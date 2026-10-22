เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรย้ายงานรับปีใหม่ 2570 ระวังงานใหม่ไม่ตรงปก รอจังหวะดีกว่านี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 21:01 น.
เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรย้ายงานรับปีใหม่ 2570 ระวังงานใหม่ไม่ตรงปก รอจังหวะดีกว่านี้

ใครกำลังวางแผนลาออกจากงานเก่าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี 2570 อาจต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดใน 4 ราศี ได้แก่ ราศีกันย์ ราศีสิงห์ ราศีกุมภ์ และราศีมีน ซึ่งมีแนวโน้มต้องเผชิญความไม่แน่นอนด้านการงานในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2570 หากตัดสินใจเปลี่ยนงานเร็วเกินไป อาจพบว่างานใหม่ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง

จากการวิเคราะห์ดวงชะตาโดย AI ตามแนวทางโหราศาสตร์ตะวันตก พบว่าต้นปี 2570 มีจังหวะดาวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะดาวอังคารที่เริ่มเคลื่อนถอยหลังในวันที่ 10 มกราคม ถึง 1 เมษายน ดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในช่วงถอยหลังจนถึงเดือนเมษายน และดาวพุธที่เคลื่อนถอยหลังระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม

เปิด 4 ราศี ยังไม่ควรรีบย้ายงานต้นปี 2570

ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ดาวอังคารเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการลงมือทำ ดาวพฤหัสบดีสื่อถึงโอกาสและความก้าวหน้า ส่วนดาวพุธเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการเจรจา จึงนำมาตีความเป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาย้ายงานช่วงต้นปี ดังนี้

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ราศีกันย์ไม่ควรย้ายงาน
ราศีกันย์

1. ราศีกันย์ (23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน)

ระวังงานใหม่หนักกว่าเดิม เงินเดือนเพิ่มแต่ความรับผิดชอบเพิ่มหลายเท่า

ชาวราศีกันย์เป็นกลุ่มที่ควรใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษ เพราะดาวอังคารเริ่มเคลื่อนถอยหลังในราศีกันย์ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ก่อนย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570

ช่วงนี้อาจรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับงานเดิม ต้องรับผิดชอบหลายเรื่องพร้อมกัน หรือเริ่มคิดว่าความสามารถของตัวเองควรได้รับค่าตอบแทนสูงกว่านี้ จึงมีแรงผลักดันให้มองหางานใหม่

อย่างไรก็ตาม คำทำนายเตือนว่าอย่าให้ความเหนื่อยล้าเป็นเหตุผลหลักในการลาออก เพราะมีเกณฑ์เจอตำแหน่งใหม่ที่ดูน่าสนใจ แต่เมื่อเริ่มทำงานจริงกลับต้องรับผิดชอบมากกว่าที่ตกลงไว้ โดยเฉพาะงานที่ไม่มีขอบเขตหน้าที่ชัดเจน

ควรชะลอการตัดสินใจครั้งใหญ่จนถึงเดือนเมษายน 2570 หากได้รับข้อเสนองานก่อนหน้านั้น ควรตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งและภาระงานให้ครบถ้วน

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ราศีสิงห์ยังไม่ควรย้ายงาน
ราศีสิงห์

2. ราศีสิงห์ (23 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม)

ระวังตัดสินใจเพราะน้อยใจหัวหน้า ย้ายไปแล้วอาจไม่ได้ดีกว่าที่เดิม

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ราศีสิงห์มีดาวพฤหัสบดีเคลื่อนถอยหลังอยู่ในราศีเดียวกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2569 จนถึงเดือนเมษายน 2570 ขณะที่ดาวอังคารจะเคลื่อนถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์

ชาวราศีสิงห์อาจรู้สึกว่าผลงานของตัวเองไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งที่ทุ่มเทให้บริษัทมานาน บางคนอาจผิดหวังเรื่องการเลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือน จนเริ่มคิดเปลี่ยนงานเพื่อพิสูจน์ความสามารถ

แต่ตามการตีความดวงช่วงนี้ การเปลี่ยนงานเพียงเพราะต้องการหนีความอึดอัดอาจทำให้ตัดสินใจโดยมองข้ามปัญหาบางอย่าง โดยเฉพาะความคาดหวังจากหัวหน้างานใหม่และความมั่นคงขององค์กร

หากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ควรรอประเมินโอกาสอีกครั้งหลังกลางเดือนเมษายน 2570 เมื่อดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีกลับมาเคลื่อนเดินหน้าตามปกติ

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ราศีกุมภ์ไม่ควรย้ายงาน 2567
ราศีกุมภ์

3. ราศีกุมภ์ (20 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์)

ระวังสัญญาจ้างคลุมเครือ คุยเงินเดือนอย่างหนึ่ง ได้จริงอีกอย่างหนึ่ง

ชาวราศีกุมภ์มีเกณฑ์ได้รับการติดต่อเรื่องงานใหม่จากคนรู้จัก บริษัทเก่า หรือองค์กรที่เคยสมัครงานไว้ แต่ควรระวังการเจรจาที่ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม 2570

