เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน แถลงกลางดึก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 09:43 น.
เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน แถลงกลางดึก
ภาพจาก : Youtube Major Group

เลื่อนฉายหนัง “นาคี 3” หลัง แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ถูกตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน ร่อนหมายกลางดึก

กลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกลางดึกซึ่งทำให้แฟนหนังจับตาไม่น้อย เมื่ออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “นาคี 3 ครุฑา นาคี” จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ แต่กลับมีเรื่องราวให้ต้องสั่งเลื่อนวันฉาย นาคี 3 ไปก่อน จากเดิมคือวันที่ 22 ต.ค. 69 เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 ต.ค. 69 แทน

หลังจากที่โลกออนไลน์แห่แชร์หนังสือคัดค้านฉากบางฉากในภาพยนตร์ นาคี 3 โดยทางต้นสังกัด แต้ว ณฐพร ยื่นคำร้องระบุว่า “มีการนำภาพการแสดงของแต้วบางฉากไปตัดต่อและดัดแปลงด้วยเทคนิค CG ทำให้ดูคล้ายกับว่า แต้ว ณฐพร มีการเปิดเผยบริเวณหน้าอกหรือเรือนร่างส่วนบนจนเกินความเหมาะสม ซึ่งฉากดังกล่าวไม่ได้มีการถ่ายทำจริง สร้างความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น กระทบต่อภาพลักษณ์ จึงต้องการให้ตัดภาพดังกล่าวออกจากภาพยนตร์ และในทุกช่องทางการเผยแพร่ในทันที”

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เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน ร่อนหมายกลางดึก-3
ภาพจาก : FB MONO Original

ต่อมาทางบริษัทผู้ผลิต อย่าง โมโน สตรีมมิ่ง ก็ได้มีการออกจดหมายแถลงการณ์กลางดึก หลังได้รับหนังสือคัดค้านจาก แต้ว ณฐพร โดยเนื้อหาในจดหมายชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า

“ตามที่บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด (‘บริษัท”) ได้รับหนังสือลงวันที่ 21 ตุลาคม2569 จากนักแสดงและบริษัท มีรักษ์ 1 จำกัด เกี่ยวกับการใช้ภาพการแสดงบางฉากในภาพยนตร์ เรื่อง “นาคี ๓ ครุฑา นาคี” นั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงดังนี้

ในการผลิตภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ก่อนการถ่ายทำบริษัทได้มีการชี้แจงบทบาท ลักษณะฉาก แนวทางการการตัดต่อและดัดแปลงโดยใช้เทคนิคพิเศษที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ดำเนินกระบวนการผลิตโดยสุจริตภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานที่ได้ตกลงและขอดวามยินยอมจากนักแสดงและผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการถ่ายทำ บริษัทไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาว่าได้ดำเนินการโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่เหมาะสม

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บริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเชื่อว่าการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ต้องดำเนินควบคู่กับการเคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจของผู้ร่วมงานทุกฝ่าย เมื่อได้รับข้อคัดค้าน บริษัทจึงรับฟังและเร่งดำเนินการเพื่อคลี่คลายข้อกังวลและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

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บริษัทได้ตัดสินใจให้ทีมผู้สร้างเร่งตัดภาพหรือส่วนของฉากที่เป็นประเด็นคัดค้านออกจากภาพยนตร์ที่จะทำการฉาย รวมถึงระงับการใช้ภาพดังกล่าวในตัวอย่างภาพยนตร์และสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมคุมของบริษัท พร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในแนวทางเดียวกัน โดยการตัดสินใจนี้เป็นการแสดงความรับผิดชอบและคำนึงถึงนักแสดง มิใช่การยอมรับว่าบริษัทกระทำผิดหรือมีความรับผิดตามข้อคัดค้านแต่อย่างใด

ขณะนี้บริษัทกำลังประสานทีมผู้สร้าง ผู้จัดจำหน่าย และโรงภาพยนตร์อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การปรับแก้ไขฉากที่เป็นประเด็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนการฉายในโรงภาพยนตร์ โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเลื่อนกำหนดการเข้าฉายภาพยนตร์ จากกำหนดเดิมกันที่ 22 ตุลาคม 2569 โดยเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 23 ตุลาคม 2559

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ทั้งนี้ บริษัทพร้อมหารือกับนักแสดงและผู้แทนด้วยความสุจริตและให้เกียรติ พร้อมติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ซ้ำภาพที่เป็นประเด็นคัดค้าน โดยบริษัทขอขอบคุณนักแสดง ทีมงาน พันธมิตร และ

ผู้ชมทุกท่านสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุน และยืนยืนยันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อทุกฝ่าย”

เลื่อนฉาย นาคี 3 แต้ว ณฐพร ยื่นคัดค้าน ตัดต่อฉากวาบหวิวไม่เหมาะสม โมโน ร่อนหมายกลางดึก-1
ภาพจาก : FB MONO Original

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อ้างอิงจาก : FB MONO Original

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 09:43 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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