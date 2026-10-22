MGI คอนเฟิร์ม MU2026 ไร้เงา ทารีน่า และเพื่อนนางงามอีก 5 ประเทศ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 10:56 น.
MGI คอนเฟิร์ม MU2026 ไร้เงาทารีน่าและเพื่อนนางงามอีก 5 ประเทศ ไม่เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 75

MGI แถลงคอนเฟิร์ม มิสยูนิเวิร์ส 2026 ไร้เงา “ทารีน่า โบเทส” และเพื่อนนางงามอีก 5 ประเทศ ไม่เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 75 หลังเกิดข้อพิพาทภายในองค์กร

แฟนนางงามฮือฮา หลังจากที่เมื่อวานนี้ (21 ต.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก Miss Universe Thailand เผยแพร่ประกาศ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) กรณีไม่ส่งตัวสาวงาม 6 ประเทศ (ไทย / เวียดนาม / อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / สิงคโปร์ / ลาว) เข้าร่วมการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 หรือ MU2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเปอร์โตริโก

มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับจุดยืนของเราต่อตัวแทนสาวงามทั้ง 6 ท่าน หลังจากปรึกษาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง องค์กรระดับชาติ และตัวแทนทั้งหกท่านแล้ว เป็นที่แน่นอนแล้วว่าตัวแทนจาก ประเทศไทย / เวียดนาม / อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / สิงคโปร์ / ลาว จะไม่เดินทางไปเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

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การไม่เข้าร่วมของพวกเธอจะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการถอนตัวโดยสมัครใจจากความสัมพันธ์ทางสัญญา การละทิ้งสิทธิ์แฟรนไชส์ของ MGI หรือการยอมรับจุดยืนที่มีการกล่าวอ้างในแถลงการณ์สาธารณะเกี่ยวกับดินแดนทั้งหกแห่ง

MGI ยังคงรักษาสิทธิ์ตามสัญญาของตนไว้ และขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการดำเนินต่อ การขยาย และการใช้สิทธิ์เหล่านั้นให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางสัญญาที่ใช้บังคับ

สตรีทั้ง 6 ท่านจะยังคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าของตำแหน่งระดับชาติของตน รวมถึงความรับผิดชอบภายในประเทศของตน ภายใต้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องของพวกเธอ พวกเธอจะยังคงใช้พื้นที่สื่อและแพลตฟอร์มของตนในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เป็นตัวแทนของชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น และส่งเสริมค่านิยมที่ทำให้พวกเธอได้รับการคัดเลือก

ความสำเร็จ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของพวกเธอ ไม่สามารถถูกตัดสินได้ด้วยการที่สถานการณ์ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเธอเป็นอุปสรรคไม่ให้พวกเธอปรากฏตัวบนเวทีระดับนานาชาติเวทีใดเวทีหนึ่งโดยเฉพาะ

MGI ยืนหยัดเคียงข้างสตรีทั้ง 6 ท่านอย่างมั่นคง เราเชื่อว่าการเสริมพลังสตรีมีความหมายมากกว่าการใส่คำว่า “การเสริมพลัง” ไว้ในคำขวัญ แต่มันหมายถึงการยืนหยัดเคียงข้างผู้หญิงในเวลาที่ศักดิ์ศรีของพวกเธอถูกท้าทาย

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มันหมายถึงการปกป้องพวกเธอในยามที่ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมได้อย่างเพียงพอ

มันหมายถึงการปฏิเสธที่จะปล่อยให้ผู้หญิงต้องกลายเป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายในความขัดแย้งทางธุรกิจ

และมันหมายถึงการมั่นใจว่าจะไม่มีผู้หญิงคนใดถูกข่มขู่ ถูกปฏิเสธ ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกปฏิบัติต่ออย่างแตกต่าง อันเนื่องมาจากข้อพิพาทที่พวกเธอไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมา

สถานการณ์รอบตัวการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 จะต้องไม่มีวันลดทอนสิ่งที่สตรีทั้ง 6 ท่านได้ ประสบความสำเร็จมา หรือความรับผิดชอบที่พวกเธอยังคงแบกรับไว้เพื่อประเทศของตน พวกเธอไม่ได้ยอมจำนนต่อศักดิ์ศรีของตนเอง พวกเธอไม่ได้ยอมจำนนต่อตำแหน่งระดับชาติของตนเอง และ MGI ก็ไม่ได้ยอมจำนนต่อสิทธิ์ตามสัญญาของตนเองเช่นกัน

