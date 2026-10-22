ตู่ วราวุธ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เสียชีวิต รถสิบล้อชน จยย. ปิยบุตรโพสต์อาลัย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 09:03 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 09:08 น.
ตู่ วราวุธ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เสียชีวิต รถสิบล้อชน จยย. ปิยบุตรโพสต์อาลัย

ตู่ วราวุธ วุฒิ อายุ 68 ปี หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ อดีตผู้สมัคร สส.พรรคก้าวไกล และแกนนำคณะทำงานพรรคประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบรรทุกสิบล้อชนกับรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2569 ก่อนที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า จะโพสต์ข้อความไว้อาลัย พร้อมเล่าถึงเส้นทางการทำงานการเมืองที่ร่วมต่อสู้กันมาหลายปี

อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณ 15.35 น. บริเวณแยกทางเข้าถนนโกเตง หมู่ 2 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยกู้ภัยสมหวังได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกสิบล้อชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้บาดเจ็บ จึงประสานตำรวจหน่วยบริการประชาชนวัดประดู่เข้าตรวจสอบ

เมื่อถึงที่เกิดเหตุ บริเวณช่องทางขาออกมุ่งหน้าอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกสิบล้อยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จอดอยู่ ด้านหน้ารถมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125 สีดำ ล้มอยู่ใกล้กัน

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พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คือ นายวราวุธ วุฒิ หรือ ตู่ อายุ 68 ปี ชาวตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอนหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา

สำหรับประวัติการทำงานการเมือง วราวุธเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เคยลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ก่อนย้ายมาร่วมงานกับพรรคก้าวไกลหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ

ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2566 วราวุธลงสมัคร สส.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ในนามพรรคก้าวไกล หมายเลข 1 ได้รับคะแนนเสียง 23,031 คะแนน เป็นอันดับ 2 รองจากนางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ ผู้สมัครพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 27,978 คะแนน

ภายหลังพรรคก้าวไกลถูกยุบในปี 2567 วราวุธยังคงทำงานการเมืองร่วมกับพรรคประชาชน โดยรับผิดชอบงานเบื้องหลัง ทั้งการสร้างเครือข่ายสมาชิกและการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่สุราษฎร์ธานี

ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของวราวุธ โดยระบุว่า

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“ผมเสียใจ เศร้าใจ และใจหายมาก”

ปิยบุตรเล่าว่า ตนเรียกวราวุธว่า พี่ตู่ ขณะที่น้อง ๆ ซึ่งทำงานร่วมกันมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จะเรียกว่า น้าตู่ พร้อมกล่าวถึงความทุ่มเทในการทำงานการเมือง โดยสนใจปัญหาปากท้องของประชาชน ทั้งการกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน รวมถึงปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน

นอกจากนี้ ยังร่วมรณรงค์ประเด็นการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีตั้งแต่เกิดจนตาย การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยปิยบุตรระบุว่า ทุกครั้งที่พูดคุยกัน วราวุธมักแสดงความเชื่อมั่นว่าการเมืองในภาคใต้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากทำงานสร้างความเข้าใจและขยายเครือข่ายประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อีกเรื่องที่ปิยบุตรกล่าวถึงคือ ความเสียสละระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 โดยได้รับฟังจากผู้ปฏิบัติงานของพรรคในภาคใต้ว่า วราวุธเคยนำที่ดินส่วนตัวไปขายหรือจำนอง เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เนื่องจากมีทรัพยากรจำกัด ไม่สามารถจัดหาทีมงาน รถหาเสียง หรือป้ายประชาสัมพันธ์ได้มากนัก จึงใช้วิธีเดินพบประชาชนตามบ้านเรือนและชุมชน เพื่อพูดคุยเรื่องแนวคิดทางการเมืองด้วยตัวเอง

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สำหรับการพบกันครั้งสุดท้าย ปิยบุตรเปิดเผยว่า เป็นช่วงวันที่ 29 ถึง 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ระหว่างการสัมมนาคณะทำงานพรรคประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตนได้รับเชิญไปบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์และการสร้างแนวร่วมทางการเมือง

ในการสัมมนาครั้งนั้น วราวุธยังร่วมแสดงความคิดเห็นในวงเสวนา รวมถึงสนใจเรียนรู้เครื่องมือสื่อสารภายในพรรคที่พัฒนาขึ้นใหม่ แม้จะเป็นเทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคยก็ตาม

ก่อนแยกย้ายกัน วราวุธบอกปิยบุตรว่า จะกลับไปประสานทีมงานเพื่อจัดเวทีเสวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเชิญให้เดินทางไปบรรยาย แต่กลับมาเสียชีวิตก่อนที่กิจกรรมจะเกิดขึ้น

ปิยบุตรทิ้งท้ายข้อความไว้อาลัยว่า แม้วราวุธจะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามที่คาดหวัง แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานร่วมกับผู้มีอุดมการณ์เดียวกันต่อไป ก่อนปิดท้ายว่า

“ด้วยความเคารพนับถือและอำลาอาลัย แด่ วราวุธ วุฒิ”

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 09:03 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 09:08 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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