“สุชาติ” ปัดเอี่ยว รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์ “ยันต์ปราบด่าน” แอบอ้างเลี่ยงตรวจค้น
“สุชาติ” ปัดเอี่ยว รถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์ “ยันต์ปราบด่าน” แอบอ้างเลี่ยงตรวจค้น ยันไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆ หากพบเห็นให้ดำเนินคดีไม่มียกเว้น
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงกรณีภาพรถบรรทุกที่มีการติดสติ๊กเกอร์รูปและชื่อของ “สุชาติ ชมกลิ่น” บริเวณกระจกหน้ารถ โดยระบุว่า
ตามที่ปรากฏข่าวสารและข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ในหลายช่องทาง เกี่ยวกับ ภาพรถบรรทุก ที่มีการติดสติ๊กเกอร์รูปหน้าและชื่อ “สุชาติ ชมกลิ่น” พร้อมข้อความในลักษณะตั้งคำถามว่าเป็นการใช้อิทธิพลหรือเป็น “ยันต์ปราบด่าน” เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นการกระทำผิดกฎหมายในการขนขยะอุตสาหกรรมนั้น
กระผม นายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต 1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ของ สื่อมวลชนและประชาชนทุกท่าน
1. กระผมขอยืนยันอย่างบริสุทธิ์ใจว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ความยินยอม หรือการให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของรถบรรทุก หรือบุคคลใดในการนำรูปภาพ ชื่อ หรือข้อความใดๆ ที่สื่อถึงตัวกระผมไปผลิต ติดตั้ง หรือใช้เป็นสติ๊กเกอร์บนยานพาหนะทุกประเภท
2. ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระผมได้ยึดถือการบังคับ ใช้กฎหมาย วิสัยทัศน์ นโยบาย และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมและมลพิษ สติ๊กเกอร์หรือรูปภาพใดๆ ไม่สามารถนำมาใช้เป็น “ยันต์ปราบด่าน” หรือเกราะกำบังในการกระทำผิดกฎหมายได้โดยเด็ดขาด
3. กระผมได้ประสานงานและขอความร่วมมือไปยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง หากพบเห็นรถบรรทุกหรือยานพาหนะใดกระทำผิดกฎหมาย ขอให้ดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการยกเว้น ไม่ว่ายานพาหนะนั้นจะติดรูปภาพ ชื่อ หรือสติ๊กเกอร์ของใครก็ตาม
หากพบการนำชื่อของกระผมไปแอบอ้างเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้น ให้ถือเป็น การกระทำที่เข้าข่ายหลอกลวงและแอบอ้าง ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมตามกฎหมาย
4. กระผมอยู่ระหว่างการประสานงานฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน ทางกฎหมายกับผู้ที่นำชื่อและรูปภาพของกระผมไปแอบอ้างใช้สร้างความเข้าใจผิดหรือเอื้อประโยชน์ในทางมิชอบต่อไป
กระผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบสังคม และขอยืนยันว่ากระผมมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สุชาติ” เดือด “สนธิ” สนุกหรือ หลังนัดลงถนน มองประเทศผ่านจุดนั้นมาเกือบ 20 ปี
- “สุชาติ” ห่วงคุณภาพน้ำบึงสีไฟ ค้นหาแหล่งกำเนิดมลพิษ กำหนดมาตรการฟื้นฟู
- วินไม่ได้วิ่งในทะเล! ลุงวินพัทยาฟาดปมเสื้อน้ำเงิน เตือนอันตรายกลางคืน