MGI ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อประชาชน ผู้สนับสนุน ผู้อำนวยการกองประกวดระดับชาติ พันธมิตร และประชาคมนางงามของประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และลาว สำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

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ตัวแทนทั้ง 6 ท่านจะยังคงรับใช้ประเทศของตนด้วยความภาคภูมิใจ สร้างผลกระทบเชิงบวกภายในชุมชนของตน และรักษาค่านิยมที่นำพาพวกเธอมาสู่ตำแหน่งระดับชาติ MGI จะยังคงปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ์ และผลประโยชน์ของพวกเธอต่อไป และ MGI จะยังคงปกป้องและใช้สิทธิ์ตามสัญญาของตนให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่ใช้บังคับและกฎหมายต่อไป

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บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2569

MGI ประกาศ MU2026 ไร้เงา ทารีน่า โบเทส และเพื่อนนางงามอีก6 ประเทศ-4
ภาพจาก : FB Miss Universe Thailand

มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MGI) แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เรื่อง การเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ของตัวแทนระดับชาติทั้ง 6 ท่าน

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MGI”) อ้างถึงแถลงการณ์ต่อสาธารณะที่โพสต์บนบัญชีอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของมิสยูนิเวิร์ส เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2026 โดยฝ่ายบริหารที่เป็นตัวแทนฝั่ง MU West เกี่ยวกับลิขสิทธิ์แฟรนไชส์มิสยูนิเวิร์สของประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และลาว รวมถึงแถลงการณ์ต่อสาธารณะและการให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมา โดยผู้บริหารบางท่านที่เกี่ยวข้องกับ MU West และองค์กรมิสยูนิเวิร์ส

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เพื่อความชัดเจน การที่ MGI อ้างอิงถึงการเผยแพร่แถลงการณ์ดังกล่าวบนบัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของมิสยูนิเวิร์ส จะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการยอมรับของ MGI ว่าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำขององค์กรในนามนิติบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส หรือได้รับการอนุมัติจากทุกฝ่ายที่อาจจำเป็นต้องให้ความยินยอม

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สืบเนื่องจากการประกาศต่อสาธารณะว่าตัวแทนจากทั้ง 6 ประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ประกอบกับความไม่แน่นอนที่ยังคงดำเนินอยู่ซึ่งเกิดจากสถานการณ์รอบตัวประกาศดังกล่าว MGI ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเป็นไปได้ทางเหตุผลอีกต่อไปที่จะส่งตัวแทนทั้ง 6 ท่าน เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ภายใต้เงื่อนไขที่คุ้มครองสถานะ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมของพวกเธอได้อย่างเพียงพอ

ดังนั้น หลังจากปรึกษาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง องค์กรระดับชาติ และตัวแทนต่าง ๆ แล้ว ตัวแทนจากประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และลาว จะไม่เดินทางไปเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75

เพื่อความชัดเจน การไม่เข้าร่วมของพวกเธอจะไม่ถือเป็นการถอนตัวโดยสมัครใจ การสละสิทธิ์ การยอมจำนน การละทิ้ง หรือการสละสิทธิ์ตามสัญญาใด ๆ ที่ MGI ถืออยู่ และจะไม่ถือว่า MGI ยอมรับความถูกต้องของการบอกเลิก การยกเลิก หรือการไม่ยอมรับสิทธิ์เหล่านั้นที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด

เพื่อความชัดเจนและความโปร่งใส MGI จึงได้กำหนดจุดยืนของตนไว้ดังต่อไปนี้

1. MGI ยังคงรักษากลุ่มสิทธิ์ตามสัญญาของตนไว้อย่างสมบูรณ์

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MGI ยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศทั้ง 6 แห่ง นั้นได้มาอย่างถูกกฎหมายผ่านข้อตกลงทางสัญญาที่ถูกต้องกับฝ่ายต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะที่มีการทำข้อตกลงดังกล่าว

MGI ไม่ยอมรับว่าแถลงการณ์สาธารณะฝ่ายเดียว ประกาศบนโซเชียลมีเดีย หรือการประกาศใด ๆ ที่กระทำโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ขาดอำนาจทางสัญญาหรืออำนาจองค์กรที่จำเป็น จะสามารถบอกเลิก ทำให้เป็นโมฆะ เพิกถอน หรือระงับสิทธิ์ตามสัญญาที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง โดยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดการมอบอำนาจขององค์กร และกระบวนการทางกฎหมาย