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ช่วงนี้ดาวพุธเคลื่อนถอยหลังผ่านราศีกุมภ์ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตก จึงนำมาตีความเป็นสัญญาณให้ทบทวนข้อตกลง การสื่อสาร และข้อมูลสำคัญก่อนตัดสินใจ

คนที่กำลังเปลี่ยนงานอาจต้องตรวจสอบเรื่องเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ระยะเวลาทดลองงาน หรือเงื่อนไขการทำงานให้ละเอียด เพราะการตกลงด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในภายหลัง

ควรขอเอกสารเสนอจ้างอย่างเป็นทางการก่อนลาออกจากงานเดิม หากไม่เร่งรีบ การตัดสินใจหลังต้นเดือนมีนาคมอาจช่วยให้มีเวลาตรวจสอบรายละเอียดมากขึ้น

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ราศีมีนไม่ควรย้ายงาน
ราศีมีน

4. ราศีมีน (19 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม)

ระวังงานในฝันกลายเป็นงานที่ไม่ถนัด ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ชาวราศีมีนอาจเริ่มมองหางานที่ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งการทำงานจากบ้าน การเปลี่ยนสายอาชีพ หรือการย้ายไปทำงานในองค์กรที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม

แต่ช่วงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ดาวพุธจะเริ่มเคลื่อนถอยหลังในราศีมีน ก่อนย้ายกลับไปยังราศีกุมภ์ ทำให้คำทำนายช่วงนี้เน้นการทบทวนเป้าหมายมากกว่าการรีบเริ่มต้นใหม่

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มีเกณฑ์สนใจงานที่ดูดีจากรายละเอียดประกาศรับสมัคร แต่เมื่อสัมภาษณ์หรือพูดคุยเพิ่มเติมกลับพบว่าต้องใช้ทักษะที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือรูปแบบการทำงานไม่เหมาะกับชีวิตส่วนตัว

อย่าเพิ่งลาออกเพียงเพราะเบื่อบรรยากาศเดิม ควรทดลองเรียนรู้ทักษะใหม่และศึกษาบริษัทที่สนใจก่อน หากต้องการเปลี่ยนสายอาชีพควรวางแผนเงินสำรองให้พร้อม

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คนอยากย้ายงานปี 2570 ควรรอถึงเดือนไหน?

จากการตีความตำแหน่งดาว ช่วงต้นปี 2570 เป็นจังหวะของการทบทวนและเตรียมความพร้อมมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรีบร้อน โดยมีช่วงเวลาที่น่าจับตาดังนี้

  • 10 มกราคม ถึง 1 เมษายน 2570: ดาวอังคารเคลื่อนถอยหลัง เหมาะกับการทบทวนเหตุผลในการลาออกและวางแผนอาชีพ
  • 9 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2570: ดาวพุธเคลื่อนถอยหลัง ควรตรวจสอบสัญญาจ้าง การสื่อสาร และรายละเอียดข้อเสนองานให้รอบคอบ
  • หลัง 1 เมษายน 2570: ดาวอังคารกลับมาเดินหน้า เป็นช่วงที่อาจเริ่มมีความชัดเจนด้านเป้าหมายมากขึ้นตามการตีความทางโหราศาสตร์
  • หลัง 12 เมษายน 2570: ดาวพฤหัสบดีกลับมาเดินหน้า เป็นอีกช่วงที่นำมาใช้พิจารณาเรื่องโอกาสเติบโตและการเริ่มต้นใหม่

อย่างไรก็ตาม การย้ายงานไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องรอฤกษ์หรือจังหวะดาวเสมอไป หากได้รับข้อเสนอที่ชัดเจน มีเงินเดือนและสวัสดิการเหมาะสม พร้อมโอกาสเติบโตที่ดีกว่าเดิม ก็สามารถตัดสินใจจากข้อมูลจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องปฏิเสธโอกาสเพียงเพราะคำทำนาย

สำหรับชาวราศีกันย์ สิงห์ กุมภ์ และมีน สิ่งสำคัญที่สุดในช่วงปีใหม่จึงไม่ใช่การรีบหางานใหม่ แต่เป็นการตรวจสอบให้มั่นใจว่า งานใหม่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริง ไม่ใช่เพียงเปลี่ยนสถานที่ทำงานแต่ยังต้องเผชิญปัญหาเดิม

ทั้งนี้ คำทำนายเป็นการวิเคราะห์เชิงความเชื่อโดย AI จากแนวทางโหราศาสตร์ตะวันตก ไม่ใช่ผลการศึกษาที่พิสูจน์ว่าตำแหน่งดาวมีผลต่อความสำเร็จในการทำงานจริง

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ที่มา : Cafe Astrology ปฏิทินดาวปี 2027

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 21:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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