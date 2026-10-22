เจอตัวแล้ว หมอทักนักดนตรีป่วยโรคแปลก ขอไม่เปิดเผยตัว ดีใจผ่าตัดปลอดภัย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 09:30 น.
ฟอร์ด มือเบสวง CHALA DEEN ขอบคุณหมอทักป่วยโรคแปลก

ฟอร์ด นักดนตรีวง CHALA DEEN ขอบคุณหมอเขียนจดหมายแนะตรวจโรคแปลก ล่าสุดผ่าตัดเนื้องอกแล้วปลอดภัยดี ยกเป็นผู้มีพระคุณ แนะวิธีสังเกตเบื้องต้น

จากกรณี คุณฟอร์ด หรือ นายพงศ์ธร ผดุงขวัญ มือเบสวง CHALA DEEN วัย 30 ปี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ฟอร์ด เอซ โซ่ เพื่อตามหาคุณหมอผู้มีพระคุณที่เขียนกระดาษโน้ตฝากไว้ให้ในงานดนตรี Cat Expo เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยข้อความในจดหมายระบุว่า “ขอโทษนะคะ, เป็นหมอนะคะ พอดีสังเกตเห็นมือเบส (คนที่ใส่เสื้อ-กางเกงสีดำ + แว่น) ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสุขภาพหรือพบหมอประจำหรือเปล่าคะ สงสัยอยากให้ตรวจเพิ่มภาวะ Acromegaly ค่ะ”

คุณฟอร์ด เล่าว่า ในวันงานคอนเสิร์ตนอกจากจดหมายน้อยแล้ว คุณหมอท่านนี้เดินเข้ามาทักและแนะนำตัวด้วยตัวเองหลังลงจากเวที พร้อมถามเรื่องการตรวจสุขภาพและแนะนำให้ไปตรวจโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly) แต่เนื่องจากขณะนั้นบรรยากาศในงานมีเสียงดังมากจึงไม่ได้พูดคุยรายละเอียด และได้เดินเที่ยวในงานต่อจนกระทั่งเมื่อไปคุยกับทีมงานและเล่าว่ามีหมอมาทักด้วยชื่อโรคยาก ๆ ทีมงานจึงควักกระดาษโน้ตที่คุณหมอฝากไว้มาให้ดูจึงแน่ใจว่าเป็นหมอคนเดียวกัน

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คุณฟอร์ด ยอมรับว่า ตอนแรกไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีโรคนี้อยู่ในโลก และตนเองก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ เลย แต่หลังจากติดใจสงสัยอยู่ราว 1 เดือนจึงนำชื่อโรคไปค้นหาใน Google และตัดสินใจไปพบแพทย์เพื่อขอตรวจ

ตนขอตรวจค่า IGF-1 ซึ่งเป็นค่าการทำงานของโกรทฮอร์โมนเป็นลำดับแรก ผลปรากฏว่าค่าฮอร์โมนสูงผิดปกติจริง เมื่อทำ MRI พบเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ซึ่งเนื้องอกนี้ไปกดทับต่อมใต้สมอง ทำให้ร่างกายผลิตโกรทฮอร์โมนออกมามากเกินไป

แพทย์วางแผนผ่าตัดผ่านการส่องกล้องเข้าทางจมูก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อตัดชิ้นเนื้ออกขนาด 1.5 ซม. ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน และอยู่ระหว่างรอตรวจวัดระดับฮอร์โมนอีกครั้งว่าหลังนำเนื้องอกออกแล้ว ระดับฮอร์โมนจะกลับสู่ภาวะปกติหรือไม่

คุณฟอร์ด เผยว่า คุณหมอท่านดังกล่าวได้ส่งข้อความผ่านอินสตาแกรมมาหาและได้พูดคุยขอบคุณเป็นการส่วนตัว คุณหมอแจ้งว่า ดีใจที่คุณฟอร์ดได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว แต่ขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวตน ชื่อ หรือโรงพยาบาลที่สังกัด อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า คุณหมอท่านนี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาทจึงมีความเชี่ยวชาญในการสังเกตรอยโรคได้

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คุณฟอร์ด ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยความซาบซึ้งใจว่า ยกให้คุณหมอเป็นผู้มีพระคุณ หากคุณหมอไม่ทักในวันนั้น ตนเองคงไม่รู้จักโรคนี้และคงไม่ได้เข้ารับการรักษา ขออวยพรให้คุณหมอมีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติหน้าที่แพทย์ที่ดีต่อไป

คุณฟอร์ด มือเบสวง CHALA DEEN
ภาพจาก Facebook : ฟอร์ด เอซ โซ่

รู้จัก โรคอะโครเมกาลี อันตรายถึงชีวิต

โรคอะโครเมกาลี เกิดจากการที่ต่อมใต้สมองผลิตโกรทฮอร์โมนมากเกินไปทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ดังนี้

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  • ใบหน้าและโครงหน้า : โครงหน้าใหญ่ขึ้น, หน้าผากหนาขึ้นตรงกลาง, จมูกและริมฝีปากใหญ่ขึ้น, คางหรือกรามยื่นเด่นชัด
  • ร่างกาย : มือและเท้ามีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ

วิธีสังเกตตัวเองเบื้องต้น

1. สังเกตแหวน : แหวนวงเดิมที่เคยใส่ ยังคงใส่ได้ตามปกติหรือไม่

2. สังเกตรองเท้า : รองเท้าคู่เดิมใส่แน่นขึ้นหรือไม่ หรือต้องเปลี่ยนไปใส่ไซส์ใหญ่ขึ้น

3. เปรียบเทียบรูปถ่าย : นำภาพถ่ายโครงหน้าของตนเองย้อนหลัง 5–10 ปี มาเปรียบเทียบดูความเปลี่ยนแปลง

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คุณฟอร์ด เล่าว่า ตนเองไม่เคยสังเกตเห็นความผิดปกติมาก่อน เพราะเข้าใจว่าตนเองแค่น้ำหนักเพิ่มขึ้นหรืออ้วนขึ้นจึงคิดเพียงว่ามือใหญ่กว่าคนอื่นเฉย ๆ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รู้ตัวอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น โรคหัวใจโต, โรคเบาหวาน, ภาวะฮอร์โมนผิดปกติ หรือหากเนื้องอกขยายใหญ่จนไปกดทับเส้นประสาทตาก็อาจทำให้การมองเห็นแคบลงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ข้อความจากหมอถึงคุณฟอร์ด CHALA DEEN
ภาพจาก Facebook : ฟอร์ด เอซ โซ่

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2569 09:30 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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