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สิทธิ์ที่มอบให้กับ MGI นั้นได้มาผ่านกระบวนการทางกฎหมาย และได้รับการรักษารวมถึงเปิดเผยตามข้อผูกพันที่ใช้บังคับกับ MGI ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกรอบกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น MGI จึงไม่ยอมรับว่าการประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับประเทศทั้ง 6 แห่งนั้น ถือเป็นการบอกเลิกสิทธิ์ตามสัญญาของ MGI ที่มีผลทางกฎหมายในตัวของมันเอง MGI ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความต่อเนื่อง การขยายระยะเวลา และการบังคับใช้ข้อตกลงทางสัญญาเหล่านั้นไว้อย่างชัดแจ้ง

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MGI ประกาศ MU2026 ไร้เงา ทารีน่า โบเทส และเพื่อนนางงามอีก6 ประเทศ
ภาพจาก : FB Miss Universe Thailand

2. สิทธิ์ตามสัญญาเป็นของ MGI – มิใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

MGI เห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานที่ปรากฏซ้ำ ๆ ในแถลงการณ์ต่อสาธารณะและการให้สัมภาษณ์ สิทธิ์ตามสัญญาที่เกี่ยวกับประเทศทั้ง 6 แห่งนั้นเป็นของบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลและผู้ทรงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์เหล่านี้มิได้เป็นส่วนตัวของ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล แต่อย่างใด MGI และคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นบุคคลที่แยกออกจากกันตามกฎหมาย

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ดังนั้น ความขัดแย้งส่วนตัว ข้อพิพาทด้านการบริหารจัดการ หรือความขัดแย้งต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับคุณณวัฒน์ และบุคคลบางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ MU West หรือองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ไม่ควรนำมาปะปนกัน หรือใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างอคติหรือความเสียหายต่อสิทธิ์ตามสัญญาของ MGI และข้อพิพาทดังกล่าวก็ไม่ควรส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ ศักดิ์ศรี โอกาส หรือการปฏิบัติต่อสตรีทั้ง 6 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศตนเอง สิทธิ์ตามสัญญาของนิติบุคคล ความขัดแย้งส่วนบุคคล และสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด ถือเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามนั้น

3. ตัวแทนทั้ง 6 ท่าน ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อเคราะห์ร้าย (หลักประกันความเสียหายต่อเนื่อง) ในข้อพิพาททางธุรกิจเด็ดขาด

MGI มีความกังวลอย่างยิ่งต่อภาษา น้ำเสียง และวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ทั้ง 6 ประเทศและตัวแทนของพวกเขา ผ่านทางแถลงการณ์และการให้สัมภาษณ์

ตัวแทนจากประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และลาว มิได้เป็นคู่สัญญาในข้อพิพาทด้านความเป็นเจ้าของ นิติบุคคล หรือการบริหารจัดการใด ๆ ทั้งสิ้น พวกเธอคือสตรี 6 ท่าน ที่ได้รับเกียรติและความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของประเทศของตน พวกเธอจะต้องไม่กลายเป็นเครื่องมือในการกดดัน การแก้แค้น การต่อรอง หรือรับผลกระทบเชิงลบอันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น เจ้าอง ผู้บริหาร หรือกลุ่มธุรกิจ

หลักการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประกวดระดับนานาชาติที่ในอดีตได้ส่งเสริมค่านิยมเรื่องการเสริมพลังสตรี ความเท่าเทียม ศักดิ์ศรี และโอกาสมาโดยตลอด สตรีใด ๆ ก็ตามไม่ควรถูกข่มขู่ด้วยการตัดสิทธิ์ ถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ถูกลดทอนคุณค่า ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกรอนสิทธิ์เนื่องจากข้อพิพาททางธุรกิจที่พวกเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย การเสริมพลังสตรีจะต้องแสดงออกผ่านทางการกระทำ มิใช่เป็นเพียงแค่หลักการหรือคำขวัญที่กล่าวอ้างเท่านั้น

MGI ไม่สามารถยอมรับสถานการณ์ที่ศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของตัวแทนของเราต้องกลายเป็นเรื่องรองลงมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจได้

MGI ประกาศ MU2026 ไร้เงา ทารีน่า โบเทส และเพื่อนนางงามอีก6 ประเทศ-1
ภาพจาก : FB Miss Universe Thailand

