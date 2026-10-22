บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 13:21 น.
บำนาญชราภาพ ต.ค. 69 เงินเข้าไวขึ้น 2 เช็กสูตรคำนวณ ยอดสูงสุด 7,437 บาท

ประกันสังคมโอนบำนาญชราภาพไวขึ้น เงินเข้า 22 ต.ค. 69 เช็กสูตรคำนวณใหม่ ส่งครบ 30 ปีรับสูงสุด 7,437 บาทต่อเดือน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ปรับรอบการโอนเงินบำนาญชราภาพประจำเดือนตุลาคม 2569 ให้เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม โดยโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2569 เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้เกษียณมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายได้ต่อเนื่องโดยไม่ติดขัดวันหยุด

ตามระเบียบปฏิบัติ ประกันสังคมจะโอนเงินบำนาญชราภาพเข้าบัญชีทุกวันที่ 25 ของเดือน แต่หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนมาจ่ายในวันทำการก่อนหน้า สำหรับเดือนตุลาคม 2569 วันที่ 25 ตรงกับวันอาทิตย์

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ขณะที่วันทำการก่อนหน้าคือวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม ก็ตรงกับวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดสถาบันการเงิน จึงต้องขยับมาเป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคมแทน สอดคล้องกับกรมบัญชีกลางที่โอนเงินบำนาญข้าราชการในวันเดียวกัน

สำหรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ครอบคลุมทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยประกันสังคมใช้ระยะเวลาการส่งเงินสมทบเป็นตัวตัดสินว่าจะได้รับเป็นเงินก้อนหรือเงินรายเดือน

กรณีแรกคือบำเหน็จชราภาพ ซึ่งเป็นการรับเงินก้อนครั้งเดียว หากส่งสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่ตนเองจ่ายสมทบ แต่หากส่งสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินก้อนรวม 3 ส่วน คือเงินสมทบของตนเอง เงินสมทบส่วนของนายจ้าง และผลประโยชน์ตอบแทน

กรณีที่สองคือบำนาญชราภาพ สำหรับผู้ที่ส่งสมทบครบ 180 เดือนหรือ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต และมีสิทธิพิเศษคุ้มครองทายาท หากผู้รับบำนาญเสียชีวิตภายใน 5 ปีนับจากเริ่มมีสิทธิ ทายาทตามกฎหมายจะได้รับเงินบำเหน็จก้อนสุดท้ายเท่ากับจำนวนเงินบำนาญที่เหลือจนครบ 60 เดือน

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ด้านยอดเงินบำนาญ ปัจจัยสำคัญของปี 2569 คือการปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบ จากเดิมสูงสุด 15,000 บาท เป็น 17,500 บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ส่งผลให้ผู้ที่เกษียณและคำนวณสิทธิด้วยฐานใหม่ได้รับยอดบำนาญเพิ่มขึ้นตามจำนวนปีที่ส่งสมทบ โดยมีการประมาณการไว้ว่า ผู้ส่งสมทบครบ 15 ปีจะได้รับราว 3,500 บาทต่อเดือน ครบ 20 ปีราว 4,812 บาท ครบ 25 ปีราว 6,125 บาท และครบ 30 ปีได้รับสูงสุดราว 7,437 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประมาณการสำหรับผู้ที่เกษียณและเริ่มคำนวณสิทธิด้วยฐานเงินเดือนใหม่ในปี 2569 ส่วนผู้ที่ได้รับอนุมัติบำนาญอยู่ก่อนหน้านั้นยังคงได้รับยอดตามฐานการคำนวณเดิม และยอดจริงของแต่ละคนขึ้นอยู่กับประวัติค่าจ้างและจำนวนงวดที่ส่งสมทบ จึงควรตรวจสอบสิทธิรายบุคคลเป็นหลัก

อีกเรื่องที่ผู้ประกันตนควรรู้คือ ขณะนี้ประกันสังคมอยู่ระหว่างเตรียมเปลี่ยนสูตรคำนวณบำนาญใหม่เป็นสูตร CARE ซึ่งจะเปลี่ยนจากการคิดค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ไปเป็นการคิดจากค่าจ้างตลอดช่วงเวลาที่ส่งเงินสมทบ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 แต่ยังต้องผ่านการตรวจร่างและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับจากวันประกาศ จึงยังไม่มีผลในขณะนี้

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เพื่อให้เงินโอนเข้าบัญชีโดยไม่สะดุด สำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ยื่นเรื่องล่วงหน้าก่อนวันที่ 7 ของเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติทันรอบการโอน พร้อมผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน และตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ซึ่งเช็กยอดเงินสะสม สถานะอนุมัติ และวันโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ sso.go.th

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 13:21 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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