ดับฝัน บัตร Rabbit ใช้สิทธิรถไฟฟ้า 17-45 บาทไม่ได้ ลงทะเบียนได้แค่บัตร EMV

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 09:27 น.
Rabbit BTS

กลับลำกะทันหัน บัตร Rabbit ใช้สิทธิรถไฟฟ้า 17-45 บาทไม่ได้ คมนาคมยันลงทะเบียนผ่านเป๋าตังได้แค่บัตร EMV เท่านั้น

มีความชัดเจนแล้วสำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ผู้ที่ต้องการรับสิทธิจะต้องลงทะเบียนด้วยบัตร EMV ซึ่งก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายเท่านั้น ส่วนบัตร Rabbit จะยังไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้

เหตุผลคือหลังจากหารือกับธนาคารกรุงไทย ผู้ดูแลแอปพลิเคชันเป๋าตัง ยืนยันว่าระบบยังไม่สามารถรองรับบัตร Rabbit ได้ เนื่องจากรายการธุรกรรมของบัตร Rabbit ยังไม่อยู่ในมาตรฐานที่ได้รับการรับรองข้อมูลของวีซ่า หากในอนาคตบัตร Rabbit ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลแล้ว ก็จะสามารถเข้าร่วมระบบได้ตามปกติ

โฆษณา

น่าเสียดาย เพราะก่อนหน้านี้ มีรายงานออกมาว่า ผู้ถือบัตร Rabbit จะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้เช่นกัน โดยจำกัดเฉพาะการเดินทางข้ามสายภายในกลุ่มบีทีเอส ได้แก่ สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง ในลักษณะมาตรการระยะสั้นราว 1 ปี ก่อนเปลี่ยนไปใช้บัตร EMV ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้แนวทางดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้ว

สำหรับความคืบหน้าของมาตรการ กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 26 ตุลาคม 2569 พร้อมขอกรอบวงเงินงบกลางไม่เกิน 5,800 ล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าทั้ง 8 สาย โดยมาตรการจะมีผลเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2570

ส่วนวิธีรับสิทธิยังคงเป็นรูปแบบเดิม คือผู้โดยสารต้องแตะจ่ายค่าโดยสารเต็มราคาไปก่อน หากจ่ายเกิน 45 บาทต่อเที่ยว รัฐจะโอนเงินส่วนต่างคืนให้ภายหลังผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้สิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น ต้องนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนคู่กับบัตรที่ใช้เดินทางจริงเพื่อยืนยันตัวตน

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ฝั่งผู้ประกอบการเคยแสดงความกังวลว่า หากบังคับให้ใช้บัตร EMV ทั้งหมด อาจเกิดความแออัดที่ประตูทางเข้า เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีเครื่องอ่านบัตร EMV เฉพาะที่ประตูพิเศษหรือ Swing Gate ซึ่งมีจำนวนจำกัด ขณะที่มีผู้ใช้บริการหลายแสนคนต่อวัน โดยทางบีทีเอสเคยเสนอแนวทางให้ผู้โดยสารอัปเกรดเป็นบัตรร่วมแบบโคแบรนด์ระหว่าง EMV กับ Rabbit ซึ่งจะสะดวกกว่า

สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบแตะจ่าย จึงควรเริ่มเตรียมบัตรไว้ล่วงหน้า เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีกำหนดเปิดลงทะเบียนรับสิทธิในเดือนธันวาคม 2569 ก่อนเริ่มใช้มาตรการจริงวันที่ 1 มกราคม 2570

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 09:27 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ.

ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ.

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 1 พฤศจิกายน 2569

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 1/11/69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดเลขท้าย หมานๆ รับต้นเดือน

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
อย่าโชว์โง่! &quot;แพรรี่&quot; สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง

อย่าโชว์โง่! “แพรรี่” สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ. ข่าวต่างประเทศ

ไนจีเรีย พบผู้ป่วย อีโบลา ยอดดับพุ่งทะลุ 4 พันราย หวั่นระบาดเร็วสุดในปวศ.

55 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 1 พฤศจิกายน 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด มนต์สิทธิ์ คำสร้อย 1/11/69 โชว์ลอตเตอรี่ชุดเลขท้าย หมานๆ รับต้นเดือน

4 นาที ที่แล้ว
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550 ข่าว

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน กลับลำใช้ สีส้ม นายกชี้ไม่ปลอดภัย จ่อช่วยค่าซื้อตัวละ 550

5 นาที ที่แล้ว
อย่าโชว์โง่! &quot;แพรรี่&quot; สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง บันเทิง

อย่าโชว์โง่! “แพรรี่” สวนชาวเน็ตแซะงานศพพ่อ ยันสิทธิทหารผ่านศึก ไม่เกี่ยวคนดัง

7 นาที ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ แอดมิตรพ. ที่ชัยภูมิ หลังแน่นหน้าอก บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ หวิดเอาชีวิตมาทิ้ง แอดมิตกลางดึก ไอจุก-แน่นหน้าอก ความดันพุ่ง 200

11 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย ข่าว

ด่วน! ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา คดีสังหาร 2 พี่น้องรัสเซีย

22 นาที ที่แล้ว
ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล ข่าว

ทบ. สวนกัมพูชา ซัดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนชาวโลก ยันไทยทำตามกฎหมายสากล

