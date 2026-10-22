ไร้มนุษยธรรม! เจ้าหน้าที่ รพ.ญี่ปุ่น แอบถ่ายคลิปคนไข้คลานกับพื้น โพสต์เหยียดลงโซเชียล
โซเชียลเดือดจัด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นถ่ายคลิปผู้ป่วยนอนขด-คลานตามพื้นทางเดิน เขียนข้อความเหยียดหยามภาระงานเวรดึก ล่าสุด รพ. ยอมรับเป็นเรื่องจริง เร่งเยียวยาผู้เสียหาย
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 สำนักข่าวอาซาฮีชิมบุนและสื่อญี่ปุ่นหลายแห่งรายงานว่า โรงพยาบาลฟุกุโอกะ ไซเซไก ยาฮาตะ (Fukuoka Saiseikai Yahata General Hospital) ในเขตยาฮาตะนิชิ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ยืนยันว่า ภาพถ่ายและวิดีโอผู้ป่วยที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หลังสอบสวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจนมีผู้ยอมรับว่าใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพจริง
คลิปที่เป็นปัญหาถ่ายภายในโรงพยาบาลช่วงที่คาดว่าเป็นเวรกลางคืน เผยให้เห็นผู้ป่วยสวมเสื้อสีเขียว กางเกงสีเทา กำลังคลานไปตามพื้นทางเดินใกล้ห้องพักผู้ป่วย ก่อนปรากฏภาพบุคคลนอนขดตัวอยู่ข้างเตียง นอกจากนี้ ยังมีภาพรถเข็นผู้ป่วยและคราบสีแดงคล้ายเลือดกระจายอยู่บนพื้น
สิ่งที่ทำให้ภาพเหล่านี้ได้รับความสนใจคือ ข้อความภาษาญี่ปุ่นที่ผู้โพสต์เขียนประกอบภาพในลักษณะระบายความไม่พอใจต่อการทำงานและพฤติกรรมของผู้ป่วย
คลิปแรกมีข้อความว่า “ทำไมเวรดึกของฉันถึงต้องเจอเรื่องวุ่นวายเกินปกติแบบนี้อยู่เรื่อยเลย”
ส่วนภาพผู้ป่วยที่นอนอยู่บนพื้น มีข้อความบ่นถึงภาระงานว่า ขณะนั้นมีผู้ป่วยอาการหนัก 2 คน ต้องรับผู้ป่วยใหม่อีก 2 คน แต่ยังมีผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะแล้ว พยายามลุกขึ้นทุก 10 วินาที พร้อมบอกว่าต้องการปัสสาวะ ก่อนลงท้ายด้วยข้อความแสดงความเหนื่อยหน่ายต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
อีกภาพหนึ่งซึ่งเห็นคราบสีแดงบนพื้น มีข้อความเล่าว่า ตั้งแต่เริ่มงานก็เจอเรื่องเลวร้าย หลังกลับจากพักยังต้องช่วยกู้ชีพผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น ก่อนต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงดูแลผู้ป่วยที่ต้องการกลับบ้านและมีพฤติกรรมดึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกจากร่างกายหลายครั้ง พร้อมตำหนิว่าเป็นเวรดึกที่แย่มาก
อย่างไรก็ตาม ข้อความทั้งหมดเป็นคำบรรยายจากผู้โพสต์ ยังไม่มีรายงานยืนยันรายละเอียดเหตุการณ์ทางการแพทย์ที่กล่าวถึง รวมถึงสาเหตุที่ผู้ป่วยลงไปอยู่บนพื้น
สำหรับจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม มีผู้ใช้แพลตฟอร์ม X นำภาพและวิดีโอมาเผยแพร่ซ้ำ พร้อมระบุชื่อโรงพยาบาล จนมีการส่งต่อในโลกออนไลน์ ทางโรงพยาบาลได้รับรายงานจากบุคลากรภายในวันเดียวกัน จึงเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่หนังสือขอโทษผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ในแถลงการณ์วันที่ 16 ตุลาคม โรงพยาบาลระบุว่า ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคลิปผู้ป่วยที่บุคลากรนำไปโพสต์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมขอโทษผู้ป่วย ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับความกังวลจากเรื่องนี้ โดยยืนยันว่าให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง
ต่อมาวันที่ 21 ตุลาคม โรงพยาบาลเปิดเผยผลสอบสวนเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายภาพและวิดีโอจริง โดยสำนักข่าวโทรทัศน์ฟูจิ (FNN) รายงานว่า มีบุคลากรอย่างน้อย 1 คนยอมรับว่าใช้สมาร์ตโฟนถ่ายภาพ ขณะเดียวกันยังตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ส่วนที่มาของการเผยแพร่ภาพ โรงพยาบาลสันนิษฐานว่า เจ้าหน้าที่อาจนำภาพไปโพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียที่จำกัดผู้เข้าชม ก่อนมีบุคคลภายนอกนำไปเผยแพร่ต่อในวงกว้าง แต่ยังไม่สามารถยืนยันลำดับเหตุการณ์และผู้ที่นำภาพออกจากบัญชีต้นทางได้
โรงพยาบาลยังชี้แจงว่า มีกฎห้ามเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวระหว่างปฏิบัติงาน พร้อมประกาศว่าจะพิจารณาลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามข้อบังคับการทำงานและระเบียบภายใน ตลอดจนจัดอบรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
นอกจากนี้ ยังเตรียมติดต่อผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อขอโทษโดยตรง รวมถึงพยายามนำภาพที่เผยแพร่อยู่ออกจากอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังไม่ได้เปิดเผยชื่อ ตำแหน่ง หรือจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายและเผยแพร่ภาพ และยังไม่มีประกาศยืนยันบทลงโทษอย่างเป็นทางการ
โรงพยาบาลยืนยันว่าจะเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้ป่วยและประชาชน พร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
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ที่มา : yahoo!Japan, X/@Fatahilah03