายยอดชายเล่าว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายอนุทินเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยอธิบายว่าการเปลี่ยนเสื้อวินจากสีส้มเป็นสีน้ำเงินกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะสีใหม่อาจไม่เหมาะสมต่อการใช้งานบนท้องถนน มีข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและไม่สอดคล้องกับหลักการมองเห็นในเวลากลางคืน
เมื่อได้รับฟังข้อมูล นายอนุทินตอบกลับว่า “ไม่รู้เรื่องเลย” ก่อนเห็นด้วยกับข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย พร้อมสั่งการในขณะนั้นว่า “ขอให้กลับมาใช้สีส้มแบบเดิม”
จากนั้น นายยอดชายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ต้องออกเงินซื้อเสื้อสีน้ำเงินเองในราคาตัวละ 550 บาท ทำให้นายกรัฐมนตรีแสดงความประหลาดใจ พร้อมถามว่า “เอ้า วินจ่ายกันเองหรอ” ก่อนรับปากว่าจะไปพิจารณาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ต้องหาทางออกต่อจากนี้คือ เสื้อวินสีน้ำเงินที่ผู้ขับขี่ซื้อไปแล้ว โดยนายยอดชายเปิดเผยว่า มีความต้องการใช้เสื้อใหม่ประมาณ 5,000 ตัว แต่มีผู้ซื้อไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่ง หากต้องกลับมาใช้สีส้มตามเดิม จึงยังมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้ขับขี่เสียไปก่อนหน้านี้
สำหรับการจัดจำหน่ายเสื้อสีน้ำเงิน นายยอดชายอธิบายว่า มีร้านค้าในพื้นที่รับผลิตและจำหน่าย แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นผู้ประกอบการรายใด โดยมีการแนะนำให้ผู้ขับขี่ไปซื้อจากร้านที่รับทำเสื้อ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้บังคับว่าต้องซื้อจากร้านใดร้านหนึ่งเท่านั้น
ขณะนี้มีผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์บางส่วนกลับมาสวมเสื้อสีส้มแล้ว เนื่องจากยังมีเสื้อเดิมอยู่ ส่วนกำหนดเวลายกเลิกการเปลี่ยนสีเสื้ออย่างเป็นทางการยังไม่มีความชัดเจน รวมถึงแนวทางจัดการปัญหาของผู้ที่ซื้อเสื้อสีน้ำเงินไปแล้ว ซึ่งนายอนุทินรับปากว่าจะหาวิธีดำเนินการ
นายยอดชายยังเล่าถึงท่าทีของนายกรัฐมนตรีหลังทราบเรื่อง โดยระบุว่า นายอนุทินมีอาการประหลาดใจที่ต้องมาตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายซึ่งตนไม่เคยทราบมาก่อน พร้อมกล่าวว่า “ผมงงมาก อยู่ดีๆ โดนตั้งคำถามทั้งประเทศเลย”
สำหรับที่มาของปัญหา เริ่มจากโครงการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในอำเภอบางละมุง ซึ่งเดิมใช้เสื้อกั๊กสีส้มเป็นเครื่องแบบ โดยนายอำเภอบางละมุงคนก่อนมีแนวคิดเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสะท้อนแสง พร้อมติด QR Code เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา แต่ยังไม่ทันเริ่มใช้งานจริงก็มีการโยกย้ายตำแหน่ง
ภายหลังนายอำเภอคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง ได้สานต่อโครงการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ แต่เปลี่ยนสีเสื้อจากแผนเดิมที่เป็นสีฟ้าสะท้อนแสงมาเป็นสีน้ำเงิน ทำให้ผู้ขับขี่บางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสม เนื่องจากเป็นสีเข้มที่อาจมองเห็นได้ยากในเวลากลางคืน ต่างจากสีส้มที่ใช้กันมา
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม นายยอดชายจึงแถลงข่าวที่รัฐสภา เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนสีเสื้อ รวมถึงหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่นำมาใช้พิจารณา พร้อมตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความจำเป็นในการยกระดับบริการ หรือเป็นเพียงนโยบายที่ปรับเปลี่ยนตามผู้บริหารแต่ละยุค
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ตรวจสอบความจำเป็นของค่าเสื้อ 550 บาท และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ขับขี่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากนโยบายของหน่วยงานรัฐโดยไม่มีเหตุผลรองรับ
ล่าสุด แม้นายอนุทินจะมีข้อสั่งการให้กลับมาใช้เสื้อวินสีส้มตามคำบอกเล่าของนายยอดชาย แต่ยังต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยกเลิกแนวทางเดิม รวมถึงการจัดการค่าใช้จ่ายของผู้ขับขี่ที่ซื้อเสื้อสีน้ำเงินไปก่อนแล้ว
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