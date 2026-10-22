สาวสุดช้ำ เพิ่งซื้อบ้าน โดนเจ้าของเก่าสวมสิทธิ์ รับเงินเยียวยา เขตบอกทำอะไรไม่ได้
สาวสุดช้ำ เพิ่งซื้อบ้าน โดนเจ้าของเก่าสวมสิทธิ์ รับเงินเยียวยา งงหนักมีทั้งโฉนด-ทะเบียนบ้าน สุดท้ายไปเขตบอกทำอะไรไม่ได้
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความในกลุ่ม พูดคุยเยียวยาน้ำท่วม9000 เล่าปัญหาปัญหาการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม โดยระบุว่า
“สวัสดีค่ะ หนูขอความช่วยเหลือเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะ หนูลงทะเบียนไปแล้ว แต่ระบบขึ้นไม่อนุมัติค่ะ บอกว่ามีคนยื่นเรื่องจากโฉนดเลขที่เดียวกันไปก่อนแล้ว
หนูเลยไปตรวจสอบดูค่ะ พบว่าคนที่ยื่นไปเป็นเจ้าของบ้านคนเก่า ตั้งแต่ปี 2541 ค่ะ แต่หนูเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้มาเมื่อปี 2568 ค่ะ ซื้อต่อมาอีกทอดนึง ตอนนี้โฉนดเป็นชื่อหนู ทะเบียนบ้านก็เป็นชื่อหนู และหนูก็อยู่จริงตอนน้ำท่วม ได้รับความเสียหายจริงค่ะ แต่ตอนนี้เงินเยียวยาถูกโอนไปให้เจ้าของเก่าไปแล้ว หนูไปติดต่อที่เขตมาแล้ว เขตแจ้งว่าโอนไปแล้ว ทำอะไรไม่ได้เลย ไม่มีการขอดูเอกสารของหนูเลยค่ะ
หนูเลยอยากขอความช่วยเหลือค่ะ ว่ากรณีแบบนี้หนูต้องทำยังไงได้บ้าง เพราะสิทธิ์ของหนูถูกคนอื่นเอาไปใช้ แล้วเงินก็ถูกโอนไปแล้ว ทั้งที่เขาไม่ใช่เจ้าของบ้านปัจจุบันแล้ว หนูมีเอกสารครบหมดเลยค่ะ ทั้งโฉนดที่เป็นชื่อหนู สัญญาซื้อขาย ทะเบียนบ้าน และรูปตอนน้ำท่วม ขอให้ช่วยตรวจสอบให้หนูหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ”
จากโพสต์ดังกล่าว ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “กรณีนี้สิทธิ์เป็นของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคุณสามารถดำเนินการ “ยื่นอุทธรณ์” เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง รวมถึงแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเก่าฐานแจ้งข้อมูลเท็จและสวมสิทธิ์ได้ค่ะ”
นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เขตที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ รวมทั้งเจ้าของบ้านเก่าที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา
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