36 นาที ที่แล้ว
MGI คอนเฟิร์ม MU2026 ไร้เงาทารีน่าและเพื่อนนางงามอีก 5 ประเทศ ไม่เข้าร่วมประกวด ครั้งที่ 75 บันเทิง

MGI คอนเฟิร์ม MU2026 ไร้เงา ทารีน่า และเพื่อนนางงามอีก 5 ประเทศ

43 นาที ที่แล้ว
อ.เบียร์ ยืนยันไม่มีเจตนาดูถูกม้าทรง-กินเจ ข่าว

อ.เบียร์ ขอโทษจากใจ ถ้าพูดแรงกระทบร่างทรง-ลุยไฟ ยืนยันไม่ได้ดูถูกหรือลบหลู่

57 นาที ที่แล้ว
ตำรวจชายแดนใต้ระส่ำ ถูกหั่นเบี้ยเลี้ยงปี 70 งบหาย 429 ล้าน บางตำแหน่งลดกว่า 25% ข่าวการเมือง

ตำรวจชายแดนใต้ระส่ำ ถูกหั่นเบี้ยเลี้ยงปี 70 งบหาย 429 ล้าน บางตำแหน่งลดกว่า 25%

58 นาที ที่แล้ว
สาวสุดช้ำ เพิ่งซื้อบ้าน โดนเจ้าของเก่าสวมสิทธิ์ รับเงินเยียวยา เขตบอกทำอะไรไม่ได้ ข่าว

สาวสุดช้ำ เพิ่งซื้อบ้าน โดนเจ้าของเก่าสวมสิทธิ์ รับเงินเยียวยา เขตบอกทำอะไรไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน &quot;อนุทิน&quot; ลั่นกลับไปใช้สีส้ม ช็อกรู้คนขับพัทยาต้องควักเงินซื้อเอง 550 บาท ข่าวการเมือง

สั่งเบรกเสื้อวินสีน้ำเงิน “อนุทิน” ลั่นกลับไปใช้สีส้ม ช็อกรู้คนขับพัทยาต้องควักเงินซื้อเอง 550 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่อย เชิญยิ้ม เปิดใจหลังแอดมิตรพ. 5 วัน บันเทิง

หน่อย เชิญยิ้ม ตลกรุ่นใหญ่ ดื่มเหล้าแทนน้ำจนกระเพาะพัง ทรุดหนักแอดมิต 5 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน แถลงกลางดึก บันเทิง

เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน แถลงกลางดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุชาติ&quot; ลุยเอาผิด รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์ แอบอ้างเลี่ยงตรวจค้น ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ข่าว

“สุชาติ” ปัดเอี่ยว รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์ “ยันต์ปราบด่าน” แอบอ้างเลี่ยงตรวจค้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไร้มนุษยธรรม! เจ้าหน้าที่ รพ.ญี่ปุ่น แอบถ่ายคลิปคนไข้คลานกับพื้น โพสต์เหยียดลงโซเชียล ข่าวต่างประเทศ

ไร้มนุษยธรรม! เจ้าหน้าที่ รพ.ญี่ปุ่น แอบถ่ายคลิปคนไข้คลานกับพื้น โพสต์เหยียดลงโซเชียล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจหน้าหล่อ สวมรอยฮุบบ้านคนตายนาน 4 ปี โป๊ะแตกเพราะความงก ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจหน้าหล่อ สวมรอยฮุบบ้านคนตายนาน 4 ปี โป๊ะแตกเพราะความงก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 3 ราศี สิ้นปีเตรียมย้ายงานใหม่ มีลุ้นเงินเดือนสูงกว่าเดิม ดูดวง

เปิด 3 ราศี สิ้นปีเตรียมย้ายงานใหม่ มีลุ้นเงินเดือนสูงกว่าเดิม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง ข่าว

สั่งขังแก๊งทรชน วางแผนเช่าบีเอ็ม ลวงนักศึกษาสาวรุมโทรม-ถ่ายคลิป ทิ้งป่าข้างทาง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี ข่าวต่างประเทศ

เปิดสาเหตุเสียชีวิต นางเอกระดับตำนานฮอลลีวูด เจ้าของออสการ์วัย 102 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม็อบฝรั่งเศสบุกปล้นร้านคาเฟ่ของชาวจีน ข่าวต่างประเทศ

คนจีนเจ้าของคาเฟ่ ร่ำไห้ ม็อบฝรั่งเศสทำร้ายหน้าบวม บุกพังร้าน ก่อนจุดไฟเผาวอด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ปล่อยความลับสุดอึ้ง พ่อแม่แต่งงานวนสายเลือด โชคดีไม่ป่วยโรคเลือดชิด บันเทิง

พระเอกดัง ปล่อยความลับสุดอึ้ง พ่อแม่แต่งงานวนสายเลือด โชคดีไม่ป่วยโรคเลือดชิด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 10 ปี รับงวด 1 พ.ย. 69 เลข 8 มาบ่อยสุด เลขเด็ด

สถิติหวยออก 1 พฤศจิกายน ย้อนหลัง 10 ปี รับงวด 1 พ.ย. 69 เลข 8 มาบ่อยสุด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 21 ตุลาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 21/10/69 ตรวจผลสลากพัฒนา 6 ตัว ย้อนสถิติวันพุธ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปราคาทองวันนี้ 22 ต.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 100 บาท ทองแท่งขาย 65,500 บาท