4. ความกังวลอย่างร้ายแรงด้านธรรมาภิบาล ชื่อเสียง และสภาพแวดล้อมขององค์กร

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MGI ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกันถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นเจ้าของและฝ่ายบริหารขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส รายงานความคืบหน้าทางกฎหมายที่มีการรายงานต่อสาธารณะเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Mr. Raúl Rocha Cantú (ราอูล โรชา คานตู) และลูกชายของเขา Mr. Mauricio Jesús Rocha Botello (เมาริซิโอ เจซุส โรชา โบเตลโล) รวมถึงรายงานเกี่ยวกับหมายจับ ข้อกล่าวหา และกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายแรง ได้สร้างความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมาภิบาล ชื่อเสียง และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าว

MGI ตระหนักถึงหลักการพื้นฐานที่ว่าข้อกล่าวหายังไม่ใช่คำพิพากษาว่ามีความผิด และเรื่องดังกล่าวจะต้องได้รับการตัดสินผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม MGI มิได้มีข้อวินิจฉัยใด ๆ เกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น

ถึงกระนั้น MGI เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตรทางธุรกิจ และตัวแทนของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ชื่อเสียง หรือการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่ตัวแทนของเราจะต้องถูกส่งตัวไปได้ ความรับผิดชอบของเราขยายขอบเขตไปไกลกว่าการพิจารณาเพียงแค่ว่าการเข้าร่วมทางกายภาพยังคงเป็นไปได้หรือไม่ MGI ยังต้องพิจารณาด้วยว่าตัวแทนของเราสามารถเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับความปลอดภัย ศักดิ์ศรี การปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียม และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพวกเธอหรือไม่

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน MGI ไม่สามารถเพิกเฉยต่อความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไร้ความรับผิดชอบ หรือนำพาบริษัทและตัวแทนไปเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการมีส่วนร่วมหรือการควบคุมของพวกเขาโดยสิ้นเชิง

5. MGI ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมได้อย่างเพียงพอ

สืบเนื่องจากการประกาศต่อสาธารณะว่าตัวแทนจากทั้ง 6 ประเทศ นี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม ประกอบกับแถลงการณ์ในเวลาต่อมาเกี่ยวกับแฟรนไชส์ของพวกเธอ MGI ได้ประเมินเงื่อนไขต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งตัวแทนสาวงามทั้ง 6 ท่านจะต้องใช้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ขณะนี้ MGI ยังไม่ได้รับคำยืนยันที่เพียงพอว่า ตัวแทนทั้ง 6 ท่านจะได้รับการยอมรับ ได้รับการรับรอง ได้รับการต้อนรับ และได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียม ด้วยความเคารพ และสม่ำเสมอเช่นเดียวกับผู้เข้าประกวดรายอื่น ๆ ตลอดการแข่งขัน

MGI ไม่สามารถส่งสาวงามทั้ง 6 ท่าน ไปสู่สถานการณ์ที่สิทธิ์ในการเข้าร่วมของพวกเธอถูกตั้งคำถามต่อสาธารณะไปแล้ว และที่ซึ่งการรับรอง การต้อนรับ การปฏิบัติ หรือการสนับสนุนจากองค์กรยังคงมีความไม่แน่นอน

ดังนั้น การไม่เข้าร่วมจึงเกิดขึ้นภายใต้บริบทของสถานการณ์ที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยตัวแทนทั้ง 6 ท่าน และไม่ได้เกิดจากการที่ MGI ละทิ้งสิทธิ์ตามสัญญาแต่อย่างใด

MGI จะไม่นำตัวแทนคนใดไปเผชิญหน้ากับการดูถูกเหยื่อมหยาม การข่มขู่ การเลือกปฏิบัติ การเผชิญหน้าที่ไม่จำเป็น หรือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะของเธอ ผู้หญิงทั้ง 6 คนนี้ไม่ใช่เครื่องมือในการต่อรอง แต่พวกเธอคือตัวแทนของประเทศของตน และสมควรได้รับศักดิ์ศรี ความปลอดภัย ความเคารพ และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

MGI เน้นย้ำว่า ความกังวลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์รอบตัวองค์กรและการบริหารจัดการการแข่งขัน และไม่ควรตีความเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อประเทศเปอร์โตริโก ประชาชน หรือสถาบันต่าง ๆ ของประเทศดังกล่าว MGI ให้ความเคารพต่อประเทศเปอร์โตริโกและประชาชนชาวเปอร์โตริโก และไม่ต้องการเห็นสถานที่ที่เป็นเจ้าภาพต้องได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมจากข้อพิพาททางธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเขา

