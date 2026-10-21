ศาลสั่งคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี ทารุณลูกน้อยวัย 8 เดือน จนขาดใจตาย
ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุก พ่อแม่ใจเหี้ยม คนละกว่า 15 ปี หลังก่อเหตุ ทารุณกรรมลูกชายวัย 8 เดือน ทั้งเขย่าตัว-เอาสิ่งของอุดหน้าจนขาดใจ
สื่อต่างประเทศรายงานว่า ศาลสิงคโปร์พิพากษาจำคุกนีโอ เจีย หมิง วัย 27 ปี เป็นเวลา 16 ปี และโคลอี้ กาน ซี ซวน วัย 23 ปี เป็นเวลา 15 ปี 3 เดือน ฐานร่วมกันทารุณกรรมและทำร้ายร่างกายเทรเวอร์ นีโอ หยู ฮิน ทารกวัย 8 เดือน ลูกชายของทั้งคู่จนเสียชีวิต ผู้พิพากษาเผยว่า ทารกน้อยถูกพ่อแม่ทำร้ายเกือบตลอดชีวิตน แม้ทั้งคู่จะมีญาติและพี่เลี้ยงคอยช่วยเลี้ยงดู
จากข้อมูลเผยว่า ผู้เป็นพ่อและแม่ทำร้ายลูกบ่อยครั้ง ทั้งเขย่าตัวอย่างรุนแรงเพื่อให้หยุดร้องไห้ และใช้มือหรือสิ่งของอุดปากอุดจมูกจนเด็กขาดอากาศหายใจ โดยพ่อป็นคนแรกที่เริ่มใช้ความรุนแรง และยังทำร้ายร่างกายภรรยาอีกด้วย ตลอด 7 เดือน ทารกมีรอยฟกช้ำตามตัวจากการถูกพ่อตบตีและหยิกอย่างรุนแรง โดยไม่มีการห้ามปรามจากอีกฝ่าย
ทารกน้อยเคยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็กและสตรีเคเค (KKH) นานกว่าสัปดาห์ในเดือนมกราคม 2024 หลังหมดสติจากการถูกแม่เขย่าตัว ต่อมาต้นเดือนเมษายน พี่เลี้ยงพบรอยเลือดใต้ลิ้นของเด็กจึงพาไปพบแพทย์ ซึ่งผู้เป็นพ่อสารภาพกับภรรยาว่าตนใช้นิ้วล้วงปากลูกจนเลือดออก แม้แม่ของภรรยาจะพบรอยช้ำและเตือนให้เลิกตีลูกเมื่อเดือนพฤษภาคม แต่กลับสั่งภรรยาห้ามตีลูกเฉพาะช่วงก่อนถึงวันนัดพบแพทย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแพทย์ตั้งข้อสงสัย
กระทั่งต้นเดือนกันยายน 2024 ทารกวัย 8 เดือนเสียชีวิต หลังผู้เป็นแม่ใช้สิ่งของอุดหน้าซ้ำๆ จนขาดอากาศหายใจ ขณะที่ผู้เป็นพ่อนั่งเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถืออยู่ในห้องเดียวกันและไม่ช่วยเหลือแต่อย่างใด ซึ่งผลประเมินทางจิตแพทย์ระบุว่านีโอไม่มีอาการป่วยทางจิต ส่วนกานมีเพียงภาวะผิดปกติในการปรับตัวเล็กน้อย ทำให้ศาลนำมาเป็นเหตุลดโทษให้เพียงร้อยละ 5 ผู้พิพากษายังลดโทษให้ทั้งคู่ร้อยละ 20 หลังจากการรับสารภาพ
โดยกาน (มารดา) รับสารภาพ 3 ข้อหา ได้แก่ เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต ทารุณกรรมเด็ก และปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณกรรม ขณะที่นีโอ (บิดา) รับสารภาพ 4 ข้อหา ได้แก่ ปล่อยปละละเลยให้เด็กเสียชีวิต ทารุณกรรมเด็ก ปล่อยให้กานทำร้ายร่างกายลูก และใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ด้านผู้พิพากษาระบุว่า เหยื่ออายุเพียง 8 เดือน เปราะบางและไร้ทางสู้ การที่นีโออ้างว่าตนไม่ได้ลงมือฆ่า ไม่ได้หมายความว่ามีความผิดน้อยกว่าคนที่ลงมือเสมอไป โดยในวันอ่านคำพิพากษา กานร้องไห้และพูดคุยกับครอบครัว ส่วนนีโอสีหน้าเรียบเฉย ก่อนเจ้าหน้าที่คุมตัวไปรับโทษต่อไป
ที่มา: cna
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