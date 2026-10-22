ดับฝัน บัตร Rabbit ใช้สิทธิรถไฟฟ้า 17-45 บาทไม่ได้ ลงทะเบียนได้แค่บัตร EMV
กลับลำกะทันหัน บัตร Rabbit ใช้สิทธิรถไฟฟ้า 17-45 บาทไม่ได้ คมนาคมยันลงทะเบียนผ่านเป๋าตังได้แค่บัตร EMV เท่านั้น
มีความชัดเจนแล้วสำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสาย สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ผู้ที่ต้องการรับสิทธิจะต้องลงทะเบียนด้วยบัตร EMV ซึ่งก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายเท่านั้น ส่วนบัตร Rabbit จะยังไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้
เหตุผลคือหลังจากหารือกับธนาคารกรุงไทย ผู้ดูแลแอปพลิเคชันเป๋าตัง ยืนยันว่าระบบยังไม่สามารถรองรับบัตร Rabbit ได้ เนื่องจากรายการธุรกรรมของบัตร Rabbit ยังไม่อยู่ในมาตรฐานที่ได้รับการรับรองข้อมูลของวีซ่า หากในอนาคตบัตร Rabbit ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลแล้ว ก็จะสามารถเข้าร่วมระบบได้ตามปกติ
น่าเสียดาย เพราะก่อนหน้านี้ มีรายงานออกมาว่า ผู้ถือบัตร Rabbit จะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้เช่นกัน โดยจำกัดเฉพาะการเดินทางข้ามสายภายในกลุ่มบีทีเอส ได้แก่ สายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง ในลักษณะมาตรการระยะสั้นราว 1 ปี ก่อนเปลี่ยนไปใช้บัตร EMV ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้แนวทางดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้ว
สำหรับความคืบหน้าของมาตรการ กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 26 ตุลาคม 2569 พร้อมขอกรอบวงเงินงบกลางไม่เกิน 5,800 ล้านบาท เพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารให้ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าทั้ง 8 สาย โดยมาตรการจะมีผลเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2570
ส่วนวิธีรับสิทธิยังคงเป็นรูปแบบเดิม คือผู้โดยสารต้องแตะจ่ายค่าโดยสารเต็มราคาไปก่อน หากจ่ายเกิน 45 บาทต่อเที่ยว รัฐจะโอนเงินส่วนต่างคืนให้ภายหลังผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้สิทธิเฉพาะคนไทยเท่านั้น ต้องนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนคู่กับบัตรที่ใช้เดินทางจริงเพื่อยืนยันตัวตน
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ฝั่งผู้ประกอบการเคยแสดงความกังวลว่า หากบังคับให้ใช้บัตร EMV ทั้งหมด อาจเกิดความแออัดที่ประตูทางเข้า เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีเครื่องอ่านบัตร EMV เฉพาะที่ประตูพิเศษหรือ Swing Gate ซึ่งมีจำนวนจำกัด ขณะที่มีผู้ใช้บริการหลายแสนคนต่อวัน โดยทางบีทีเอสเคยเสนอแนวทางให้ผู้โดยสารอัปเกรดเป็นบัตรร่วมแบบโคแบรนด์ระหว่าง EMV กับ Rabbit ซึ่งจะสะดวกกว่า
สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบแตะจ่าย จึงควรเริ่มเตรียมบัตรไว้ล่วงหน้า เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีกำหนดเปิดลงทะเบียนรับสิทธิในเดือนธันวาคม 2569 ก่อนเริ่มใช้มาตรการจริงวันที่ 1 มกราคม 2570
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