MGI ประกาศ MU2026 ไร้เงา ทารีน่า โบเทส และเพื่อนนางงามอีก6 ประเทศ-2
ภาพจาก : FB Miss Universe Thailand

6. การสงวนสิทธิ์นอกเหนือจากการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75

MGI ขอระบุอย่างชัดแจ้งว่า การไม่เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ของตัวแทนทั้ง 6 ท่าน จะไม่ทำให้สิทธิ์ตามสัญญาของ MGI ที่เกี่ยวข้องกับดินแดนดังกล่าว หรือสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินต่อ การขยาย หรือการใช้สิทธิ์ดังกล่าวหลังการประกวดครั้งที่ 75 สิ้นสุดลง ต้องระงับสิ้นไป ลดลง เสียหาย หรือได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

การที่ไม่สามารถส่งตัวแทนทั้ง 6 ท่าน เข้าร่วมได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการถอนตัวโดยสมัครใจ การละทิ้งสิทธิ์แฟรนไชส์ การละเลยที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าว หรือการสละสิทธิ์ในอนาคตใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงหรือการจัดทำที่เกี่ยวข้อง MGI ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมในอนาคตภายใต้ข้อตกลงทางสัญญาที่ใช้บังคับไว้อย่างชัดแจ้ง

ข้อความใดๆ ในแถลงการณ์นี้ จะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการแก้ไข แทนที่ หรือสละสิทธิ์ในข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการจัดทำใดๆ ที่มีอยู่ระหว่าง MGI กับผู้ทรงสิทธิ์ที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินต่อ การขยาย หรือการใช้สิทธิ์ดังกล่าวในการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป สิทธิ์ทั้งหมดดังกล่าวได้รับการสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง

7. การสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการคุ้มครองตัวแทนของเรา

MGI ขอสงวนสิทธิ์ทางสัญญา สิทธิ์ของนิติบุคคล และสิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมด การเรียกร้อง มูลคดี และการเยียวยาที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่กล่าวมาข้างต้น

MGI ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ปราศจากอำนาจอันชอบด้วยกฎหมาย แต่แอบอ้างหรือพยายามที่จะบอกเลิก ทำให้เป็นโมฆะ แทรกแซง ขัดขวาง หรือสร้างความเสียหายต่อสิทธิ์ตามสัญญา ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ชื่อเสียง หรือการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมายของ MGI

MGI ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการใช้มาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งการกระทำ แถลงการณ์ หรือความประพฤติเข้าข่ายเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การข่มขู่ การคุกคาม การเลือกปฏิบัติ การขู่เข็ญ การหมิ่นประมาท การแก้แค้น หรือพฤติกรรมอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง ความปลอดภัย หรือผลประโยชน์อันชอบธรรมของ MGI หรือตัวแทนระดับชาติทั้ง 6 ท่าน

MGI จะไม่ทนต่อการใช้สตรี ตำแหน่งตัวแทนระดับชาติ ศักดิ์ศรี หรือโอกาสของพวกเธอ ให้กลายเป็นเครื่องมือในการกดดันหรือแก้แค้นในข้อพิพาททางธุรกิจ ตัวแทนทั้ง 6 ท่านไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้น เจ้าของ ผู้บริหาร หรือกลุ่มธุรกิจ และจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน การข่มขู่ การดูถูกเหยื่อมหยาม การปฏิบัติต่ออย่างเลือกปฏิบัติ หรือการแก้แค้น เนื่องมาจากเรื่องราวที่อยู่นอกเหนือการมีส่วนร่วมของพวกเธอโดยสิ้นเชิง

MGI จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมาย ความปลอดภัย ศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงตัวแทนของเราทุกท่าน

เพื่อความชัดเจน การไม่เข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 75 ของตัวแทนทั้ง 6 ท่าน จะไม่ถือเป็นการยอมรับความถูกต้องของการบอกเลิกหรือการไม่ยอมรับสิทธิ์ตามสัญญาของ MGI ที่มีการกล่าวอ้างใด ๆ และจะไม่ถือเป็นการสละ การยอมจำนน การละทิ้ง หรือการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นในอนาคตที่ MGI พึงมี สิทธิ์ทั้งหมดได้รับการสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง

MGI ประกาศ MU2026 ไร้เงา ทารีน่า โบเทส และเพื่อนนางงามอีก6 ประเทศ-3
ภาพจาก : FB Miss Universe Thailand

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อ้างอิงจาก : FB Miss Universe Thailand

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 10:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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