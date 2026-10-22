หน่อย เชิญยิ้ม ตลกรุ่นใหญ่ ดื่มเหล้าแทนน้ำจนกระเพาะพัง ทรุดหนักแอดมิต 5 วัน
หน่อย เชิญยิ้ม อัปเดตอาการหลังแอดมิต 5 วัน ป่วยภาวะเลือดน้อย ยอมรับดื่มน้ำเหล้าแทนน้ำจนกระเพาะอาหารไม่มีน้ำย่อย ประกาศเลิกสุราเด็ดขาด
แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็วสำหรับตลกรุ่นใหญ่ หน่อย เชิญยิ้ม ให้สัมภาษณ์กับ APOP TODAY หลังดื่มสุราแทนน้ำเปล่าจนเป็นเหตุให้ร่างกายทรุดหนักและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน
หน่อย เชิญยิ้ม เล่าถึงสาเหตุและอัปเดตเรื่องสุขภาพว่า แพทย์ได้วินิจฉัยว่าตนเองมีภาวะเลือดซีด ซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าคือภาวะเลือดน้อย ไม่ใช่เลือดจาง นอกจากนี้ในกระเพาะอาหารยังไม่มีน้ำย่อยเหลืออยู่เลย เนื่องจากมีแต่แอลกอฮอล์เข้าไปแทนที่แบบล้วน ๆ รวมถึงยังมีภาวะไขมันแทรกตับร่วมด้วย
เจ้าตัวยอมรับว่าสาเหตุของอาการป่วยกะทันหันมาจากการไม่ยอมดื่มน้ำเปล่าเลย แต่กลับดื่มเหล้าแทนน้ำร่วมกับการพักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่ค่อยรับประทานอาหารจนกระทั่งร่างกายรับไม่ไหว
หลังออกจากโรงพยาบาล ตลกรุ่นใหญ่ตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกาศงดดื่มแอลกอฮอล์ แต่ยังสูบบุหรี่อยู่บ้าง เนื่องจากติดทั้งสองอย่าง กังวลว่าหากหักดิบเลิกพร้อมกันทั้งสองอย่างกลัวว่าร่างกายและชีวิตอาจจะรับไม่ไหว ส่วนอาหารการกินนั้นต้องงดของมันและของทอด ยอมรับว่างดลำบาก
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